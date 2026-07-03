Сиена Милър показа малките си деца за първи път (СНИМКИ)

Британската актриса Сиена Милър изненада почитателите си, като публикува в Instagram първи публични снимки на двете си най-малки деца. 44-годишната звезда от „Звезден прах“ и „Анатомия на един скандал“ сподели серия от емоционални моменти в личния си профил, пише People.com. Тя придружи кадрите с краткото описание „Adulting“.

Интимни моменти от родилната зала

Публикацията включва трогателни кадри, заснети в болничната стая веднага след раждането на третото ѝ дете. На една от снимките щастливата майка е прегърнала новороденото в леглото, а на друг черно-бял кадър годеникът ѝ – 29-годишният актьор Оли Грийн – плаче от щастие, докато държи бебето до гърдите си. Двойката все още избира да запази в тайна името и пола на най-новото попълнение в семейството.

Пълна къща и майчинство след 40

Освен новороденото, което се появи на бял свят през май 2026 г., в кадрите за първи път се вижда и 2-годишната дъщеря на двойката, уловена в гръб с чаровни къдрици. Сиена Милър има и 13-годишна дъщеря Марлоу от предишната си връзка с актьора Том Стъридж.

В свои интервюта актрисата открито споделя, че да бъде майка в 40-те си години е много по-лесно и заземяващо изживяване, отколкото в нейните 20. Извън семейното щастие, Милър наскоро се сгоди за Оли Грийн и в момента участва в актуалния филмов проект „Jack Ryan: Ghost War“.