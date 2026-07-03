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Сиена Милър показа малките си деца за първи път (СНИМКИ)

Сиена Милър показа малките си деца за първи път (СНИМКИ)

3 Юли, 2026 11:43 777 5

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  • оли грийн

Звездата от „Звезден прах“ сподели интимни кадри от болницата и семейния живот с три децата си

Сиена Милър показа малките си деца за първи път (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската актриса Сиена Милър изненада почитателите си, като публикува в Instagram първи публични снимки на двете си най-малки деца. 44-годишната звезда от „Звезден прах“ и „Анатомия на един скандал“ сподели серия от емоционални моменти в личния си профил, пише People.com. Тя придружи кадрите с краткото описание „Adulting“.

Интимни моменти от родилната зала

Публикацията включва трогателни кадри, заснети в болничната стая веднага след раждането на третото ѝ дете. На една от снимките щастливата майка е прегърнала новороденото в леглото, а на друг черно-бял кадър годеникът ѝ – 29-годишният актьор Оли Грийн – плаче от щастие, докато държи бебето до гърдите си. Двойката все още избира да запази в тайна името и пола на най-новото попълнение в семейството.


Пълна къща и майчинство след 40

Освен новороденото, което се появи на бял свят през май 2026 г., в кадрите за първи път се вижда и 2-годишната дъщеря на двойката, уловена в гръб с чаровни къдрици. Сиена Милър има и 13-годишна дъщеря Марлоу от предишната си връзка с актьора Том Стъридж.

В свои интервюта актрисата открито споделя, че да бъде майка в 40-те си години е много по-лесно и заземяващо изживяване, отколкото в нейните 20. Извън семейното щастие, Милър наскоро се сгоди за Оли Грийн и в момента участва в актуалния филмов проект „Jack Ryan: Ghost War“.


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  • 1 оня с коня

    2 0 Отговор
    аз ще чакам да покаже големите си деца

    11:50 03.07.2026

  • 2 Пич...

    3 0 Отговор
    ...ката да си покаже, продукта не е интересен!

    11:56 03.07.2026

  • 3 а пък ти венке кога ще ни

    2 0 Отговор
    покажеш мъжо ти за първи път

    11:59 03.07.2026

  • 4 хахахахаха

    1 0 Отговор
    тъкмо си помислих че си показала малките сиски а то кво било

    12:18 03.07.2026

  • 5 ккк

    0 0 Отговор
    На 44 г. ше ражда....с годеник на 29 г... Малоумна работа

    12:59 03.07.2026