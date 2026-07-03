Депутати в Лондон: „Маша и Мечока“ е руска пропаганда

Популярният руски анимационен сериал „Маша и Мечока“ се превърна в обект на остър политически дебат в Обединеното кралство. Междупартийна група от британски депутати изпрати официално писмо до правителствени министри с искане да се прекрати излъчването на детското шоу на територията на страната, като го определи като инструмент за „мека сила“ и недотам скрита пропаганда на Кремъл, пише The Guardian.
Политиците настояват за преразглеждане на присъствието на анимацията в големите стрийминг платформи като Netflix и ITVX. Въпросът беше повдигнат официално и в залата на Парламента от депутата Том Гордън, който призова за незабавно изявление от държавния секретар по културата, медиите и спорта.
Катализатор за реакцията на Лондон станаха предупрежденията от страна на Центъра за противодействие на дезинформацията на Украйна. Според украинските експерти, докато Русия води пълномащабна война, поддържането на съдържание, което нормализира съветски милитаристични символи (като епизодите, в които Маша носи съветска военна шапка), работи за изпиране на международния имидж на Москва и генерира директни приходи за руския бюджет.
Критиците и експертите по разузнаване във Великобритания подкрепят тезата, че образът на Мечока е съзнателно изграден като силен, но мил и търпелив покровител, за да промени детското възприятие за Русия в положителен аспект. От друга страна, продуцентската компания „Анимаккорд“ традиционно заявява, че проектът е изцяло независим и не получава държавно финансиране от Кремъл.
Интересен факт е, че сериалът се оказва под кръстосан огън. Докато на Запад го обвиняват в прокарване на руско влияние, в самата Русия консервативни политически среди и интелектуалци наскоро поискаха неговата забрана с абсурдния мотив, че образът на Маша бил твърде капризен, егоистичен и вредял на традиционния модел за семейство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #27, #28
12:18 03.07.2026
2 Ха ХаХа
12:19 03.07.2026
3 И Киев е Руски
12:22 03.07.2026
4 Доктор Гълъбова
Коментиран от #18
12:23 03.07.2026
5 И Киев е Руски
Коментиран от #8
12:24 03.07.2026
6 МхтоМхто
12:27 03.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Смотаняху
12:31 03.07.2026
10 Дудов
12:34 03.07.2026
11 И Киев е Руски
До коментар #8 от "Докато":Ние петолъчниците не разбираме родител 2.И питаме защо е позволил да ръсиш радиация
Коментиран от #26
12:35 03.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 404
До коментар #12 от "И Киев е Руски":Ще те изтрият Един джинс са
12:37 03.07.2026
14 прочел
Коментиран от #16
12:37 03.07.2026
15 Идиоти тук
Кой от кой по-голям
12:38 03.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И Киев е Руски
12:40 03.07.2026
18 туй и Гьобелс
До коментар #4 от "Доктор Гълъбова":нямаше да сети да предложи..Агличане що не гледат вътрешни работи..и 250 000 изнасилени момичета..от придошли доктУри и инженери..а се хванали с руския МЕЧОК..трябва малко да се просветят за някои епизоди от близката история...например какво казваше Бисмарк за руската МЕЧКА..
12:46 03.07.2026
19 Хихи
12:48 03.07.2026
20 ?????
Депутатите от най-гейския парламент в света(според Стармър) се уплашили от детско филмче.
Щеше да е смешно ако не е трагично.
12:48 03.07.2026
21 да да
12:51 03.07.2026
22 Шут към Израел
Тоя Зеленски иска да КРАДЕ земя от руснаците.. Зеленски иска да КРАДЕ пари и имущество от България..
По време на Кримската война ( 1853- 1856 г), българите като Васил Левски, Христо Ботев и капитан Райчо Николов ПОДПОМАГАХА Русия срещу такива циггани евреи и Османската империя..
Циганина -евреин- Зеленски е както разни крадци- араби , сирийци и кюрди, които прескачат турската граница за да КРАДАТ от България.
Коментиран от #29
12:52 03.07.2026
23 нпо агент
12:52 03.07.2026
24 асд
12:53 03.07.2026
25 Про стачка
Коментиран от #30
12:58 03.07.2026
26 Секретар на ППО
До коментар #11 от "И Киев е Руски":Другарю и миналият път ви разясних - Киев беше съветски ! А СССР от одавна е при Рогатия !!!
Така че не ми бъркай в джоба да ми крадеш 100-те евро, защото са МОЙ.
Ти си имаш рубла и копейки. И бъди горд с тях, особено когато посещаваш едно "заведение", че НЯМА с какво друго да...... А тяхната стойност е точно толкова !
12:59 03.07.2026
27 Ну, заяц!
До коментар #1 от "Наблюдател":Дабре, че не са гледали "Ну, погоди!"..щяха да кажат, че образът на Вълка не съответства на либерастките им нрави, а Заека е прекалено остроумен.
12:59 03.07.2026
28 Бавно затъпяване
До коментар #1 от "Наблюдател":Англичаните харесват квадратни гащи..
13:00 03.07.2026
29 Щом
До коментар #22 от "Шут към Израел":Един без зъб и с пам.перс му дава това указание, той вече лети за дестинацията 🤣🤣🤣🤣🤣
13:02 03.07.2026
30 Про стачка
До коментар #25 от "Про стачка":@ Маша и мечока ....
Тъп автокоректор
13:04 03.07.2026