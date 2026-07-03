Популярният руски анимационен сериал „Маша и Мечока“ се превърна в обект на остър политически дебат в Обединеното кралство. Междупартийна група от британски депутати изпрати официално писмо до правителствени министри с искане да се прекрати излъчването на детското шоу на територията на страната, като го определи като инструмент за „мека сила“ и недотам скрита пропаганда на Кремъл, пише The Guardian.

Политиците настояват за преразглеждане на присъствието на анимацията в големите стрийминг платформи като Netflix и ITVX. Въпросът беше повдигнат официално и в залата на Парламента от депутата Том Гордън, който призова за незабавно изявление от държавния секретар по културата, медиите и спорта.

Катализатор за реакцията на Лондон станаха предупрежденията от страна на Центъра за противодействие на дезинформацията на Украйна. Според украинските експерти, докато Русия води пълномащабна война, поддържането на съдържание, което нормализира съветски милитаристични символи (като епизодите, в които Маша носи съветска военна шапка), работи за изпиране на международния имидж на Москва и генерира директни приходи за руския бюджет.

Критиците и експертите по разузнаване във Великобритания подкрепят тезата, че образът на Мечока е съзнателно изграден като силен, но мил и търпелив покровител, за да промени детското възприятие за Русия в положителен аспект. От друга страна, продуцентската компания „Анимаккорд“ традиционно заявява, че проектът е изцяло независим и не получава държавно финансиране от Кремъл.

Интересен факт е, че сериалът се оказва под кръстосан огън. Докато на Запад го обвиняват в прокарване на руско влияние, в самата Русия консервативни политически среди и интелектуалци наскоро поискаха неговата забрана с абсурдния мотив, че образът на Маша бил твърде капризен, егоистичен и вредял на традиционния модел за семейство.