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Депутати в Лондон: „Маша и Мечока“ е руска пропаганда

Депутати в Лондон: „Маша и Мечока“ е руска пропаганда

3 Юли, 2026 12:16 825 30

  • депутати-
  • политици-
  • великобритания-
  • маша и мечока

Междупартийна група от британски политици настоява за спешно спиране на популярната детска анимация от стрийминг платформите в страната

Депутати в Лондон: „Маша и Мечока“ е руска пропаганда - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярният руски анимационен сериал „Маша и Мечока“ се превърна в обект на остър политически дебат в Обединеното кралство. Междупартийна група от британски депутати изпрати официално писмо до правителствени министри с искане да се прекрати излъчването на детското шоу на територията на страната, като го определи като инструмент за „мека сила“ и недотам скрита пропаганда на Кремъл, пише The Guardian.

Политиците настояват за преразглеждане на присъствието на анимацията в големите стрийминг платформи като Netflix и ITVX. Въпросът беше повдигнат официално и в залата на Парламента от депутата Том Гордън, който призова за незабавно изявление от държавния секретар по културата, медиите и спорта.

Катализатор за реакцията на Лондон станаха предупрежденията от страна на Центъра за противодействие на дезинформацията на Украйна. Според украинските експерти, докато Русия води пълномащабна война, поддържането на съдържание, което нормализира съветски милитаристични символи (като епизодите, в които Маша носи съветска военна шапка), работи за изпиране на международния имидж на Москва и генерира директни приходи за руския бюджет.

Критиците и експертите по разузнаване във Великобритания подкрепят тезата, че образът на Мечока е съзнателно изграден като силен, но мил и търпелив покровител, за да промени детското възприятие за Русия в положителен аспект. От друга страна, продуцентската компания „Анимаккорд“ традиционно заявява, че проектът е изцяло независим и не получава държавно финансиране от Кремъл.

Интересен факт е, че сериалът се оказва под кръстосан огън. Докато на Запад го обвиняват в прокарване на руско влияние, в самата Русия консервативни политически среди и интелектуалци наскоро поискаха неговата забрана с абсурдния мотив, че образът на Маша бил твърде капризен, егоистичен и вредял на традиционния модел за семейство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    36 1 Отговор
    След вчерашния удар по бандеристан и вложените в него милиарди, които се изпариха, истерията ще продължава най-малко още 1 седмоца. Виновни са и дърветата в Русия, че дишат руски въздух а не сатанински.

    Коментиран от #27, #28

    12:18 03.07.2026

  • 2 Ха ХаХа

    37 2 Отговор
    НЕЩАСТНИЦИ

    12:19 03.07.2026

  • 3 И Киев е Руски

    32 1 Отговор
    Нормално на острова се толерира само кръвосмешението

    12:22 03.07.2026

  • 4 Доктор Гълъбова

    19 0 Отговор
    Пълна лудница

    Коментиран от #18

    12:23 03.07.2026

  • 5 И Киев е Руски

    23 2 Отговор
    До кога природата ще позволява тия НЕ човеци да тежат на земята

    Коментиран от #8

    12:24 03.07.2026

  • 6 МхтоМхто

    24 1 Отговор
    Мисля,че статията няма нужда от коментар. Както и поведението на английските депутати. Скоро и нашите ще ревнат срещу Маша и Мечока. Искам разбор и на Ну-Пагади. Там каква пропаганда е? Това е лудост и колкото по-скоро се осъзнаем и изхвърлим от властта такива малоумници толкова по-добре за нас и Европа.

    12:27 03.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Смотаняху

    20 1 Отговор
    Това доказва отново колко грандиозна е тъпотата на британците

    12:31 03.07.2026

  • 10 Дудов

    14 0 Отговор
    Стъмр се изказа скоро че е горд зо това че бритонския парламент е най-педеpacтkuя (или гейския) парламент в света. Повече коментари нужни ли са?

    12:34 03.07.2026

  • 11 И Киев е Руски

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Докато":

    Ние петолъчниците не разбираме родител 2.И питаме защо е позволил да ръсиш радиация

    Коментиран от #26

    12:35 03.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 404

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    Ще те изтрият Един джинс са

    12:37 03.07.2026

  • 14 прочел

    8 0 Отговор
    Не знам колко е вярно, но в английския параламент имало 38 души с нетрадиционна сексуална ориентация. Великобритания е на първо място в света по брой на такива хора в органите на властта.

    Коментиран от #16

    12:37 03.07.2026

  • 15 Идиоти тук

    8 0 Отговор
    Идиоти там.
    Кой от кой по-голям

    12:38 03.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    Не традиционна се.с.ална ориентация.Това не е Ли п.де.ас.ИЯ

    12:40 03.07.2026

  • 18 туй и Гьобелс

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Доктор Гълъбова":

    нямаше да сети да предложи..Агличане що не гледат вътрешни работи..и 250 000 изнасилени момичета..от придошли доктУри и инженери..а се хванали с руския МЕЧОК..трябва малко да се просветят за някои епизоди от близката история...например какво казваше Бисмарк за руската МЕЧКА..

    12:46 03.07.2026

  • 19 Хихи

    5 0 Отговор
    Ами да си гледат индиеца и пакистанеца...

    12:48 03.07.2026

  • 20 ?????

    4 0 Отговор
    Ха ха.
    Депутатите от най-гейския парламент в света(според Стармър) се уплашили от детско филмче.
    Щеше да е смешно ако не е трагично.

    12:48 03.07.2026

  • 21 да да

    2 1 Отговор
    Да наложат санкции на всички руски анимационни герои..най вече "Крокодил Гена"..и "Ну Заец Погоди!" След удара срещу Киев..заболя, че и засърбя..има защо..Траур обявен не за хора..а за поражения срещу НАТО и техните доставки..Като не могат да санкционират нищо друго..хванали са за анимация..Предлагам и руски Цирк да бъде санкциониран и там има много животни..и те са порпагандатори на Путин..

    12:51 03.07.2026

  • 22 Шут към Израел

    1 1 Отговор
    Цигганина- евреин Зеленски да бяга обратно към Израел. Там да си търси правата !!
    Тоя Зеленски иска да КРАДЕ земя от руснаците.. Зеленски иска да КРАДЕ пари и имущество от България..
    По време на Кримската война ( 1853- 1856 г), българите като Васил Левски, Христо Ботев и капитан Райчо Николов ПОДПОМАГАХА Русия срещу такива циггани евреи и Османската империя..
    Циганина -евреин- Зеленски е както разни крадци- араби , сирийци и кюрди, които прескачат турската граница за да КРАДАТ от България.

    Коментиран от #29

    12:52 03.07.2026

  • 23 нпо агент

    3 0 Отговор
    уникално тъпа идея на тези отрепки от острова..

    12:52 03.07.2026

  • 24 асд

    5 0 Отговор
    Едно от малките детски, които са приемливи за децата - без измислени извънземни, роботи, динозаври, насилие и всякакви простотии. Нормалното чувство за хумор вече е на изчезване.

    12:53 03.07.2026

  • 25 Про стачка

    3 0 Отговор
    За разлика от Том и Джери , Бъгс Бъни и Гризли и лемингите в Малайзия и мечока няма насилие и накрая на всеки епизод има някаква поука.

    Коментиран от #30

    12:58 03.07.2026

  • 26 Секретар на ППО

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    Другарю и миналият път ви разясних - Киев беше съветски ! А СССР от одавна е при Рогатия !!!
    Така че не ми бъркай в джоба да ми крадеш 100-те евро, защото са МОЙ.
    Ти си имаш рубла и копейки. И бъди горд с тях, особено когато посещаваш едно "заведение", че НЯМА с какво друго да...... А тяхната стойност е точно толкова !

    12:59 03.07.2026

  • 27 Ну, заяц!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Дабре, че не са гледали "Ну, погоди!"..щяха да кажат, че образът на Вълка не съответства на либерастките им нрави, а Заека е прекалено остроумен.

    12:59 03.07.2026

  • 28 Бавно затъпяване

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Англичаните харесват квадратни гащи..

    13:00 03.07.2026

  • 29 Щом

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Шут към Израел":

    Един без зъб и с пам.перс му дава това указание, той вече лети за дестинацията 🤣🤣🤣🤣🤣

    13:02 03.07.2026

  • 30 Про стачка

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Про стачка":

    @ Маша и мечока ....
    Тъп автокоректор

    13:04 03.07.2026