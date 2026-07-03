Кървавият 3 юли: 131 години от фаталното покушение срещу Стефан Стамболов

На днешната дата, 3 юли, България си спомня за едно от най-жестоките и съдбоносни политически убийства в модерната си история. През 1895 г. бившият министър-председател Стефан Стамболов е съсечен насред София, докато се прибира у дома с файтон.
Хроника на едно предизвестено убийство
Покушението е извършено вечерта, когато Стамболов излиза от представителния „Юнион клуб“ заедно с приятеля си Димитър Петков. Нападателите – Бонев, Халю и Тюфекчиев – блокират файтона и нанасят десетки удари с ятагани по главата и ръцете на държавника. Стамболов прави опит да се защити с личния си револвер, но пораженията са фатални. Лекарите ампутират двете му ръце в опит да спасят живота му, но три дни по-късно, на 6 юли, великият българин издъхва.
Мотивите зад атентата
Основен двигател на заговора са македонски дейци, водени от Наум Тюфекчиев. Те отмъщават за екзекуцията на майор Коста Паница, осъден на смърт за опит за преврат по време на управлението на Стамболов. Покушението е улеснено от липсата на държавна охрана, въпреки че Стамболов многократно предупреждава, че животът му е в опасност и че правителството на Константин Стоилов и княз Фердинанд знаят за заговора.
Наследството на Държавника
Стефан Стамболов остава в историята като „Стефан Стамболов – Строителят на модерна България“. Неговото твърдо управление укрепва държавността, откъсва страната от руското влияние, поставя основите на икономическия прогрес и модернизира армията. Насилственият край на живота му бележи една от най-мрачните страници на българския политически живот.
Източник: Исторически архиви на БАН и Регионален исторически музей – София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
13:47 03.07.2026
2 Радев
Коментиран от #16
13:48 03.07.2026
3 Бойко Българоубиец
13:49 03.07.2026
4 бою циганина
Коментиран от #32
13:49 03.07.2026
5 Край
13:49 03.07.2026
6 Исторически парк
13:52 03.07.2026
7 зИленски
13:52 03.07.2026
8 Програмист
13:53 03.07.2026
9 НАЦИОНАЛИСТ
ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ С ГЛАВНО "Б"!
ВЪН $АТАнато И $лугит€ им- €вро-атлантици(ПП-ДБ, ДП$, Г€РБ, Б$П...)!
ДА ЖИВЕЕ БРАТСКА, СЛАВЯНСКА, ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!
Коментиран от #34
13:53 03.07.2026
10 Българин
Коментиран от #26
13:53 03.07.2026
11 Асена василева
13:54 03.07.2026
12 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Чака го някоя хасиенда.
13:57 03.07.2026
13 Радев
13:58 03.07.2026
14 Трол
13:58 03.07.2026
15 Госあ
14:03 03.07.2026
16 Бай Араб
До коментар #2 от "Радев":Който работи за Путин ще дойде ред да се крие като Путин.
Коментиран от #19
14:05 03.07.2026
17 Исторически парк
Коментиран от #22
14:06 03.07.2026
18 Госあ
14:08 03.07.2026
19 Бойко Българоубиец
До коментар #16 от "Бай Араб":Аз се крия като путин
14:09 03.07.2026
20 Българин 🇧🇬
14:13 03.07.2026
21 Тома
14:14 03.07.2026
22 🦁ЩЩД🦁
До коментар #17 от "Исторически парк":Е,стига бе,четат и млади,неинформирани.Това твърдение е,меко казано скудоумие.А иначе,като хъш пише стихотворението "Не щеме ний богатства,нещеме нийнпари...",а като министър премиер опровергава напълно това мило твърдение.Равностоен в грабежа с Фердинанд Кобургота и генерал Савов...Един от основоположниците на корупцията.
Коментиран от #27
14:14 03.07.2026
23 НАСКО
14:15 03.07.2026
24 Някой
14:24 03.07.2026
25 Празнувам
14:27 03.07.2026
26 0407
До коментар #10 от "Българин":това ,че прави бгто индустриална сила.....е многа "сериозен факт"....да не сме започнали производство на чугун и стомана......10 си 10 право у десетката.....
14:29 03.07.2026
27 Исторически парк
До коментар #22 от "🦁ЩЩД🦁":Това твърдение е факт!
14:32 03.07.2026
28 Учител
Коментиран от #30
14:32 03.07.2026
29 РУСОФИЛ
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/
А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!
14:37 03.07.2026
30 Даскал
До коментар #28 от "Учител":Недей , че някой ще ти повярва !
14:40 03.07.2026
31 Бгг
Той не е никакъв революционер, вижте историята му къде се е спотайвал по време на Старозагорското и Априлското въстание. Хубаво че са го очистили и е умрял в мъки.
14:48 03.07.2026
32 55555
До коментар #4 от "бою циганина":Стига си драскал бе бот,нацвъкал си десет коментара!!!!
14:51 03.07.2026
33 Е.С.
14:55 03.07.2026
34 гнии гнидо
До коментар #9 от "НАЦИОНАЛИСТ":руззофилскааа
15:05 03.07.2026