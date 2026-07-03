Кървавият 3 юли: 131 години от фаталното покушение срещу Стефан Стамболов

На днешната дата, 3 юли, България си спомня за едно от най-жестоките и съдбоносни политически убийства в модерната си история. През 1895 г. бившият министър-председател Стефан Стамболов е съсечен насред София, докато се прибира у дома с файтон.

Хроника на едно предизвестено убийство

Покушението е извършено вечерта, когато Стамболов излиза от представителния „Юнион клуб“ заедно с приятеля си Димитър Петков. Нападателите – Бонев, Халю и Тюфекчиев – блокират файтона и нанасят десетки удари с ятагани по главата и ръцете на държавника. Стамболов прави опит да се защити с личния си револвер, но пораженията са фатални. Лекарите ампутират двете му ръце в опит да спасят живота му, но три дни по-късно, на 6 юли, великият българин издъхва.

Мотивите зад атентата

Основен двигател на заговора са македонски дейци, водени от Наум Тюфекчиев. Те отмъщават за екзекуцията на майор Коста Паница, осъден на смърт за опит за преврат по време на управлението на Стамболов. Покушението е улеснено от липсата на държавна охрана, въпреки че Стамболов многократно предупреждава, че животът му е в опасност и че правителството на Константин Стоилов и княз Фердинанд знаят за заговора.

Наследството на Държавника

Стефан Стамболов остава в историята като „Стефан Стамболов – Строителят на модерна България“. Неговото твърдо управление укрепва държавността, откъсва страната от руското влияние, поставя основите на икономическия прогрес и модернизира армията. Насилственият край на живота му бележи една от най-мрачните страници на българския политически живот.

Източник: Исторически архиви на БАН и Регионален исторически музей – София.