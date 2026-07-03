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Кървавият 3 юли: 131 години от фаталното покушение срещу Стефан Стамболов

Кървавият 3 юли: 131 години от фаталното покушение срещу Стефан Стамболов

3 Юли, 2026 13:45 1 025 34

  • покушение-
  • стефан стамболов

Един от най-влиятелните строители на съвременна България пада жертва на политическо отмъщение в центъра на София

Кървавият 3 юли: 131 години от фаталното покушение срещу Стефан Стамболов - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На днешната дата, 3 юли, България си спомня за едно от най-жестоките и съдбоносни политически убийства в модерната си история. През 1895 г. бившият министър-председател Стефан Стамболов е съсечен насред София, докато се прибира у дома с файтон.

Хроника на едно предизвестено убийство

Покушението е извършено вечерта, когато Стамболов излиза от представителния „Юнион клуб“ заедно с приятеля си Димитър Петков. Нападателите – Бонев, Халю и Тюфекчиев – блокират файтона и нанасят десетки удари с ятагани по главата и ръцете на държавника. Стамболов прави опит да се защити с личния си револвер, но пораженията са фатални. Лекарите ампутират двете му ръце в опит да спасят живота му, но три дни по-късно, на 6 юли, великият българин издъхва.

Мотивите зад атентата

Основен двигател на заговора са македонски дейци, водени от Наум Тюфекчиев. Те отмъщават за екзекуцията на майор Коста Паница, осъден на смърт за опит за преврат по време на управлението на Стамболов. Покушението е улеснено от липсата на държавна охрана, въпреки че Стамболов многократно предупреждава, че животът му е в опасност и че правителството на Константин Стоилов и княз Фердинанд знаят за заговора.

Наследството на Държавника

Стефан Стамболов остава в историята като „Стефан Стамболов – Строителят на модерна България“. Неговото твърдо управление укрепва държавността, откъсва страната от руското влияние, поставя основите на икономическия прогрес и модернизира армията. Насилственият край на живота му бележи една от най-мрачните страници на българския политически живот.

Източник: Исторически архиви на БАН и Регионален исторически музей – София.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 4 Отговор
    Да гледа Бойко Борисов какво го чака.

    Коментиран от #12

    13:47 03.07.2026

  • 2 Радев

    10 9 Отговор
    Аз ще извърша покушение над бойко българоубиеца

    Коментиран от #16

    13:48 03.07.2026

  • 3 Бойко Българоубиец

    19 2 Отговор
    Аз май съм следващият 😬

    13:49 03.07.2026

  • 4 бою циганина

    10 2 Отговор
    И ПОЧВАМ ДА БЕГАМ БАТЕ!

    Коментиран от #32

    13:49 03.07.2026

  • 5 Край

    29 4 Отговор
    Революционер който не е участвал в нито един бой. Поет графоман. Диктатор довел на власт най-мракобесната фигура в българската история - Фердинанд. Започнал първите политически репресии в новата българска история.

    13:49 03.07.2026

  • 6 Исторически парк

    17 2 Отговор
    След това танцуват хоро на гроба му, а след това го изравят, отварят гроба му,нарязват го на парчета и го запалват

    13:52 03.07.2026

  • 7 зИленски

    16 5 Отговор
    НАЙ -ХУБАВИЯТ ДЕН В НОВАТА НИ ИСТОРИВ

    13:52 03.07.2026

  • 8 Програмист

    20 2 Отговор
    Убил е 7 хиляди русофили без съд и присъда

    13:53 03.07.2026

  • 9 НАЦИОНАЛИСТ

    14 6 Отговор
    С М Ъ Р Т за РУ $О ФО БИ Т€!
    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ С ГЛАВНО "Б"!
    ВЪН $АТАнато И $лугит€ им- €вро-атлантици(ПП-ДБ, ДП$, Г€РБ, Б$П...)!
    ДА ЖИВЕЕ БРАТСКА, СЛАВЯНСКА, ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!

    Коментиран от #34

    13:53 03.07.2026

  • 10 Българин

    8 15 Отговор
    Прави България индустриална сила първият трамвай в Източна Европа

    Коментиран от #26

    13:53 03.07.2026

  • 11 Асена василева

    10 3 Отговор
    Аз го убих втори път вече го няма на 20лв 😉😘

    13:54 03.07.2026

  • 12 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Чака го някоя хасиенда.

    13:57 03.07.2026

  • 13 Радев

    9 5 Отговор
    Сега разбрахте ли що лиших боко от охрана 😉😘

    13:58 03.07.2026

  • 14 Трол

    5 0 Отговор
    Паметникът в центъра на София изразява съсечената глава на Стамболов.

    13:58 03.07.2026

  • 15 Госあ

    18 4 Отговор
    ха ха ха ха през целия освободителен процес се крил като мишка, после да излезе като охранен плъх и накрая - на салата ха ха ха ха

    14:03 03.07.2026

  • 16 Бай Араб

    3 12 Отговор

    До коментар #2 от "Радев":

    Който работи за Путин ще дойде ред да се крие като Путин.

    Коментиран от #19

    14:05 03.07.2026

  • 17 Исторически парк

    4 11 Отговор
    Именно той съединява Княжество България с Източна Румелия

    Коментиран от #22

    14:06 03.07.2026

  • 18 Госあ

    10 3 Отговор
    Е така треа да свърши и зелката. Докато народа му мре и държавата разграбва, той се крие у бункера у Киев (това го признава самият той) и пере пари с незаконни дейности

    14:08 03.07.2026

  • 19 Бойко Българоубиец

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Бай Араб":

    Аз се крия като путин

    14:09 03.07.2026

  • 20 Българин 🇧🇬

    13 2 Отговор
    Стефан Стамболов - черно име на тиранин и убиец в българската история - поръчани от него политически убийства срещу опонентите му , докарана до мизерия държава след данъчната му реформа .

    14:13 03.07.2026

  • 21 Тома

    4 1 Отговор
    Тогава е имало истински българи а сега песни и танци по площадите.

    14:14 03.07.2026

  • 22 🦁ЩЩД🦁

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "Исторически парк":

    Е,стига бе,четат и млади,неинформирани.Това твърдение е,меко казано скудоумие.А иначе,като хъш пише стихотворението "Не щеме ний богатства,нещеме нийнпари...",а като министър премиер опровергава напълно това мило твърдение.Равностоен в грабежа с Фердинанд Кобургота и генерал Савов...Един от основоположниците на корупцията.

    Коментиран от #27

    14:14 03.07.2026

  • 23 НАСКО

    8 3 Отговор
    Това е една от най-светлите дати в българската история!

    14:15 03.07.2026

  • 24 Някой

    6 4 Отговор
    Чак пък велик българин. Още малко и ще кажете, че е Левски на възродена България.

    14:24 03.07.2026

  • 25 Празнувам

    5 2 Отговор
    Малко му е било, трябвало е да го разчетворят!

    14:27 03.07.2026

  • 26 0407

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    това ,че прави бгто индустриална сила.....е многа "сериозен факт"....да не сме започнали производство на чугун и стомана......10 си 10 право у десетката.....

    14:29 03.07.2026

  • 27 Исторически парк

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "🦁ЩЩД🦁":

    Това твърдение е факт!

    14:32 03.07.2026

  • 28 Учител

    1 8 Отговор
    По негово време България удвоява територията си

    Коментиран от #30

    14:32 03.07.2026

  • 29 РУСОФИЛ

    2 3 Отговор
    "Българийо, за тебе те умряха,
    една бе ти достойна зарад тях,
    и те за теб достойни, майко, бяха
    И твойто име само кат мълвяха,
    умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/

    А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!

    14:37 03.07.2026

  • 30 Даскал

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Учител":

    Недей , че някой ще ти повярва !

    14:40 03.07.2026

  • 31 Бгг

    5 2 Отговор
    Стамболов е едно м е к е р е убил и измъчвал много български патриоти като Капитан Петко войвода.
    Той не е никакъв революционер, вижте историята му къде се е спотайвал по време на Старозагорското и Априлското въстание. Хубаво че са го очистили и е умрял в мъки.

    14:48 03.07.2026

  • 32 55555

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "бою циганина":

    Стига си драскал бе бот,нацвъкал си десет коментара!!!!

    14:51 03.07.2026

  • 33 Е.С.

    4 1 Отговор
    На този сатрап така му се пада.

    14:55 03.07.2026

  • 34 гнии гнидо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "НАЦИОНАЛИСТ":

    руззофилскааа

    15:05 03.07.2026