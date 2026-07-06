Новини
Любопитно »
На 99 години почина албанският актьор Кочо Кендро

На 99 години почина албанският актьор Кочо Кендро

6 Юли, 2026 10:45 589 3

  • почина-
  • албански актьор-
  • кочо кендро

Отиде си най-дълголетният доайен на албанското кино и театър

На 99 години почина албанският актьор Кочо Кендро - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Албанското изкуство изгуби един от най-големите си символи – актьорът Кочо Кендро, който почина на 4 юли 2026 г. на 99-годишна възраст в град Корча. Кендро беше признат за най-възрастния активен артист в историята на албанската кинематография и театър, съхранил творческата си енергия дори в своето девето десетилетие, пише Shqiptarja.com.

На 99 години почина албанският актьор Кочо Кендро
Снимка: Интернет

Роден на 15 май 1927 г. в Делвина, Кочо Кендро посвещава над шест десетилетия от живота си на сцената. Той се превръща в стълб на Театъра и Естрадата в град Корча, където развива по-голямата част от кариерата си и помага за документирането и опазването на театралния архив. В паметта на публиката и колегите си той остава като „брилянтен актьор на характерни роли“.

Най-запомнящото се негово превъплъщение на театралната сцена е образът на Скъперника (Арпагон) в едноименната класика на Молиер. В киното Кендро записва името си в златния фонд на албанските филми с участия в продукции като "I teti në bronx" (1970), "Vendimi" (1985) и късния филм "Within Love" (2023).

Последното изпращане на големия актьор се състоя на 5 юли 2026 г. в Корча. Погребалната церемония бе проведена в тесен семеен и приятелски кръг извън сградата на местния театър „Андон Зако Чаюпи“ – точно както е гласяло последното предсмъртно желание и завет на самия Кендро.

Директорката на театъра Замира Кита сподели, че на Кендро са му оставали броени месеци до вековния 100-годишен юбилей. Колегите му го описаха не само като изключителен артист, но и като модел за подражание, всеотдаен баща и незаменим ментор за младите поколения актьори.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    5 0 Отговор
    А на бас, че 99,999% от българите не са и чували за Кочо Каракочо.
    По някога се чудя от какъв зор пускате такива статии?! Айде ония за катето евро или някоя друга шантонерка са ясни- там си плащат за реклама, ама тоя човечец нито може да ви плати, нито някой се интересува от ситуацията.
    Та, по ккави причини публикувахте тая статия? Или за вас е важно да е стаия за смърт, война, катастрофи, болести...?! М?

    Коментиран от #3

    10:58 06.07.2026

  • 2 Анджо

    2 0 Отговор
    Сега вече знаеме и за Кочо Кендро, даже може да го преведеш и на Български за какво иде реч.

    11:07 06.07.2026

  • 3 креттения пълна

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Абсолютно! При което тази и рубриката Култура са я обърнали на Поменик - знайни и незнайни като умрат и първо във Факти- явно са некрофили, друго оляснение няма!

    11:50 06.07.2026