На 99 години почина албанският актьор Кочо Кендро

Албанското изкуство изгуби един от най-големите си символи – актьорът Кочо Кендро, който почина на 4 юли 2026 г. на 99-годишна възраст в град Корча. Кендро беше признат за най-възрастния активен артист в историята на албанската кинематография и театър, съхранил творческата си енергия дори в своето девето десетилетие, пише Shqiptarja.com.

Снимка: Интернет

Роден на 15 май 1927 г. в Делвина, Кочо Кендро посвещава над шест десетилетия от живота си на сцената. Той се превръща в стълб на Театъра и Естрадата в град Корча, където развива по-голямата част от кариерата си и помага за документирането и опазването на театралния архив. В паметта на публиката и колегите си той остава като „брилянтен актьор на характерни роли“.

Най-запомнящото се негово превъплъщение на театралната сцена е образът на Скъперника (Арпагон) в едноименната класика на Молиер. В киното Кендро записва името си в златния фонд на албанските филми с участия в продукции като "I teti në bronx" (1970), "Vendimi" (1985) и късния филм "Within Love" (2023).

Последното изпращане на големия актьор се състоя на 5 юли 2026 г. в Корча. Погребалната церемония бе проведена в тесен семеен и приятелски кръг извън сградата на местния театър „Андон Зако Чаюпи“ – точно както е гласяло последното предсмъртно желание и завет на самия Кендро.

Директорката на театъра Замира Кита сподели, че на Кендро са му оставали броени месеци до вековния 100-годишен юбилей. Колегите му го описаха не само като изключителен артист, но и като модел за подражание, всеотдаен баща и незаменим ментор за младите поколения актьори.