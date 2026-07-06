Галена показа спираща дъха визия в Анталия (СНИМКИ)

Галена е на лятна семейна ваканция, но дори и в тези моменти е истинска модна икона. От вчера певицата споделя красиви кадри с любимия си и децата. От кадрите лъха на екзотика, а от посочената локация на публикациите се вижда, че става дума за известен комплекс в Анталия, пише woman.bg.

Слънце, палми и много бохо шик



Въпреки високите градуси и разтапящата жега в Турция в разгара на лятото, Галена отново е истинска модна икона. От снимките се вижда, че тя е фен на бохо стила - лен, красиви модели и пастелни цветове. Разбира се, тоалетите ѝ позволяват да покаже и отличната си форма.

На първата галерия от снимки се вижда, че цялото семейство е заложило на зеления цвят. Галена е с плетена шапка с периферия, красив къс топ с паднали рамене и къса пола с висока талия с интересни елементи. Галин е облечен в същата разцветка, а децата - с класически бели тениски.

Втората визия е с дълга бежова пола и къс изрязан топ. Тоалетът показва перфектно стегнатия корем на певицата и има щедро деколте, но дори голотата е отлично премерена. Но знаем, че магията е в аксесоарите. И тук трябва да отбележим чантата, която е перфектният завършек и на двете бохо визии. Истинско вдъхновение за дамите през лято 2026.