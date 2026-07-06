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Галена показа спираща дъха визия в Анталия (СНИМКИ)

Галена показа спираща дъха визия в Анталия (СНИМКИ)

6 Юли, 2026 11:15 1 082 14

  • галена-
  • анталия-
  • визия

Тоалетът показва перфектно стегнатия корем на певицата и има щедро деколте

Галена показа спираща дъха визия в Анталия (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Галена е на лятна семейна ваканция, но дори и в тези моменти е истинска модна икона. От вчера певицата споделя красиви кадри с любимия си и децата. От кадрите лъха на екзотика, а от посочената локация на публикациите се вижда, че става дума за известен комплекс в Анталия, пише woman.bg.

Слънце, палми и много бохо шик

Въпреки високите градуси и разтапящата жега в Турция в разгара на лятото, Галена отново е истинска модна икона. От снимките се вижда, че тя е фен на бохо стила - лен, красиви модели и пастелни цветове. Разбира се, тоалетите ѝ позволяват да покаже и отличната си форма.

На първата галерия от снимки се вижда, че цялото семейство е заложило на зеления цвят. Галена е с плетена шапка с периферия, красив къс топ с паднали рамене и къса пола с висока талия с интересни елементи. Галин е облечен в същата разцветка, а децата - с класически бели тениски.


Втората визия е с дълга бежова пола и къс изрязан топ. Тоалетът показва перфектно стегнатия корем на певицата и има щедро деколте, но дори голотата е отлично премерена. Но знаем, че магията е в аксесоарите. И тук трябва да отбележим чантата, която е перфектният завършек и на двете бохо визии. Истинско вдъхновение за дамите през лято 2026.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    7 1 Отговор
    А вана ,вана има ли?

    Коментиран от #9

    11:17 06.07.2026

  • 2 Новичок

    7 0 Отговор
    Пак реклама,пфу... тук сте като в Ало.Бг.

    11:18 06.07.2026

  • 3 Анонимен

    8 1 Отговор
    Останах без въздух. Какъв "ценен дар" за българската култура!

    11:21 06.07.2026

  • 4 Направо

    12 1 Отговор
    от кич и селения онемяваш !

    11:21 06.07.2026

  • 5 Сандански

    7 0 Отговор
    Анорексия по-скоро или булимия.
    Не парадирайте с жени с толкова нисък мазнини, това е болестно състояние.

    11:22 06.07.2026

  • 6 Вижда се

    6 1 Отговор
    Типична визия на велика рестУтутка.

    11:24 06.07.2026

  • 7 и като засмучи....

    5 1 Отговор
    Вана,Галена и 50 евро на леглото..Какво повече му трябва на човек

    11:29 06.07.2026

  • 8 Ако

    5 0 Отговор
    я питаш какво е "бохо стил" , не може да ти каже , но понеже напоследък нашумя , решила и тя да не е по - назад с псевдо бохо !

    11:30 06.07.2026

  • 9 Има разбира се,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    а патките за вана ги раздават на място.

    11:30 06.07.2026

  • 10 Какъв е този изгърбен скакалуец

    3 1 Отговор
    Пуснете видео та да видим колко секунди ще издържи без въздух и като си вземе каква ще е след това.Ще стане шкембе войвода.Тумбака можеш да глътнеш но атрофиралата кожа няма как да поправиш.

    11:31 06.07.2026

  • 11 Гост

    0 0 Отговор
    Не е никак лоша Николетка

    11:33 06.07.2026

  • 12 фавла гъленъ

    2 1 Отговор
    Айдииии да зъпейм цялуту фактиииии!ино ,две,триии...Бангарангъъъъъ чалга микс атакъ....

    11:33 06.07.2026

  • 13 Коя

    2 0 Отговор
    Е тая ?

    11:37 06.07.2026

  • 14 Защо хейтвате

    1 0 Отговор
    Бре хора… браво на момата, дай Боже всеки му 😉

    11:40 06.07.2026