Галена показа спираща дъха визия в Анталия (СНИМКИ)

Галена е на лятна семейна ваканция, но дори и в тези моменти е истинска модна икона. От вчера певицата споделя красиви кадри с любимия си и децата. От кадрите лъха на екзотика, а от посочената локация на публикациите се вижда, че става дума за известен комплекс в Анталия, пише woman.bg.
Слънце, палми и много бохо шик
Въпреки високите градуси и разтапящата жега в Турция в разгара на лятото, Галена отново е истинска модна икона. От снимките се вижда, че тя е фен на бохо стила - лен, красиви модели и пастелни цветове. Разбира се, тоалетите ѝ позволяват да покаже и отличната си форма.
На първата галерия от снимки се вижда, че цялото семейство е заложило на зеления цвят. Галена е с плетена шапка с периферия, красив къс топ с паднали рамене и къса пола с висока талия с интересни елементи. Галин е облечен в същата разцветка, а децата - с класически бели тениски.
Втората визия е с дълга бежова пола и къс изрязан топ. Тоалетът показва перфектно стегнатия корем на певицата и има щедро деколте, но дори голотата е отлично премерена. Но знаем, че магията е в аксесоарите. И тук трябва да отбележим чантата, която е перфектният завършек и на двете бохо визии. Истинско вдъхновение за дамите през лято 2026.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #9
11:17 06.07.2026
2 Новичок
11:18 06.07.2026
3 Анонимен
11:21 06.07.2026
4 Направо
11:21 06.07.2026
5 Сандански
Не парадирайте с жени с толкова нисък мазнини, това е болестно състояние.
11:22 06.07.2026
6 Вижда се
11:24 06.07.2026
7 и като засмучи....
11:29 06.07.2026
8 Ако
11:30 06.07.2026
9 Има разбира се,
До коментар #1 от "оня с коня":а патките за вана ги раздават на място.
11:30 06.07.2026
10 Какъв е този изгърбен скакалуец
11:31 06.07.2026
11 Гост
11:33 06.07.2026
12 фавла гъленъ
11:33 06.07.2026
13 Коя
11:37 06.07.2026
14 Защо хейтвате
11:40 06.07.2026