На 37-годишна възраст почина певицата Лорън Бенет от G.R.L.

Лорън Бенет, певицата, позната на милиони слушатели като един от гласовете в глобалния хит на LMFAO „Party Rock Anthem“, е починала на 37 години. Новината бе потвърдена официално от бившата ѝ група G.R.L. в публикация в Instagram на 6 юли, в която музикантките съобщиха, че са „съкрушени“ от загубата на своята „обичана Лорън“.

Причината за смъртта ѝ не е обявена публично. В първоначалните съобщения се посочва единствено, че Бенет е починала внезапно, а нейни колеги и фенове започнаха да изразяват съболезнования в социалните мрежи. G.R.L. написаха, че ще пазят „любовта, смеха и безбройните спомени“, които певицата е оставила след себе си.

Лорън Бенет е родена във Великобритания и започва професионалния си път в музиката още на 18 години. Първата ѝ по-широко известна изява е с момичешката група Paradiso Girls, създадена през 2007 г. Проектът е част от поп вълната около продуцентката Робин Антин и е замислен като международна формация с участнички от различни държави. През 2009 г. групата издава сингъла „Patron Tequila“, в който участват Lil Jon и Eve.

Световната популярност за Бенет идва през 2011 г., когато участва в „Party Rock Anthem“ на LMFAO. Песента се превръща в един от най-разпознаваемите денс-поп хитове на десетилетието и оглавява класации по света, включително в САЩ и Великобритания. Именно нейният глас е част от запомнящото се звучене на парчето, което се превърна в символ на клубната и поп културата от началото на 2010-те години.

След успеха на „Party Rock Anthem“ Бенет продължава кариерата си с G.R.L. — група, която първоначално е свързвана с нова версия на концепцията около The Pussycat Dolls. В състава тя работи заедно с Наташа Слейтън, Пола ван Опен, Емълин Естрада и Симон Батъл. G.R.L. издават песни като „Vacation“, „Ugly Heart“ и „Lighthouse“, а „Ugly Heart“ се превръща в един от най-успешните им сингли, особено в Австралия.

Историята на групата обаче е белязана и от трагедия. През 2014 г. Симон Батъл умира на 25-годишна възраст, което води до тежък период за останалите членове на формацията. Впоследствие G.R.L. прекратяват дейността си, макар че името на групата остава свързано с поп сцената от началото на миналото десетилетие.

Бенет работи и самостоятелно, както и с известни артисти и продуценти, сред които CeeLo Green и will.i.am. Макар никога да не се превърна в типична солова суперзвезда, тя остави следа в поп музиката чрез няколко проекта, които достигнаха международна публика.

Смъртта ѝ предизвика вълна от реакции сред фенове, които я запомниха като енергично присъствие на сцената и като част от един от най-големите поп хитове на 2011 г. Официалното съобщение на G.R.L. постави акцент не върху подробностите около кончината ѝ, а върху личността ѝ — „красив дух“, който е докоснал живота на много хора.