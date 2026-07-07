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На 37-годишна възраст почина певицата Лорън Бенет от G.R.L.

На 37-годишна възраст почина певицата Лорън Бенет от G.R.L.

7 Юли, 2026 10:44 1 895 11

  • лорън бенет-
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  • g.r.l.

Причината за смъртта ѝ не е обявена публично

На 37-годишна възраст почина певицата Лорън Бенет от G.R.L. - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лорън Бенет, певицата, позната на милиони слушатели като един от гласовете в глобалния хит на LMFAO „Party Rock Anthem“, е починала на 37 години. Новината бе потвърдена официално от бившата ѝ група G.R.L. в публикация в Instagram на 6 юли, в която музикантките съобщиха, че са „съкрушени“ от загубата на своята „обичана Лорън“.

Причината за смъртта ѝ не е обявена публично. В първоначалните съобщения се посочва единствено, че Бенет е починала внезапно, а нейни колеги и фенове започнаха да изразяват съболезнования в социалните мрежи. G.R.L. написаха, че ще пазят „любовта, смеха и безбройните спомени“, които певицата е оставила след себе си.

Лорън Бенет е родена във Великобритания и започва професионалния си път в музиката още на 18 години. Първата ѝ по-широко известна изява е с момичешката група Paradiso Girls, създадена през 2007 г. Проектът е част от поп вълната около продуцентката Робин Антин и е замислен като международна формация с участнички от различни държави. През 2009 г. групата издава сингъла „Patron Tequila“, в който участват Lil Jon и Eve.

Световната популярност за Бенет идва през 2011 г., когато участва в „Party Rock Anthem“ на LMFAO. Песента се превръща в един от най-разпознаваемите денс-поп хитове на десетилетието и оглавява класации по света, включително в САЩ и Великобритания. Именно нейният глас е част от запомнящото се звучене на парчето, което се превърна в символ на клубната и поп културата от началото на 2010-те години.

След успеха на „Party Rock Anthem“ Бенет продължава кариерата си с G.R.L. — група, която първоначално е свързвана с нова версия на концепцията около The Pussycat Dolls. В състава тя работи заедно с Наташа Слейтън, Пола ван Опен, Емълин Естрада и Симон Батъл. G.R.L. издават песни като „Vacation“, „Ugly Heart“ и „Lighthouse“, а „Ugly Heart“ се превръща в един от най-успешните им сингли, особено в Австралия.

Историята на групата обаче е белязана и от трагедия. През 2014 г. Симон Батъл умира на 25-годишна възраст, което води до тежък период за останалите членове на формацията. Впоследствие G.R.L. прекратяват дейността си, макар че името на групата остава свързано с поп сцената от началото на миналото десетилетие.

Бенет работи и самостоятелно, както и с известни артисти и продуценти, сред които CeeLo Green и will.i.am. Макар никога да не се превърна в типична солова суперзвезда, тя остави следа в поп музиката чрез няколко проекта, които достигнаха международна публика.

Смъртта ѝ предизвика вълна от реакции сред фенове, които я запомниха като енергично присъствие на сцената и като част от един от най-големите поп хитове на 2011 г. Официалното съобщение на G.R.L. постави акцент не върху подробностите около кончината ѝ, а върху личността ѝ — „красив дух“, който е докоснал живота на много хора.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сия Ясенова

    11 7 Отговор
    Дано да не е от страничните ефекти от онези ваксини срещу Ковид-19, че цая хора се подведохме по тая ваксинация, ужким за добро, пък после и тежък Ковид карахме.

    Коментиран от #2, #7

    11:00 07.07.2026

  • 2 Ползвай търсачката на Гугъл

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сия Ясенова":

    Дългогодишна зависимост от алкохол, дрога и обезболяващи лекарства.

    Коментиран от #3, #4

    11:05 07.07.2026

  • 3 Кобра Кай 🥋

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ползвай търсачката на Гугъл":

    А защо въобще е започнала да взима наркотици!? След като е станала наркоманка не се ли е борила да ги спре?

    Коментиран от #5, #8

    11:09 07.07.2026

  • 4 Чат

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ползвай търсачката на Гугъл":

    ГТП има също ама важи е да си кажем за Ковид. Мене никой не ме е принуждавал да се ваксинирам. Личен Избор, глава на раменете

    11:12 07.07.2026

  • 5 Наркотиците са типични за тяхната среда

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кобра Кай 🥋":

    "За разпускане от напрежението", "за по-голямо парти", "заради някакви болки".
    Един път почне ли се, спирането е трудно.
    Причината за смъртта е самоубийство.

    11:15 07.07.2026

  • 6 За паднали ценности

    11 2 Отговор
    Огромна маст от "звездите" приключват преждевременно. Така е най-изгодно на "индустрията". За съжаление освен хубавиците в воргата отиват и невероятни таланти. Като си пусна някоя хубава песен и се сещам, че изпълнителят не е доживял до старост дори. Западни ценности - да изпрофекаш всичко, да умреш за далаверата, да покажеш колко много си спечелил и си над другите, като предрусаш със скъпи наркотици. Така си живият от 40-50 години вече. Това се счита за супер куул. А ако се дърпаш те самоубиват и ти организират погребение с голяма разпродажба на творчеството ти, за да си "избият инвестицията".

    Коментиран от #10

    11:19 07.07.2026

  • 7 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сия Ясенова":

    Който не се е "подвел", ще му се наложи да лови гората.

    11:34 07.07.2026

  • 8 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кобра Кай 🥋":

    Това да не е като да спреш филиите с мас? На днешно време синтетичната дрога пристрастява по-бързо и от кристал захар.

    11:36 07.07.2026

  • 9 Матю Пери

    5 0 Отговор
    Щом е внезапно, значи ще обвинят лекаря и.

    11:40 07.07.2026

  • 10 Диагноза

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "За паднали ценности":

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    11:49 07.07.2026

  • 11 681

    2 0 Отговор
    Клипът по-горе е сниман в България в киноцентъра в Бояна.

    11:51 07.07.2026