На 37-годишна възраст почина певицата Лорън Бенет от G.R.L.

Лорън Бенет, певицата, позната на милиони слушатели като един от гласовете в глобалния хит на LMFAO „Party Rock Anthem“, е починала на 37 години. Новината бе потвърдена официално от бившата ѝ група G.R.L. в публикация в Instagram на 6 юли, в която музикантките съобщиха, че са „съкрушени“ от загубата на своята „обичана Лорън“.
Причината за смъртта ѝ не е обявена публично. В първоначалните съобщения се посочва единствено, че Бенет е починала внезапно, а нейни колеги и фенове започнаха да изразяват съболезнования в социалните мрежи. G.R.L. написаха, че ще пазят „любовта, смеха и безбройните спомени“, които певицата е оставила след себе си.
Лорън Бенет е родена във Великобритания и започва професионалния си път в музиката още на 18 години. Първата ѝ по-широко известна изява е с момичешката група Paradiso Girls, създадена през 2007 г. Проектът е част от поп вълната около продуцентката Робин Антин и е замислен като международна формация с участнички от различни държави. През 2009 г. групата издава сингъла „Patron Tequila“, в който участват Lil Jon и Eve.
Световната популярност за Бенет идва през 2011 г., когато участва в „Party Rock Anthem“ на LMFAO. Песента се превръща в един от най-разпознаваемите денс-поп хитове на десетилетието и оглавява класации по света, включително в САЩ и Великобритания. Именно нейният глас е част от запомнящото се звучене на парчето, което се превърна в символ на клубната и поп културата от началото на 2010-те години.
След успеха на „Party Rock Anthem“ Бенет продължава кариерата си с G.R.L. — група, която първоначално е свързвана с нова версия на концепцията около The Pussycat Dolls. В състава тя работи заедно с Наташа Слейтън, Пола ван Опен, Емълин Естрада и Симон Батъл. G.R.L. издават песни като „Vacation“, „Ugly Heart“ и „Lighthouse“, а „Ugly Heart“ се превръща в един от най-успешните им сингли, особено в Австралия.
Историята на групата обаче е белязана и от трагедия. През 2014 г. Симон Батъл умира на 25-годишна възраст, което води до тежък период за останалите членове на формацията. Впоследствие G.R.L. прекратяват дейността си, макар че името на групата остава свързано с поп сцената от началото на миналото десетилетие.
Бенет работи и самостоятелно, както и с известни артисти и продуценти, сред които CeeLo Green и will.i.am. Макар никога да не се превърна в типична солова суперзвезда, тя остави следа в поп музиката чрез няколко проекта, които достигнаха международна публика.
Смъртта ѝ предизвика вълна от реакции сред фенове, които я запомниха като енергично присъствие на сцената и като част от един от най-големите поп хитове на 2011 г. Официалното съобщение на G.R.L. постави акцент не върху подробностите около кончината ѝ, а върху личността ѝ — „красив дух“, който е докоснал живота на много хора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сия Ясенова
Коментиран от #2, #7
11:00 07.07.2026
2 Ползвай търсачката на Гугъл
До коментар #1 от "Сия Ясенова":Дългогодишна зависимост от алкохол, дрога и обезболяващи лекарства.
Коментиран от #3, #4
11:05 07.07.2026
3 Кобра Кай 🥋
До коментар #2 от "Ползвай търсачката на Гугъл":А защо въобще е започнала да взима наркотици!? След като е станала наркоманка не се ли е борила да ги спре?
Коментиран от #5, #8
11:09 07.07.2026
4 Чат
До коментар #2 от "Ползвай търсачката на Гугъл":ГТП има също ама важи е да си кажем за Ковид. Мене никой не ме е принуждавал да се ваксинирам. Личен Избор, глава на раменете
11:12 07.07.2026
5 Наркотиците са типични за тяхната среда
До коментар #3 от "Кобра Кай 🥋":"За разпускане от напрежението", "за по-голямо парти", "заради някакви болки".
Един път почне ли се, спирането е трудно.
Причината за смъртта е самоубийство.
11:15 07.07.2026
6 За паднали ценности
Коментиран от #10
11:19 07.07.2026
7 честен ционист
До коментар #1 от "Сия Ясенова":Който не се е "подвел", ще му се наложи да лови гората.
11:34 07.07.2026
8 честен ционист
До коментар #3 от "Кобра Кай 🥋":Това да не е като да спреш филиите с мас? На днешно време синтетичната дрога пристрастява по-бързо и от кристал захар.
11:36 07.07.2026
9 Матю Пери
11:40 07.07.2026
10 Диагноза
До коментар #6 от "За паднали ценности":Така е но рок динозаврите от ʼ80 и ʼ90 години остаряха и дори още правят концерти. И тях алкохола и дрогата ги съпътстват цял живот, но явно сегашните “ антидепресанти и обезболяващи “ са брутално силни.
11:49 07.07.2026
11 681
11:51 07.07.2026