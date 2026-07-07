Брад Пит и Инес де Рамон блестят влюбени на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси (СНИМКИ)

Брад Пит и Инес де Рамон направиха връзката си официално видима и в Instagram с кадри от вечерта на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси в Ню Йорк. Двойката, която е заедно от 2022 г., позира в координирани черни тоалети преди церемонията в Madison Square Garden в петък.

Снимките бяха публикувани в Instagram от фризьорката Лори Занолети, която е работила по визиите на двамата. 62-годишният Пит е облечен в класически черен костюм с папийонка, допълнен с тъмни очила, а косата му е оформена настрани. 33-годишната Инес носи прилепнала дантелена рокля и обеци с форма на капка, а косата ѝ е прибрана във висока конска опашка.

Занолети отбеляза в публикацията, че е подготвила прическите и на двамата за „невероятен момент в Ню Йорк“. Стайлингът е дело на Джордж Кортина, а гримът – на Чарли Ридъл.

Инес де Рамон сподели снимките в Instagram Story, но към момента не е публикувала кадри с Пит в основния си профил. Тя добави към публикациите песни на Тейлър Суифт, включително „Lover“ и „Delicate“, както и емоджи със сърце.

Двойката е заедно от 2022 г. и през последните години постепенно започнаха да се появяват по-често заедно на публични събития. Въпреки това двамата рядко коментират личния си живот, а появата им в социалните мрежи чрез публикацията на Занолети привлече вниманието именно заради по-официалния ѝ характер.

Според източник на Page Six Инес де Рамон вече е много близка със семейството на актьора и е приета от близките му като част от тяхното обкръжение. Същият източник твърди, че въпреки сериозността на връзката Пит не планира нов брак на този етап.

Брад Пит финализира развода си с Анджелина Джоли през декември 2024 г., с което приключи съдебна процедура, продължила повече от осем години. Джоли подаде молба за развод през септември 2016 г. Двамата имат шест деца: Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан.

Инес де Рамон също има предишен брак. Тя се омъжи през 2019 г. за актьора Пол Уесли, познат от „Дневниците на вампира“, но двамата се разделиха през 2022 г. след повече от три години брак.