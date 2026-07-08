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Бременната Ан Хатауей сияе на премиерата на "Одисея" в Лондон (ВИДЕО)

Бременната Ан Хатауей сияе на премиерата на "Одисея" в Лондон (ВИДЕО)

8 Юли, 2026 06:48 995 4

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Нежност и сексапил

Бременната Ан Хатауей сияе на премиерата на "Одисея" в Лондон (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Ан Хатауей очевидно се забавлява с майчинския си стил и обра овациите на червения килим в Лондон. В понеделник (6 юли) 43-годишната бременна актриса се появи на световната премиера на дългоочаквания блокбъстър „Одисея“ (The Odyssey), демонстрирайки наедрялото си коремче в зашеметяваща синя рокля с флорални мотиви, съобщава People, цитиран от vesti.bg.

Носителката на „Оскар“, която в момента очаква третото си дете от своя съпруг Адам Шулман, се снима, докато нежно придържаше бременния си корем пред камерите. За бляскавото събитие тя заложи на рокля без презрамки, пусната дълга коса, изящни висящи обеци и яркочервено червило за разкош.

Само ден по-рано, по време на официалната премиера за филма в британската столица, бъдещата майка на три деца очарова критиците с коренно различна, но също толкова стилна лятна визия.

Тя позира пред фотографите в ефирна бяла рокля с паднали рамене от круизната колекция на Blumarine за 2027 г. Асиметричният тоалет с волани, стигащи до земята, и прозрачни балонни ръкави беше съчетан по доста смел и шикозен начин – с кафяви велурени ботуши до коляното. Ан завърши визията си с бели квадратни слънчеви очила и чанта на Chanel във формата на сърце.


Припомняме, че Ан Хатауей обяви щастливата новина за третата си бременност на 19 юни чрез емоционално видео в Instagram. Звездата от „Дяволът носи Прада“ и съпругът ѝ вече са горди родители на двама синове – 10-годишния Джонатан и 6-годишния Джак.


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