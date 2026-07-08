Тежък съдебен удар: Принц Хари загуби мащабното дело срещу издателя на „Дейли Мейл“

Принц Хари претърпя най-сериозното си поражение в своята дългогодишна съдебна война срещу британските таблоиди. Висшият съд в Лондон отхвърли изцяло исковете на херцога на Съсекс и още шестима знаменитости срещу медийната група Associated Newspapers Limited (ANL) – издател на влиятелните издания Daily Mail и Mail on Sunday.

В мащабното съдебно решение от над 400 страници, съдия Матю Никлин постанови, че ищците не са представили конкретни доказателства за твърденията си. Те обвиняваха издателя в използване на незаконни методи за събиране на информация, включително хакване на гласови пощи, подслушване на стационарни телефони и наемане на частни детективи. Съдът обаче заключи, че „само подозренията и общите изводи не са достатъчни за доказване на престъпление“, а спорните статии са имали напълно легитимни източници.

Кой друг участваше в делото?

Принц Хари не беше сам в тази правна битка, започнала официално през октомври 2022 г. Заедно с него искове бяха завели:

Сър Елтън Джон и съпругът му Дейвид Фърниш;

Актрисите Елизабет Хърли и Сейди Фрост;

Баронеса Дорин Лорънс (майка на убития при расистка атака през 1993 г. Стивън Лорънс);

Бившият либерал-демократичен политик сър Саймън Хюз.

Всички техни 97 индивидуални претенции бяха отхвърлени от съдията.

Реакциите: „Пълно замазване“ срещу „Огромна победа“

Веднага след обявяването на решението, принц Хари и Дорин Лорънс излязоха с остро съвместно изявление, в което не спестиха критиките си към съдебната система. Те определиха присъдата като „пълно и очевидно замазване на фактите, което противоречи на здравия разум“. Хари, който по стечение на обстоятелствата е в Лондон за благотворителни ангажименти, свързани с игрите Invictus Games, даде да се разбере, че е шокиран от дължината, до която съдът е стигнал, за да оневини медията.

От друга страна, издателят на Daily Mail приветства решението като „величествена винокулация на чистата журналистика“. Бившият дългогодишен главен редактор на вестника, Пол Дейкър, нарече обвиненията „луди и абсурдни“, допълвайки, че те са били политически мотивирана кампания за заглушаване на свободната преса.

Милиони паунди залог и семейни усложнения

Правният провал оставя принц Хари пред сериозно финансово бреме. Общите съдебни разходи по делото се оценяват на между 40 и 50 милиона британски лири. Тъй като съдът отхвърли исковете, Хари и останалите знаменитости вероятно ще бъдат задължени да покрият по-голямата част от сметката на ответника. Допълнително изслушване по определяне на съдебните разноски е насрочено за 29 и 30 юли.

Загубата съвпада и с нов епизод от обтегнатите отношения между Хари и Бъкингамския дворец. Кралските източници потвърдиха, че по време на настоящото си 5-дневно посещение в Обединеното кралство, принцът е останал сам, без съпругата си Меган Маркъл и децата им Арчи и Лилибет. Причината е нов спор около сигурността им и отказаната молба на Хари да отседне в кралска резиденция.

Досега по-малкият син на крал Чарлз III имаше сериозен успех в съда – през 2023 г. той спечели делото срещу Mirror Group Newspapers, а в началото на 2025 г. получи безпрецедентно извинение и огромно финансово обезщетение от издателя на вестник The Sun. Това последно решение обаче слага край на успешната му серия срещу британските медии.