Новини
Любопитно »
Майка на годината: Риана развълнува Ню Йорк, като излезе на разходка сама с трите си деца

Майка на годината: Риана развълнува Ню Йорк, като излезе на разходка сама с трите си деца

9 Юли, 2026 11:42 931 6

  • риана-
  • майка-
  • семейство

Музикалната икона и милиардер бе заснета по време на късна разходка в Манхатън, балансирайки между бебешко кенгуру, количка за близнаци и високи токчета

Майка на годината: Риана развълнува Ню Йорк, като излезе на разходка сама с трите си деца - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поп звездата Риана доказа защо феновете я наричат „супермайка“, след като бе уловена от папараци на рядка самостоятелна разходка с трите си деца по улиците на Ню Йорк. Към 7:00 часа сутринта на 9 юли българско време кадрите и видеата от среднощния излет на изпълнителката вече са сред най-коментираните теми в социалните мрежи по целия свят. Изпълнителката на „Diamonds“ демонстрира завидни родителски умения, справяйки се напълно сама с грижите за малчуганите по време на кратка спирка в денонощен магазин.

Как изглеждаше разходката на „Майката на годината“?

Снимките, разпространени от платформите в САЩ, показва Риана в автентична, но изключително стилна светлина:

Най-малката ѝ дъщеря, 10-месечната Роки Айриш, бе закрепена сигурно в леопардово бебешко кенгуру на гърдите на певицата. С другата си ръка поп иконата буташе бебешка количка, в която един срещу друг стояха двамата ѝ сина – 4-годишният Рза (RZA) и 2-годишният Райът (Riot). Въпреки тежката физическа задача, Риана остана вярна на стила си, облечена в широка раирана риза, клин и емблематичните за нея обувки на висок ток.

Появата на певицата без армия от бавачки веднага предизвика вълна от суперлативи. Потребителите в платформата Instagram и мрежата TikTok я обявиха за неформална „Майка на годината“, възхищавайки се на нейната земност. Мнозина отбелязаха, че въпреки статута си на милиардер, тя иска да осигури нормално детство и обикновени разходки на децата си.

Имаше обаче и критики към папараците. На кадрите се вижда как певицата слага ръка над главата на малката Роки, за да предпази очите ѝ от силните светкавици на фотографите в тъмното, което разгневи част от почитателите ѝ.

Семейството на петте „Р“-та

Риана и нейният дългогодишен партньор, рапърът Ейсап Роки (A$AP Rocky), изградиха голямо семейство за по-малко от четири години. Всички техни деца носят имена, започващи с буквата „Р“: Рза Ателстън Майърс (роден май 2022 г.), Райът Роуз Майърс (роден август 2023 г.), Роки Айриш Майърс (родена септември 2025 г.)

След раждането на първото момиченце в семейството миналата година, близки до двойката споделиха пред списание PEOPLE, че Риана се чувства „напълно реализирана и щастлива“ в ролята си на майка. Самата тя наскоро се пошегува в социалните мрежи, че да си майка на момчета е „олимпийски спорт“, но по всичко личи, че се справя с него отлично.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чудо голямо

    7 0 Отговор
    Все едно няма други майки с две, три или четири деца, които си ги гледат сами.

    11:48 09.07.2026

  • 2 А пък Райна наша от

    5 0 Отговор
    махалата секи ден оди с пет чавета и даже чат пат подбира Райча пиян от кръчмето, та на

    12:02 09.07.2026

  • 3 Само питам

    8 0 Отговор
    Кое трябва да ни възхити ? Това че една майка гледа децата си ? Или че смее да извежда децата си в град с такава масова престъпност като Ню Йорк ?

    12:06 09.07.2026

  • 4 Голяма разходка

    5 1 Отговор
    По тъмно в Ню Йорк, което ще рече след 22 часа.
    Напълно подходящо време за разходка на малки деца и бебета.

    Коментиран от #6

    12:29 09.07.2026

  • 5 скарлет

    2 1 Отговор
    на снимката не може да се разбере, мъж ли е жена ли е 😂

    12:46 09.07.2026

  • 6 чети бе, чукча

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Голяма разходка":

    В 7 сутринта са я снимали

    13:14 09.07.2026