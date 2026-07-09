Майка на годината: Риана развълнува Ню Йорк, като излезе на разходка сама с трите си деца

Поп звездата Риана доказа защо феновете я наричат „супермайка“, след като бе уловена от папараци на рядка самостоятелна разходка с трите си деца по улиците на Ню Йорк. Към 7:00 часа сутринта на 9 юли българско време кадрите и видеата от среднощния излет на изпълнителката вече са сред най-коментираните теми в социалните мрежи по целия свят. Изпълнителката на „Diamonds“ демонстрира завидни родителски умения, справяйки се напълно сама с грижите за малчуганите по време на кратка спирка в денонощен магазин.

Как изглеждаше разходката на „Майката на годината“?

Снимките, разпространени от платформите в САЩ, показва Риана в автентична, но изключително стилна светлина:

Най-малката ѝ дъщеря, 10-месечната Роки Айриш, бе закрепена сигурно в леопардово бебешко кенгуру на гърдите на певицата. С другата си ръка поп иконата буташе бебешка количка, в която един срещу друг стояха двамата ѝ сина – 4-годишният Рза (RZA) и 2-годишният Райът (Riot). Въпреки тежката физическа задача, Риана остана вярна на стила си, облечена в широка раирана риза, клин и емблематичните за нея обувки на висок ток.

Появата на певицата без армия от бавачки веднага предизвика вълна от суперлативи. Потребителите в платформата Instagram и мрежата TikTok я обявиха за неформална „Майка на годината“, възхищавайки се на нейната земност. Мнозина отбелязаха, че въпреки статута си на милиардер, тя иска да осигури нормално детство и обикновени разходки на децата си.

Имаше обаче и критики към папараците. На кадрите се вижда как певицата слага ръка над главата на малката Роки, за да предпази очите ѝ от силните светкавици на фотографите в тъмното, което разгневи част от почитателите ѝ.

Семейството на петте „Р“-та

Риана и нейният дългогодишен партньор, рапърът Ейсап Роки (A$AP Rocky), изградиха голямо семейство за по-малко от четири години. Всички техни деца носят имена, започващи с буквата „Р“: Рза Ателстън Майърс (роден май 2022 г.), Райът Роуз Майърс (роден август 2023 г.), Роки Айриш Майърс (родена септември 2025 г.)

След раждането на първото момиченце в семейството миналата година, близки до двойката споделиха пред списание PEOPLE, че Риана се чувства „напълно реализирана и щастлива“ в ролята си на майка. Самата тя наскоро се пошегува в социалните мрежи, че да си майка на момчета е „олимпийски спорт“, но по всичко личи, че се справя с него отлично.