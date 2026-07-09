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Хайди Клум взриви Холивуд: „Не се интересувам от Оземпик, съпругът ми ме накара да кача килограми“

Хайди Клум взриви Холивуд: „Не се интересувам от Оземпик, съпругът ми ме накара да кача килограми“

9 Юли, 2026 12:46 805 5

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  • холивуд-
  • us weekly

На 53-годишна възраст Клум демонстрира пълна увереност в тялото си

Хайди Клум взриви Холивуд: „Не се интересувам от Оземпик, съпругът ми ме накара да кача килограми“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Супермоделът изгря на новата корица на списание Us Weekly с откровено интервю за възрастта, стандартите за красота и подкрепата на Том Каулиц зад кулисите на блясъка.

Германският супермодел Хайди Клум е официалното лице на новата корица на престижното американско списание Us Weekly. Интервюто и ексклузивните детайли от личния ѝ живот вече предизвикаха масови дискусии в световните медии. На 53-годишна възраст Клум демонстрира пълна увереност в тялото си и открито се обяви срещу манията по бързото отслабване в развлекателната индустрия.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Heidi Klum (@heidiklum)


Твърдо против Оземпик вълната

В ексклузивното интервю за Us Weekly Клум сподели, че няма абсолютно никакъв интерес към популярните напоследък в Холивуд медикаменти за отслабване:

„Изобщо не се интересувам от това. През годините качих килограми. Вече не нося дънки размер 24. Но мисля, че с възрастта изглеждаме по-добре, когато не сме прекалено слаби“.

Моделът подчерта, че не съди хората, които избират този път за справяне с дългогодишни проблеми с теглото, но за своя собствен живот избира естествения подход.

Подкрепата на съпруга ѝ Том Каулиц

Голямата изненада в интервюто е признанието на Клум, че именно нейният съпруг – 36-годишният музикант от Tokio Hotel Том Каулиц, е променил начина, по който тя възприема тялото си след десетилетия на безмилостен натиск в модната индустрия.

Хайди разказа, че в началото на кариерата ѝ големи имена в модата, включително Карл Лагерфелд, са я критикували, а на някои фотосесии директно са ѝ казвали, че е „прекалено дебела“. Когато започва връзката си с Том обаче, той е първият, който ѝ казва обратното: „Трябва да ядеш повече, ще изглеждаш по-добре, ако имаш малко повече месо по костите си“. Когато днес разглежда стари снимки, Хайди признава, че той е бил напълно прав и че пропорционално изглежда много по-добре сега.


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    12:47 09.07.2026

  • 2 авантгард

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    Сле 10 рикии формата на тялото няма значение.
    Важни са уменията - е те това никой никъде не анализира, хм.

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    Хайде Бум взриви Холивуд с нагрята лимонада.

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  • 4 Въй

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  • 5 Оземпици навсякъде

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    Наистина каква е тази мания всички да са xs размер на 50 г и да имат вид на зомбита скелети. А и играта с този оземпик е заблуждаваща, но ще го осъзнаят по - късно.

    13:29 09.07.2026