Хайди Клум взриви Холивуд: „Не се интересувам от Оземпик, съпругът ми ме накара да кача килограми“

Супермоделът изгря на новата корица на списание Us Weekly с откровено интервю за възрастта, стандартите за красота и подкрепата на Том Каулиц зад кулисите на блясъка.

Германският супермодел Хайди Клум е официалното лице на новата корица на престижното американско списание Us Weekly. Интервюто и ексклузивните детайли от личния ѝ живот вече предизвикаха масови дискусии в световните медии. На 53-годишна възраст Клум демонстрира пълна увереност в тялото си и открито се обяви срещу манията по бързото отслабване в развлекателната индустрия.

Твърдо против Оземпик вълната

В ексклузивното интервю за Us Weekly Клум сподели, че няма абсолютно никакъв интерес към популярните напоследък в Холивуд медикаменти за отслабване:

„Изобщо не се интересувам от това. През годините качих килограми. Вече не нося дънки размер 24. Но мисля, че с възрастта изглеждаме по-добре, когато не сме прекалено слаби“.

Моделът подчерта, че не съди хората, които избират този път за справяне с дългогодишни проблеми с теглото, но за своя собствен живот избира естествения подход.

Подкрепата на съпруга ѝ Том Каулиц

Голямата изненада в интервюто е признанието на Клум, че именно нейният съпруг – 36-годишният музикант от Tokio Hotel Том Каулиц, е променил начина, по който тя възприема тялото си след десетилетия на безмилостен натиск в модната индустрия.

Хайди разказа, че в началото на кариерата ѝ големи имена в модата, включително Карл Лагерфелд, са я критикували, а на някои фотосесии директно са ѝ казвали, че е „прекалено дебела“. Когато започва връзката си с Том обаче, той е първият, който ѝ казва обратното: „Трябва да ядеш повече, ще изглеждаш по-добре, ако имаш малко повече месо по костите си“. Когато днес разглежда стари снимки, Хайди признава, че той е бил напълно прав и че пропорционално изглежда много по-добре сега.