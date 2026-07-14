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Фреди Крюгер се завръща: Paramount възражда „Кошмари на Елм Стрийт“

Фреди Крюгер се завръща: Paramount възражда „Кошмари на Елм Стрийт“

14 Юли, 2026 09:10, обновена 14 Юли, 2026 09:14 499 4

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Култовият хорър франчайз получава нов живот чрез специално създадения лейбъл Paramount Primal и оригиналния сценарий от 1984 година

Фреди Крюгер се завръща: Paramount възражда „Кошмари на Елм Стрийт“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Paramount Pictures официално сключи сделка за придобиване на правата в САЩ върху оригиналния сценарий на хорър класиката „Кошмари на Елм Стрийт“ (A Nightmare on Elm Street). Според ексклузивна информация на авторитетното издание The Hollywood Reporter, студиото подготвя изцяло нова филмова адаптация, базирана на оригиналния материал на Уес Крейвън от 1984 г., с което слага край на 16-годишното отсъствие на емблематичния злодей Фреди Крюгер от големия екран.

Проектът ще бъде реализиран от новосформирания жанров лейбъл на студиото, наречен Paramount Primal. Ръководители на тази дивизия са продуцентите Джей Ди Лифшиц и Рафаел Маргулис, стоящи зад хитовия трилър „Варварин“ (Barbarian). Наследниците на покойния режисьор Уес Крейвън – неговата вдовица Ия Лабунка и синът му Джонатан Крейвън – ще участват пряко като продуценти на лентата съвместно с адвоката по авторско право Марк Тобероф.

Какво се знае за новата продукция до момента:

  • Сюжетна основа: Филмът няма да бъде продължение на предишните сикуели, а ще се развива в света на „Кошмари на Елм Стрийт“ и ще стъпи директно върху оригиналния първи сценарий на Крейвън.
  • Права и дистрибуция: Използвайки американското законодателство, семейството на Крейвън си възвърна собствеността върху първия филм 35 години след премиерата му. Докато Paramount държи правата за САЩ, студиото New Line Cinema все още запазва международните права за разпространение.
  • Екип: Към момента все още не са избрани режисьор и сценарист, като предстои да бъде обявен и актьорът, който ще облече емблематичния червено-зелен пуловер и ще сложи ръкавицата с остриета.

„Нямаме търпение да се пренесем в тъмния салон и да проследим как се разгръща следващата глава от историята на 'Кошмари на Елм Стрийт'“, сподели Ия Лабунка в официално изявление пред The Hollywood Reporter. От своя страна, екипът на Paramount Primal обещава „да върне Фреди у дома“ и да представи един наистина ужасяващ нов прочит за съвременното поколение фенове.

Ако проявявате интерес към развитието на този проект, мога да проверя допълнителни детайли относно бюджета на продукцията или потенциалните актьори, които се спрягат за ролята на Фреди Крюгер.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 доста успешен филм . кругер разбира се

    3 0 Отговор
    е емблематичен герой . който го е гледал има само лоши спомени . кошмар . кърти .

    09:30 14.07.2026

  • 2 Пич

    3 0 Отговор
    Поредната легендарна класика, която ще бъде съсипана!!!
    Фреди Крюгер, дебела негърка лесбийка ли ще бъде...?!

    Коментиран от #4

    09:31 14.07.2026

  • 3 муцунка

    1 0 Отговор
    Пак плугости,коооолкото си щешъ!!!

    09:39 14.07.2026

  • 4 Кобра Кай 🥋

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Не бързай, виж че новите филми Писък са успешни и интересни.

    09:40 14.07.2026