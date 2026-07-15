Кристофър Нолан не приема критиките срещу "Одисея", нарече ги "неотносими"

Режисьорът Кристофър Нолан коментира критиките към предстоящата си екранизация на „Одисея“, като заяви, че подобни реакции са обичайна част от работата по мащабни и добре познати произведения.

„Това върви с територията“, каза режисьорът пред The Telegraph. По думите му дискусиите, които се водят преди премиерата, нямат съществена стойност, тъй като участниците в тях все още не са гледали завършения филм.

„Разговорите, които се водят, преди хората да са видели продукцията, винаги са неотносими, защото никой от участващите в тях не знае какъв всъщност е филмът“, заяви Нолан.

Коментарът му предизвика нова вълна от реакции, тъй като част от критиците настояват, че някои решения могат да бъдат обсъждани още на базата на трейлъра, актьорския състав и публично известната информация за проекта.

Сред най-често повдиганите въпроси са изборите за някои от ролите. Лупита Нионго изпълнява образа на Елена от Троя, а част от зрителите твърдят, че външността ѝ не съответства на описанието на героинята в Омировия епос. Критики има и към избора на Елиът Пейдж за ролята на гръцкия войник Синон, който дори не присъства в Омировата творба.

Трейлърът също получи удари - стана вторият най-нехаресван трейлър в Youtube след този на "Снежанка" с Рейчъл Зиглър в главната роля. Някои зрители възразиха срещу използването на съвременен език в сюжет, развиващ се в Древна Гърция, както и срещу ограниченото присъствие на гръцки актьори в основния състав.

Кристофър Нолан сравни реакциите с критиките, които е получил при работата си по трилогията за Батман. Той припомни, че когато започнал снимките на „Батман в началото“, героят вече бил интерпретиран десетилетия наред от различни автори и около него съществували множество предварително изградени представи.

„Това, което научих по време на работата по трилогията, е, че не можеш да се тревожиш за всичко това. Трябва да отдадеш почит на оригиналния текст, като го интерпретираш по най-силния начин, на който лично си способен“, каза режисьорът.

Според него почитателите на дадено произведение могат да приемат и различна интерпретация, ако усещат, че авторите са подходили към материала сериозно и с уважение.

„Мога единствено да направя възможно най-добрия филм по най-искрения начин. Той ще бъде много различен от версията, която би направил някой друг, но именно това представлява адаптацията“, допълни Нолан.

Изказването му предизвика остри реакции в социалната мрежа X. Част от потребителите заявиха, че не е необходимо да гледат филма, за да критикуват решенията при подбора на актьорите или отклоненията от оригиналния текст. Други обвиниха продукцията в историческа неточност и в подчиняване на съвременни политически и културни тенденции.

Появиха се и коментари в защита на режисьора. Някои потребители отбелязаха, че окончателна оценка може да бъде дадена едва след премиерата, тъй като става дума за цялостно художествено произведение с продължителност около три часа.

Други припомниха негативната реакция към избора на Хийт Леджър за Жокера в „Черният рицар“. Преди излизането на филма много почитатели поставяха под съмнение решението на Нолан, но впоследствие изпълнението на актьора беше оценено високо от критиката и публиката.

В „Одисея“ участват още Зендая като Атина, Мат Деймън като Одисей, Ан Хатауей като Пенелопа и Чарлийз Терон като Калипсо. Премиерата на филма е насрочена за петък, 17 юли.