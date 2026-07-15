Новини
Любопитно »
Кристофър Нолан не приема критиките срещу "Одисея", нарече ги "неотносими"

Кристофър Нолан не приема критиките срещу "Одисея", нарече ги "неотносими"

15 Юли, 2026 15:31 603 12

  • кристофър нолан-
  • режисьор-
  • одисея-
  • критики-
  • роли

Според режисьора голяма част от критиките идват от хора, които не са гледали филма

Кристофър Нолан не приема критиките срещу "Одисея", нарече ги "неотносими" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Режисьорът Кристофър Нолан коментира критиките към предстоящата си екранизация на „Одисея“, като заяви, че подобни реакции са обичайна част от работата по мащабни и добре познати произведения.

„Това върви с територията“, каза режисьорът пред The Telegraph. По думите му дискусиите, които се водят преди премиерата, нямат съществена стойност, тъй като участниците в тях все още не са гледали завършения филм.

„Разговорите, които се водят, преди хората да са видели продукцията, винаги са неотносими, защото никой от участващите в тях не знае какъв всъщност е филмът“, заяви Нолан.

Коментарът му предизвика нова вълна от реакции, тъй като част от критиците настояват, че някои решения могат да бъдат обсъждани още на базата на трейлъра, актьорския състав и публично известната информация за проекта.

Сред най-често повдиганите въпроси са изборите за някои от ролите. Лупита Нионго изпълнява образа на Елена от Троя, а част от зрителите твърдят, че външността ѝ не съответства на описанието на героинята в Омировия епос. Критики има и към избора на Елиът Пейдж за ролята на гръцкия войник Синон, който дори не присъства в Омировата творба.

Трейлърът също получи удари - стана вторият най-нехаресван трейлър в Youtube след този на "Снежанка" с Рейчъл Зиглър в главната роля. Някои зрители възразиха срещу използването на съвременен език в сюжет, развиващ се в Древна Гърция, както и срещу ограниченото присъствие на гръцки актьори в основния състав.

Кристофър Нолан сравни реакциите с критиките, които е получил при работата си по трилогията за Батман. Той припомни, че когато започнал снимките на „Батман в началото“, героят вече бил интерпретиран десетилетия наред от различни автори и около него съществували множество предварително изградени представи.

„Това, което научих по време на работата по трилогията, е, че не можеш да се тревожиш за всичко това. Трябва да отдадеш почит на оригиналния текст, като го интерпретираш по най-силния начин, на който лично си способен“, каза режисьорът.

Според него почитателите на дадено произведение могат да приемат и различна интерпретация, ако усещат, че авторите са подходили към материала сериозно и с уважение.

„Мога единствено да направя възможно най-добрия филм по най-искрения начин. Той ще бъде много различен от версията, която би направил някой друг, но именно това представлява адаптацията“, допълни Нолан.

Изказването му предизвика остри реакции в социалната мрежа X. Част от потребителите заявиха, че не е необходимо да гледат филма, за да критикуват решенията при подбора на актьорите или отклоненията от оригиналния текст. Други обвиниха продукцията в историческа неточност и в подчиняване на съвременни политически и културни тенденции.

Появиха се и коментари в защита на режисьора. Някои потребители отбелязаха, че окончателна оценка може да бъде дадена едва след премиерата, тъй като става дума за цялостно художествено произведение с продължителност около три часа.

Други припомниха негативната реакция към избора на Хийт Леджър за Жокера в „Черният рицар“. Преди излизането на филма много почитатели поставяха под съмнение решението на Нолан, но впоследствие изпълнението на актьора беше оценено високо от критиката и публиката.

В „Одисея“ участват още Зендая като Атина, Мат Деймън като Одисей, Ан Хатауей като Пенелопа и Чарлийз Терон като Калипсо. Премиерата на филма е насрочена за петък, 17 юли.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    3 0 Отговор
    Шокар раута ма мошенгийска! Кат на нашту Генерал лйобим ут селъ Славянуву!

    15:32 15.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Всички участници в Троянската война са българи без евреите Агамемнон и Менелай които са евреи от еврейското племе Дан, Данайците.

    15:35 15.07.2026

  • 3 А СЕГА

    4 0 Отговор
    Лупита Нионго не знаех че Елена от Троя е Лупита Нионго черна печка е това е история до 19 век са били роби но по новата либерална история вече са господари тц тц дори преди христа .сега остава и Исус Христос е от бронкс америка

    15:41 15.07.2026

  • 4 Банту

    1 0 Отговор
    Върнете ми Парите който изхарчих да го изтегля от торентите!!

    Коментиран от #5

    15:45 15.07.2026

  • 5 Баро Киро

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Банту":

    Ще ги върнем,но си купи буквар!!! Мистър Й!

    15:49 15.07.2026

  • 6 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Че какво толкова? Хубавата Елена, гъркиня според Омир, вече е чернокожа. Една жена, Елън Пейдж, станала на мъж, Елиът, ето ти гръцки воин. Ама гърците се обидили? Много важно. Хората търсят пазарни ниши, афроамериканци, транссексуални, това с класиката не може да стане.

    Коментиран от #10

    15:49 15.07.2026

  • 7 Анонимен

    2 0 Отговор
    Хем на ха л е н, хем с жълто на д - у - пето!

    15:52 15.07.2026

  • 8 Механик

    1 0 Отговор
    Тоя иска да каже, че когато филмът бъде готов, въпросната черна снежинка ще стане бяла?
    Ми няма как бе Нолан! То това не като да се родиш шашаво момченце и да си с мениш пола.
    А и когато правиш филм, трябва да се съобразяваш с историческите дадености на тогавашното време. Само ако правиш фантастика можеш да си ги съчиняваш каквото си искаш.
    Е за това недоволстват хората.

    15:52 15.07.2026

  • 9 събинче

    1 0 Отговор
    В тоя сайт е пълно с поданици на короната, кажи някоя новина за царския двор. Има и много фенове на уан дайрекшън, хората се интересуват ще се оправи ли вокалиста им. А онея джъстин балдони и блейк лавли изплющяха ли се най-накрая или още се съдят?

    15:55 15.07.2026

  • 10 явно си пе

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    дал търсиш пазарна ниша мога да помогна с моя турски и твоята хубост ще направим някое евро

    15:58 15.07.2026

  • 11 бат Данчо

    0 0 Отговор
    Вместо хубава Елена , КИКИМОРА...

    16:09 15.07.2026

  • 12 Фибата

    2 0 Отговор
    Одисея е оцеляла векове, ще преживее и един побъркан Нолан!

    16:10 15.07.2026