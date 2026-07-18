Сидни Суини взриви мрежата с ментово бельо (СНИМКА)

Холивудската сензация Сидни Суини отново доказа, че знае как да привлече погледите в интернет пространствата. 28-годишната актриса от хитовия сериал „Еуфория“ сподели горещи кадри в официалния си профил в Instagram, където показа изваяната си фигура в плетен комплект от памучно бельо и къси панталонки в нежен ментов цвят. Позирайки в небрежна домашна обстановка, звездата демонстрира увереност, съчетавайки класическия комфорт с неподражаемия си сексапил, превърнал я в модна икона на новото поколение.

Провокативната фотосесия е част от най-новата рекламна кампания, озаглавена "Small Town Girl", на собствения ѝ бранд за бельо SYRN, който актрисата стартира в началото на годината. Както споделят авторитетни източници като американското списание InStyle, за Сидни Суини това начинание не е просто поредният брандинг проект на знаменитост. Тя самата разкрива, че личната ѝ мотивация зад създаването на линията е дългогодишната ѝ борба да открие качествени и удобни сутиени за пищния си бюст още от ученическите години. Брандът SYRN бързо натрупа популярност благодарение на приобщаващата си политика, предлагайки над 44 различни размера, целящи да обхванат всякакви типове женски тела.

Новата лятна колекция залага основно на меки памучни материи и естествени нюанси, които перфектно се вписват в актуалните тенденции за сезона. Според информация от модните хроникьори на Page Six, марката е структурирана около четири основни стилови линии, а Суини редовно влиза в ролята на главен модел за собствените си продукти, за да поддържа директна връзка с над 26-те милиона свои последователи в социалните мрежи. Сексапилният ментов комплект за броени часове натрупа милиони харесвания и коментари от фенове и колеги, утвърждавайки актрисата като една от най-влиятелните млади предприемачи в развлекателната индустрия.