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Кръстю Лафазанов днес става на 65 г.

Кръстю Лафазанов днес става на 65 г.

18 Юли, 2026 11:34 629 14

  • рожден ден-
  • кръстю лафазанов

Вижте любопитни подробности от биографията на актьора

Кръстю Лафазанов днес става на 65 г. - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кръстю Василев Лафазанов е български театрален и филмов актьор, играл в известни български телевизионни предавания като "Улицата“ и "Събота късен следобед“ (по БНТ) и "Смях в залата“ (излъчвано по bTV). Играе в телевизионното комедийно шоу "Комиците“, пише Plovdiv24.bg.

Роден е на 18 юли 1961 година във Варна в семейство на потомци на бежанци от Въмбел, Костурско. Майка му е медицинска сестра. След гимназията кандидатства стоматология и е приет. Кандидатства и във ВИТИЗ, като влиза след втория път. През 1985 година завършва актьорско майсторство за куклен театър във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на Елена Владова.

Кръстю Лафазанов получава наградата "Най-добър актьор", на Европейския фестивал на пътуващият театър, Сливница 2025 г.

Участва е в Детско-юношеския театър "Златното ключе“ Варна, при Катя Папазова. След това работи в Родопския драматичен театър в Смолян (1988 – 1989) и театър "Сириус“ (1989 – 1991). Звездата му изгрява в театъра на Теди Москов "Ла Страда“, където Лафазанов изиграва първите си големи роли и става партньор на Мая Новоселска (1991 – 1992). От 1993 година преминава в Народния театър "Иван Вазов“.

Лафазанов озвучава в анимационни филми от 2000 до 2007 година. Той е официалният глас на Шрек в едноименната анимационна поредица, озвучавал е в 3 филма и коледния филм "Блатната Коледа на Шрек“, но през 2010 година решава да не озвучи едноименния герой в "Шрек завинаги“, в който е заместен от Йордан Господинов-Дачко.

Запознава се с бъдещата си съпруга Елена Начева във ВИТИЗ и двамата се женят в трети курс. От брака си имат дъщеря Елица и син Георги-Крис. Елена Начева почива на 24 септември 2022 година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дрт бастон

    6 11 Отговор
    е тоя льо фазан

    Коментиран от #4

    11:35 18.07.2026

  • 2 Театрал

    8 11 Отговор
    Никакво развитие на Лафазана от пошлите скечове на Улицата досега. Все едно и също, до откат.

    Коментиран от #6

    11:36 18.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 3 Отговор
    аре на бас , че Софето са били 20 хиляди селяци преди ,,Освобождението,,? и се навъдиха,,ама..

    Коментиран от #5

    11:39 18.07.2026

  • 4 ама

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "дрт бастон":

    го гълташ 🤡

    Коментиран от #7

    11:44 18.07.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    аре на бас, че си мека китка..

    11:44 18.07.2026

  • 6 викаш

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Театрал":

    эстэтско си е г@й п@рното 🍆🥨🥒

    Коментиран от #8

    11:45 18.07.2026

  • 7 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "ама":

    Като тебе не мога. Ти си кОрифей – фея, която обича... бастуни.

    11:46 18.07.2026

  • 8 викам

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "викаш":

    че ги приемаш по два

    11:47 18.07.2026

  • 9 Гост

    9 2 Отговор
    Който не го е гледал в театър да не коментира. Има и сериозни роли . Не само както комик.

    11:57 18.07.2026

  • 10 Готин и упорит

    9 2 Отговор
    Да е здрав и да иляди !!!

    11:59 18.07.2026

  • 11 Го вед. О

    0 1 Отговор
    Дило фф спИн го чака

    12:35 18.07.2026

  • 12 123

    1 0 Отговор
    Защо се публикуват обидни и просташки коментари!?

    Коментиран от #13

    12:36 18.07.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "123":

    Тук обидите се толерират. Недай си боже , да напишеш нещо сериозно , което не в успоредно с правата проевропейска линия и направо те заличават. Иначе търпят да се пишат коментари, гаче ли в тоалетна са драскани.

    12:41 18.07.2026

  • 14 Госあ

    2 0 Отговор
    Жив и здрав ! Пич е !

    12:50 18.07.2026