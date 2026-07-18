Кръстю Лафазанов днес става на 65 г.

Кръстю Василев Лафазанов е български театрален и филмов актьор, играл в известни български телевизионни предавания като "Улицата“ и "Събота късен следобед“ (по БНТ) и "Смях в залата“ (излъчвано по bTV). Играе в телевизионното комедийно шоу "Комиците“, пише Plovdiv24.bg.
Роден е на 18 юли 1961 година във Варна в семейство на потомци на бежанци от Въмбел, Костурско. Майка му е медицинска сестра. След гимназията кандидатства стоматология и е приет. Кандидатства и във ВИТИЗ, като влиза след втория път. През 1985 година завършва актьорско майсторство за куклен театър във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на Елена Владова.
Кръстю Лафазанов получава наградата "Най-добър актьор", на Европейския фестивал на пътуващият театър, Сливница 2025 г.
Участва е в Детско-юношеския театър "Златното ключе“ Варна, при Катя Папазова. След това работи в Родопския драматичен театър в Смолян (1988 – 1989) и театър "Сириус“ (1989 – 1991). Звездата му изгрява в театъра на Теди Москов "Ла Страда“, където Лафазанов изиграва първите си големи роли и става партньор на Мая Новоселска (1991 – 1992). От 1993 година преминава в Народния театър "Иван Вазов“.
Лафазанов озвучава в анимационни филми от 2000 до 2007 година. Той е официалният глас на Шрек в едноименната анимационна поредица, озвучавал е в 3 филма и коледния филм "Блатната Коледа на Шрек“, но през 2010 година решава да не озвучи едноименния герой в "Шрек завинаги“, в който е заместен от Йордан Господинов-Дачко.
Запознава се с бъдещата си съпруга Елена Начева във ВИТИЗ и двамата се женят в трети курс. От брака си имат дъщеря Елица и син Георги-Крис. Елена Начева почива на 24 септември 2022 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дрт бастон
Коментиран от #4
11:35 18.07.2026
2 Театрал
Коментиран от #6
11:36 18.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5
11:39 18.07.2026
4 ама
До коментар #1 от "дрт бастон":го гълташ 🤡
Коментиран от #7
11:44 18.07.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":аре на бас, че си мека китка..
11:44 18.07.2026
6 викаш
До коментар #2 от "Театрал":эстэтско си е г@й п@рното 🍆🥨🥒
Коментиран от #8
11:45 18.07.2026
7 стоян георгиев
До коментар #4 от "ама":Като тебе не мога. Ти си кОрифей – фея, която обича... бастуни.
11:46 18.07.2026
8 викам
До коментар #6 от "викаш":че ги приемаш по два
11:47 18.07.2026
9 Гост
11:57 18.07.2026
10 Готин и упорит
11:59 18.07.2026
11 Го вед. О
12:35 18.07.2026
12 123
Коментиран от #13
12:36 18.07.2026
13 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "123":Тук обидите се толерират. Недай си боже , да напишеш нещо сериозно , което не в успоредно с правата проевропейска линия и направо те заличават. Иначе търпят да се пишат коментари, гаче ли в тоалетна са драскани.
12:41 18.07.2026
14 Госあ
12:50 18.07.2026