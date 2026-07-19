"Red Flag": Тото направи чалга дует с Малина (ВИДЕО)

В чалга дует участва популярният рапър и подкастър Йонислав Йотов - Тото. Победителят от "ВИП брадър" направи парче с видната попфолк певица Малина, с която се оказват добър тандем. Песента носи гръмкото име "Червен флаг" и определено обещава да е хит.

Това не е първата колаборация на изпълнителя с фолкпевица. Припомняме, че през вече далечната 2015 г. Тото и дуетанта му половинка Лъчо направиха парче с Алисия, но с доста по-аренби ритми, пише plovdiv24.bg.

Йонислав Венциславов Йотов, по-известен с артистичния си псевдоним Тото, е български певец, продуцент, актьор, водещ на подкаст и съосновател на група "Скандау“ с Лъчезар Евтимов.

Участва в предаванията на Нова телевизия "ВИП Брадър“, "Като две капки вода“ , "Забраненото шоу на Рачков“, "Маскираният певец“ и "Ничия земя“

Биография

Роден е във Враца на 29 юни 1991 г. и има по-малък брат. Играе футбол в юношеските отбори на Ботев (Враца), Локомотив (Мездра), Славия (София) и Левски (София).

Телевизионни участия

Участвава в телевизионното предаване "България търси талант“. През 2017 г. печели телевизионното риалити предаване "ВИП Брадър“. През 2020 г. участва в телевизионното музикално предаване "Като две капки вода“. През 2021 г. участва във вечерното телевизионното предаване "Забраненото шоу на Рачков“.

На 7 май 2021 г. се излъчва епизод на българския криминален сериал "Отдел издирване“ с негово участие. На 20 май 2023 г., той участва в телевизионното предаване "Ничия земя“ в епизод със заглавие "Портрет на Йонислав Йотов“. През 2026 г. участва в ВИП отбора телевизионното риалити предаване "Hell's Kitchen България“.

Музикална кариера

През 2008 г. става част от група "New Voice“, с която записва няколко песни и която става популярна във Враца. Видеоклипът към песента "Два стотака“ се ротатира по телевизия "S Мюзик“; песента става местен хит. През 2009 г. "New Voice“ осъществяват концерт в читалище "Развитие“, като на сцената излиза и Криско. Същата година групата отива на форума "Голямото междучасие“.

През 2010 г. заедно с Лъчезар Евтимов (друг бивш футболист на "Левски“ (София)) започва музикална кариера и основават групата "Скандау“.

През 2020 г. участва в телевизионното музикално предаване "Като две капки вода“ и в предаването "Маскираният певец“ като гост-участник в ролята на Лъва и Камъка. През есента на 2021 г. отново участва в "Маскираният певец“, но като редовен участник в ролята на Камъка.

Подкаст

Тото е водещ на подкаста "При Тото“, излъчващ се в YouTube. Подкастът му бързо се превръща в един от най-гледаните подкасти в страната като кани много известни личности и някои от епизодите са заснети с публика на живо.

По време на един от подкастите неговият гост Тити Папазов споделя, че през 90-те години е остригал косата на своя 16-годишна приятелка като наказание за изневяра. Случаят предизвиква много негативни реакции в обществото както към Тити, така и към Тото заради неговото засмиване на разказаната история. Това кара Тото да свали клиповете си от YouTube, а множество спонсори прекратяват договорите си с него. Завръща подкаста си през ноември 2023 година.