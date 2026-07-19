Брайън Мей на 79 г.: Рок легенда и астрофизик

Брайън Мей навършва 79 години на 19 юли 2026 г. Той е световноизвестен като съосновател и соло китарист на рок групата Queen. Роден през 1947 г. в Лондон, Мей композира емблематични хитове като "We Will Rock You" и "The Show Must Go On".
Освен виртуозен музикант, той притежава докторска степен по астрофизика от Имперския колеж в Лондон, която защитава през 2007 г. след дълго прекъсване заради музикалната си кариера.
Любопитен факт е, че неговата легендарна китара "Red Special" е изработена ръчно от самия него и баща му през 1963 г., като са използвани материали от стара камина. Мей свири на нея не с перце, а с монета от шест пенса, което придава уникалния специфичен звук на групата.
През 2023 г. той бе посветен в рицарство от крал Чарлз III за заслуги към музиката и благотворителността. Той активно се занимава със защита на правата на животните.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крум селянина
12:38 19.07.2026
2 НИЩО МУ НЯМА
НО С МОНЕТА КУПЕЙКА
А НЕ С ПЕРЦЕ ОТ ГЪЛЪБ
12:54 19.07.2026
3 Пецата
13:47 19.07.2026