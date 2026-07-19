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Брайън Мей на 79 г.: Рок легенда и астрофизик

Брайън Мей на 79 г.: Рок легенда и астрофизик

19 Юли, 2026 12:29 609 3

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  • queen

Легендарният китарист на Queen празнува рожден ден с поглед към звездите и музиката

Брайън Мей на 79 г.: Рок легенда и астрофизик - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Брайън Мей навършва 79 години на 19 юли 2026 г. Той е световноизвестен като съосновател и соло китарист на рок групата Queen. Роден през 1947 г. в Лондон, Мей композира емблематични хитове като "We Will Rock You" и "The Show Must Go On".

Освен виртуозен музикант, той притежава докторска степен по астрофизика от Имперския колеж в Лондон, която защитава през 2007 г. след дълго прекъсване заради музикалната си кариера.

Любопитен факт е, че неговата легендарна китара "Red Special" е изработена ръчно от самия него и баща му през 1963 г., като са използвани материали от стара камина. Мей свири на нея не с перце, а с монета от шест пенса, което придава уникалния специфичен звук на групата.

Брайън Мей на 79 г.: Рок легенда и астрофизик
Снимкa: Shutterstock

През 2023 г. той бе посветен в рицарство от крал Чарлз III за заслуги към музиката и благотворителността. Той активно се занимава със защита на правата на животните.


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  • 1 Крум селянина

    0 2 Отговор
    Конкуренцията много продава трябва да му позавиждам малко 🤭

    12:38 19.07.2026

  • 2 НИЩО МУ НЯМА

    0 4 Отговор
    И ЧОРАПА СВИРИ
    НО С МОНЕТА КУПЕЙКА
    А НЕ С ПЕРЦЕ ОТ ГЪЛЪБ

    12:54 19.07.2026

  • 3 Пецата

    0 0 Отговор
    Музиката требва да става за ракиа и салата иначе не е никва музика разбираш ли вобще требва да си много прос да слушаш нещо дето не става за ракиа и салата 🤣

    13:47 19.07.2026