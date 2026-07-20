Кристофър Нолан отлага следващия си филм

Кристофър Нолан обяви, че зрителите ще трябва да чакат поне три години за следващия му филм. В интервю за предаването TODAY режисьорът призна, че мащабната работа по „Одисеята“ е изтощила както него, така и снимачния екип.

„Определено достигнах границите на собствената си издръжливост, а мисля, че и всички останали“, заяви Нолан. По думите му е било естествено екранизацията на Омировия епос да бъде труден проект и продукцията не би изпълнила целта си, ако създаването ѝ е изглеждало лесно.

„Одисеята“ е първият игрален филм, заснет изцяло с IMAX кинокамери. Снимките са проведени в няколко държави, а в главната роля на Одисей е Мат Деймън. В актьорския състав участват още Том Холанд, Ан Хатауей, Зендая, Робърт Патинсън, Лупита Нионго и Чарлийз Терон.

Новината за по-дългата пауза идва на фона на силния старт на продукцията в кината. „Одисеята“ събра 264,1 млн. долара в световния боксофис през първия си уикенд, включително 124,5 млн. долара в САЩ и Канада. Бюджетът на филма е около 250 млн. долара.

Нолан не разкри дали вече има идея за нов проект. Изявлението му означава, че следващата му режисьорска продукция вероятно няма да излезе преди 2029 г., макар конкретна дата да не е обявена.