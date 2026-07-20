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Кристофър Нолан отлага следващия си филм

Кристофър Нолан отлага следващия си филм

20 Юли, 2026 10:43 472 8

  • кристофър нолан-
  • следващ филм-
  • одисеята

Режисьорът призна, че работата по „Одисеята“ е достигнала границите на физическата му издръжливост

Кристофър Нолан отлага следващия си филм - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кристофър Нолан обяви, че зрителите ще трябва да чакат поне три години за следващия му филм. В интервю за предаването TODAY режисьорът призна, че мащабната работа по „Одисеята“ е изтощила както него, така и снимачния екип.

„Определено достигнах границите на собствената си издръжливост, а мисля, че и всички останали“, заяви Нолан. По думите му е било естествено екранизацията на Омировия епос да бъде труден проект и продукцията не би изпълнила целта си, ако създаването ѝ е изглеждало лесно.

„Одисеята“ е първият игрален филм, заснет изцяло с IMAX кинокамери. Снимките са проведени в няколко държави, а в главната роля на Одисей е Мат Деймън. В актьорския състав участват още Том Холанд, Ан Хатауей, Зендая, Робърт Патинсън, Лупита Нионго и Чарлийз Терон.

Новината за по-дългата пауза идва на фона на силния старт на продукцията в кината. „Одисеята“ събра 264,1 млн. долара в световния боксофис през първия си уикенд, включително 124,5 млн. долара в САЩ и Канада. Бюджетът на филма е около 250 млн. долара.

Нолан не разкри дали вече има идея за нов проект. Изявлението му означава, че следващата му режисьорска продукция вероятно няма да излезе преди 2029 г., макар конкретна дата да не е обявена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киноман

    5 1 Отговор
    Този сътворил поредния епик-фейл филм на Холивуд на тема "Одисеята от Омир".
    Вчера четох коментари от зрителите, които са успели да го издържат до края.

    Най-много ми хареса някакъв, който казва, че е по-добре да е гледал клънцето два часа, отколкото филма - било също толкова неприятно, но поне не оставали лоши спомени от слънцето.

    Навремето такава изцепка "Троя" провали интереса към историческите филми. Хоривуд премина на Супергерои от комикси.

    10:54 20.07.2026

  • 2 Цъцъ

    4 1 Отговор
    И по-добре, след като осp💩 и фалшифицира Омир и почерни хубавата Елена най-добре да спре изобщо! Поредната политкоректна "Снежанка"

    10:56 20.07.2026

  • 3 Марина бангоси бангиева

    2 1 Отговор
    Всичко се облага даже и въздуха се облага. Отивам да хапна 12 мазни паржоли 🥳🤡

    Коментиран от #5

    10:56 20.07.2026

  • 4 00014

    2 1 Отговор
    Мутра на велосипедист!

    11:06 20.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Направо да си търси друга работа

    3 1 Отговор
    Вече оцапа с ако Одисея. Няма нужда да оцапа и нещо друго

    11:09 20.07.2026

  • 7 Зрител

    0 0 Отговор
    Нищо да не прави повече - няма да ми липсва

    11:17 20.07.2026

  • 8 След такъв провал

    1 0 Отговор
    Всеки с малко акъл би се отеглил

    Епичен фейл

    11:18 20.07.2026