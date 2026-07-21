Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Мустикапийрака - финландски боровинков пай
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Мустикапийрака - финландски боровинков пай

21 Юли, 2026 10:05 478 0

  • мустикапийрака-
  • финландска кухня-
  • боровинков пай-
  • какво да сготвя-
  • сладкиш-
  • десерт

Често приготвян през лятото с диви боровинки

Рецепта на деня: Мустикапийрака - финландски боровинков пай - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тестото:

  • масло - 100 г;
  • захар - 90 г;
  • яйце - 1 бр.;
  • пшенично брашно - 160 г;
  • бакпулвер - 1 ч.л.;
  • ванилова захар - 1 ч.л.;
  • сол - 1 щипка.

За плънката:

  • боровинки - 300 г;
  • заквасена сметана - 250 г;
  • яйца - 2 бр.;
  • захар - 70 г;
  • ванилова захар - 1 ч.л.;
  • царевично нишесте - 1 с.л.

За сервиране:

пресни боровинки - 50 г.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 180 градуса. Подготвя се форма за печене с диаметър около 22 см или малка правоъгълна тава, като дъното се покрива с хартия за печене, а стените се намазват леко с масло. Така финландският боровинков пай се изважда по-лесно и запазва красивите си ръбове.

Мекото масло се разбива със захарта, ваниловата захар и щипката сол, докато сместа стане по-светла и пухкава. Добавя се яйцето и се разбърква до усвояване.

Брашното се смесва с бакпулвера и се прибавя на части. Получава се меко маслено тесто, което не трябва да се меси дълго, за да остане основата крехка.

Тестото се разпределя във формата с пръсти или с шпатула, като се оформя равномерен слой и лек борд по стените. Ако лепне, ръцете може да се навлажнят съвсем леко със студена вода. Половината от боровинките се разпръскват върху основата.

В отделна купа се разбиват заквасената сметана, яйцата, захарта, ваниловата захар и царевичното нишесте. Нишестето помага кремът да стегне при печене и да се получи гладка, нежна плънка, характерна за Мустикапийрака.

Сметановата плънка се излива внимателно върху тестото и боровинките. Отгоре се добавят останалите боровинки, като част от тях може леко да се притиснат, за да се разпределят в крема и да оставят красиви лилави следи при разрязване.

Паят се пече в предварително загрятата фурна за 40-45 минути. Готов е, когато краищата са златисти, а средата е стегната, но все още леко пружинира при докосване. Ако повърхността започне да потъмнява прекалено бързо, формата се покрива свободно с лист алуминиево фолио през последните 10 минути.

След изпичане финландският боровинков пай се оставя да изстине във формата поне 30 минути. За по-чисти разрези е най-добре да се охлади напълно, а при желание може да престои 1 час в хладилник. Сервира се нарязан на квадратни или триъгълни парчета, с пресни боровинки отстрани.

Остатъците се съхраняват в кутия с капак в хладилник до 3 дни. Паят е вкусен както студен, така и оставен за 10-15 минути на стайна температура преди сервиране, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ