Рецепта на деня: Мустикапийрака - финландски боровинков пай

Необходими продукти:

За тестото:

масло - 100 г;

захар - 90 г;

яйце - 1 бр.;

пшенично брашно - 160 г;

бакпулвер - 1 ч.л.;

ванилова захар - 1 ч.л.;

сол - 1 щипка.

За плънката:

боровинки - 300 г;

заквасена сметана - 250 г;

яйца - 2 бр.;

захар - 70 г;

ванилова захар - 1 ч.л.;

царевично нишесте - 1 с.л.

За сервиране:

пресни боровинки - 50 г.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 180 градуса. Подготвя се форма за печене с диаметър около 22 см или малка правоъгълна тава, като дъното се покрива с хартия за печене, а стените се намазват леко с масло. Така финландският боровинков пай се изважда по-лесно и запазва красивите си ръбове.

Мекото масло се разбива със захарта, ваниловата захар и щипката сол, докато сместа стане по-светла и пухкава. Добавя се яйцето и се разбърква до усвояване.

Брашното се смесва с бакпулвера и се прибавя на части. Получава се меко маслено тесто, което не трябва да се меси дълго, за да остане основата крехка.

Тестото се разпределя във формата с пръсти или с шпатула, като се оформя равномерен слой и лек борд по стените. Ако лепне, ръцете може да се навлажнят съвсем леко със студена вода. Половината от боровинките се разпръскват върху основата.

В отделна купа се разбиват заквасената сметана, яйцата, захарта, ваниловата захар и царевичното нишесте. Нишестето помага кремът да стегне при печене и да се получи гладка, нежна плънка, характерна за Мустикапийрака.

Сметановата плънка се излива внимателно върху тестото и боровинките. Отгоре се добавят останалите боровинки, като част от тях може леко да се притиснат, за да се разпределят в крема и да оставят красиви лилави следи при разрязване.

Паят се пече в предварително загрятата фурна за 40-45 минути. Готов е, когато краищата са златисти, а средата е стегната, но все още леко пружинира при докосване. Ако повърхността започне да потъмнява прекалено бързо, формата се покрива свободно с лист алуминиево фолио през последните 10 минути.

След изпичане финландският боровинков пай се оставя да изстине във формата поне 30 минути. За по-чисти разрези е най-добре да се охлади напълно, а при желание може да престои 1 час в хладилник. Сервира се нарязан на квадратни или триъгълни парчета, с пресни боровинки отстрани.

Остатъците се съхраняват в кутия с капак в хладилник до 3 дни. Паят е вкусен както студен, така и оставен за 10-15 минути на стайна температура преди сервиране, пише gotvach.bg.