Испания превърна огромна въглищна мина в езеро

Една от най-мащабните промени на индустриален пейзаж в Испания превърна огромна открита въглищна мина в изкуствено езеро. Бившият рудник Ас Понтес в автономната област Галисия днес изглежда коренно различно от времето, когато там десетилетия наред се добиват въглища, пише Times of India.
След прекратяването на минната дейност започва мащабна рекултивация на терена. Огромната яма с дълбочина над 300 метра постепенно е запълнена с вода, като процесът продължава около четири години.
За създаването на езерото са използвани приблизително 547 милиарда литра вода, а водната му повърхност достига около 865 хектара. Така мястото, белязано от десетилетия индустриална дейност, се превръща в един от най-впечатляващите примери за възстановяване на бивша минна територия в Испания.
Проектът обаче не се свежда единствено до наводняването на кариерата. Необходимо е да бъдат решени редица екологични проблеми, включително свързани с качеството и киселинността на водата, стабилизирането на терена и възстановяването на околната растителност.
Днес край езерото има пясъчен плаж, а районът се използва за отдих и различни водни активности, включително каяк. Плажът е получавал и международното отличие „Син флаг“, което се присъжда при покриване на определени критерии за качество на водата, безопасност и управление на околната среда.
Трансформацията на Ас Понтес показва как територия, променяна от тежката индустрия в продължение на десетилетия, може да получи ново предназначение след края на минната дейност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Просто човек
14:19 11.09.2026
2 Мариците
14:22 11.09.2026
3 Васил
14:29 11.09.2026
4 Евроатлантик
14:29 11.09.2026
5 Смърфиета
Не е дийп фейк възрастта на Вицепрезидента, в седмата декада – след трети мандат, в осмата, и вице-кандидатът й от БТА, Красимир Вълчев, джурналджия и пълен пруфан като роднината си, министъра в креслото на дядо Вазов – който не е нищо друго, освен културорог, и също тотален игнорант. Като виждат Веждичката и кой ли не, хората разбират, че бяха обманафлени.
14:40 11.09.2026
6 НеЗнаещ
14:45 11.09.2026