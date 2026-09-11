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Испания превърна огромна въглищна мина в езеро

Испания превърна огромна въглищна мина в езеро

11 Септември, 2026 14:16 643 6

  • испания-
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  • мина-
  • езеро

Гигантският рудник Ас Понтес в Галисия беше запълнен със стотици милиарди литри вода и получи нов живот

Испания превърна огромна въглищна мина в езеро - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една от най-мащабните промени на индустриален пейзаж в Испания превърна огромна открита въглищна мина в изкуствено езеро. Бившият рудник Ас Понтес в автономната област Галисия днес изглежда коренно различно от времето, когато там десетилетия наред се добиват въглища, пише Times of India.

След прекратяването на минната дейност започва мащабна рекултивация на терена. Огромната яма с дълбочина над 300 метра постепенно е запълнена с вода, като процесът продължава около четири години.

За създаването на езерото са използвани приблизително 547 милиарда литра вода, а водната му повърхност достига около 865 хектара. Така мястото, белязано от десетилетия индустриална дейност, се превръща в един от най-впечатляващите примери за възстановяване на бивша минна територия в Испания.


Проектът обаче не се свежда единствено до наводняването на кариерата. Необходимо е да бъдат решени редица екологични проблеми, включително свързани с качеството и киселинността на водата, стабилизирането на терена и възстановяването на околната растителност.

Днес край езерото има пясъчен плаж, а районът се използва за отдих и различни водни активности, включително каяк. Плажът е получавал и международното отличие „Син флаг“, което се присъжда при покриване на определени критерии за качество на водата, безопасност и управление на околната среда.

Трансформацията на Ас Понтес показва как територия, променяна от тежката индустрия в продължение на десетилетия, може да получи ново предназначение след края на минната дейност.


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  • 1 Просто човек

    3 2 Отговор
    Щастлив съм, че живея тук 🇪🇸✨🇪🇺

    14:19 11.09.2026

  • 2 Мариците

    5 1 Отговор
    Да последват същият пример

    14:22 11.09.2026

  • 3 Васил

    5 0 Отговор
    А у нас е обратното от гори правим бетон или пустош.

    14:29 11.09.2026

  • 4 Евроатлантик

    2 1 Отговор
    Испания е най-добрата страна за живеене в Европа

    14:29 11.09.2026

  • 5 Смърфиета

    2 0 Отговор
    Да не тръгне да копа Бай Тръмп там за лантаноиди. Но Шакти не гарантират за верността и и истинността изобщо на съдържанието си. Хиндустан таймс, The Hill и подобните им са дийп фейк, като поне част от копирайтърите тук. С други думи, има автори в Шакти, които не съществуват във физическият свят.
    Не е дийп фейк възрастта на Вицепрезидента, в седмата декада – след трети мандат, в осмата, и вице-кандидатът й от БТА, Красимир Вълчев, джурналджия и пълен пруфан като роднината си, министъра в креслото на дядо Вазов – който не е нищо друго, освен културорог, и също тотален игнорант. Като виждат Веждичката и кой ли не, хората разбират, че бяха обманафлени.

    14:40 11.09.2026

  • 6 НеЗнаещ

    2 0 Отговор
    Да, много добре :Р И за това тази година Дунав пресъхна. И испанци и австрийци отклоняват водите за техни нужди и за това от Унгария към нас няма никаква вода. И пак ми говорете че ЕС е истински съюз, пълна боза.

    14:45 11.09.2026