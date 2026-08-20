Дара взриви Белгия с „Бангаранга“ (ВИДЕО)

Дара направи впечатляващо международно участие в Белгия, където се включи в престижния летен музикален фестивал „VRT Zomerhit 2026“. Събитието се провежда в Бланкенберге – популярен морски курорт на брега на Северно море, който през летния сезон привлича музикални изпълнители и публика от различни страни, пише marica.bg.

Дара представи пред белгийската публика песента си „Бангаранга“. Изпълнението ѝ се превърна в един от акцентите за българските фенове, които следят международните изяви на певицата.

Енергичното ѝ представяне привлече вниманието на публиката, а Дара отново демонстрира характерното си сценично присъствие.

Певицата не разчиташе само на музиката, за да направи впечатление. За участието си в Белгия тя избра ефектна сценична визия, която допълни динамиката на изпълнението и привлече погледите край сцената.

Участието във „VRT Zomerhit 2026“ е поредната международна поява на Дара и възможност музиката ѝ да достигне до нова публика извън България.

Фестивалът се провежда в разгара на летния сезон в Бланкенберге, а сцената му събира изпълнители и музикални почитатели на брега на Северно море.

За Дара това е още една възможност да представи „Бангаранга“ пред публика извън страната и да покаже своя стил на голяма европейска сцена.

След участието си певицата сподели снимки от престоя си в Белгия. Кадрите показват моменти около фестивала и появата ѝ на сцената.

С публикацията си Дара даде възможност на последователите си да надникнат зад кулисите на международното ѝ участие и да видят част от атмосферата в Бланкенберге.

Появата на Дара във „VRT Zomerhit 2026“ е поредна стъпка в представянето на българската поп музика пред международна публика. С „Бангаранга“ и запомнящата се сценична визия певицата остави ярко впечатление по време на участието си в белгийския морски курорт.