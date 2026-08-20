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Дара взриви Белгия с „Бангаранга“ (ВИДЕО)

Дара взриви Белгия с „Бангаранга“ (ВИДЕО)

20 Август, 2026 08:46 999 22

  • дара-
  • белгия-
  • бангаранга-
  • vrt zomerhit 2026

Победителката в "Евровизия 2026" привлече всички погледи с ефектна визия

Дара взриви Белгия с „Бангаранга“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дара направи впечатляващо международно участие в Белгия, където се включи в престижния летен музикален фестивал „VRT Zomerhit 2026“. Събитието се провежда в Бланкенберге – популярен морски курорт на брега на Северно море, който през летния сезон привлича музикални изпълнители и публика от различни страни, пише marica.bg.

Дара представи пред белгийската публика песента си „Бангаранга“. Изпълнението ѝ се превърна в един от акцентите за българските фенове, които следят международните изяви на певицата.

Енергичното ѝ представяне привлече вниманието на публиката, а Дара отново демонстрира характерното си сценично присъствие.

Певицата не разчиташе само на музиката, за да направи впечатление. За участието си в Белгия тя избра ефектна сценична визия, която допълни динамиката на изпълнението и привлече погледите край сцената.

Участието във „VRT Zomerhit 2026“ е поредната международна поява на Дара и възможност музиката ѝ да достигне до нова публика извън България.


Фестивалът се провежда в разгара на летния сезон в Бланкенберге, а сцената му събира изпълнители и музикални почитатели на брега на Северно море.

За Дара това е още една възможност да представи „Бангаранга“ пред публика извън страната и да покаже своя стил на голяма европейска сцена.

След участието си певицата сподели снимки от престоя си в Белгия. Кадрите показват моменти около фестивала и появата ѝ на сцената.

С публикацията си Дара даде възможност на последователите си да надникнат зад кулисите на международното ѝ участие и да видят част от атмосферата в Бланкенберге.

Появата на Дара във „VRT Zomerhit 2026“ е поредна стъпка в представянето на българската поп музика пред международна публика. С „Бангаранга“ и запомнящата се сценична визия певицата остави ярко впечатление по време на участието си в белгийския морски курорт.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анита и Бети циганьорките

    10 3 Отговор
    Много и се радваме поддръжници сме на ЛГБТ и ппдб

    Коментиран от #10

    08:49 20.08.2026

  • 2 Хм.....

    10 7 Отговор
    Много е перфектна визията!!! Освен късокрака, изглежда и дебела!!!

    Коментиран от #4

    08:49 20.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Има какво да РАЗТРЕСЕ ,
    за да РАЗТРЕСЕ публиката 😉

    08:49 20.08.2026

  • 4 аааа

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Хм.....":

    Тя е дебела. А в лицето прилича на извънземно. Много е ефектна за плашилло

    Коментиран от #12

    08:50 20.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор
    Добре, че се е съвзела след шока във Варна❗


    /вижте лицето и когато полицейски ескорт
    я изведе след участие на празника на Варна/

    08:51 20.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Тази блузка от битака ли е?

    Коментиран от #16

    08:51 20.08.2026

  • 7 Еурогейски

    2 1 Отговор
    ценности,Сър!Тази велика "изпълнителка" с неудържимия ансамбъл тук ги разпарцоти,та там няма да взриви.Олита има навсякъде.

    08:52 20.08.2026

  • 8 Браво момиче,

    3 2 Отговор
    Поздравления и нови успехи!

    08:53 20.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Браво

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Анита и Бети циганьорките":

    Дара президент..

    08:54 20.08.2026

  • 11 Гост

    2 0 Отговор
    И какво като си е видяла името на тротоара.......чак пък го снима.....

    08:54 20.08.2026

  • 12 Хм.....

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "аааа":

    Като повдигаш въпроса, мислех да кажа "Орк", но я съжалих в последния момент!

    08:54 20.08.2026

  • 13 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    3 0 Отговор
    За кой ли път.

    08:56 20.08.2026

  • 14 ВЕСЕЛЯК

    0 0 Отговор
    И ние сме дали нещо на света, еййййй!
    Бангаранга форевър, разбираш ли!
    Бангаранга бацета! Нема де да ходите! Бангаранга и нема отърване, разбийшли!
    Щом я слушат в Белгия, значи и ние трябва да я слушаме! Отивам да си купя уолкмен и ще си запиша цела касетка с бангаранга, разбийшли....

    Коментиран от #19

    08:57 20.08.2026

  • 15 ......-

    2 0 Отговор
    Гнясна с -ат.нистка.
    Само дявол/ски рога и реп.т-или по татусите.
    Отврат.
    Печатарите ликуват,стадото се кланя на техният бог !!!

    08:57 20.08.2026

  • 16 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    БлуСката е от тему. Струва 2 евро, ама плащаш 5.60 (+3.60) щото трябва да налеем пари на Зеленски.

    09:00 20.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    1 1 Отговор
    Завистливците

    09:03 20.08.2026

  • 19 Депресиран

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ВЕСЕЛЯК":

    Не разбирам
    и
    КАКВО ме интересува Какво правиш и Какво ще правиш точно ти ?!

    09:03 20.08.2026

  • 20 Тик-Ток

    2 1 Отговор
    Дара взриви Белгия - да,в маалата на Брюксел

    09:04 20.08.2026

  • 21 НАСКО

    3 1 Отговор
    Защо така никак, ама никак не ми е приятно това същество!?

    Коментиран от #22

    09:06 20.08.2026

  • 22 просто е

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "НАСКО":

    Защото е от махалата...

    09:14 20.08.2026