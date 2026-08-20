Дара взриви Белгия с „Бангаранга“ (ВИДЕО)

Дара направи впечатляващо международно участие в Белгия, където се включи в престижния летен музикален фестивал „VRT Zomerhit 2026“. Събитието се провежда в Бланкенберге – популярен морски курорт на брега на Северно море, който през летния сезон привлича музикални изпълнители и публика от различни страни, пише marica.bg.
Дара представи пред белгийската публика песента си „Бангаранга“. Изпълнението ѝ се превърна в един от акцентите за българските фенове, които следят международните изяви на певицата.
Енергичното ѝ представяне привлече вниманието на публиката, а Дара отново демонстрира характерното си сценично присъствие.
Певицата не разчиташе само на музиката, за да направи впечатление. За участието си в Белгия тя избра ефектна сценична визия, която допълни динамиката на изпълнението и привлече погледите край сцената.
Участието във „VRT Zomerhit 2026“ е поредната международна поява на Дара и възможност музиката ѝ да достигне до нова публика извън България.
Фестивалът се провежда в разгара на летния сезон в Бланкенберге, а сцената му събира изпълнители и музикални почитатели на брега на Северно море.
За Дара това е още една възможност да представи „Бангаранга“ пред публика извън страната и да покаже своя стил на голяма европейска сцена.
След участието си певицата сподели снимки от престоя си в Белгия. Кадрите показват моменти около фестивала и появата ѝ на сцената.
С публикацията си Дара даде възможност на последователите си да надникнат зад кулисите на международното ѝ участие и да видят част от атмосферата в Бланкенберге.
Появата на Дара във „VRT Zomerhit 2026“ е поредна стъпка в представянето на българската поп музика пред международна публика. С „Бангаранга“ и запомнящата се сценична визия певицата остави ярко впечатление по време на участието си в белгийския морски курорт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анита и Бети циганьорките
Коментиран от #10
08:49 20.08.2026
2 Хм.....
Коментиран от #4
08:49 20.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
за да РАЗТРЕСЕ публиката 😉
08:49 20.08.2026
4 аааа
До коментар #2 от "Хм.....":Тя е дебела. А в лицето прилича на извънземно. Много е ефектна за плашилло
Коментиран от #12
08:50 20.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
/вижте лицето и когато полицейски ескорт
я изведе след участие на празника на Варна/
08:51 20.08.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #16
08:51 20.08.2026
7 Еурогейски
08:52 20.08.2026
8 Браво момиче,
08:53 20.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Браво
До коментар #1 от "Анита и Бети циганьорките":Дара президент..
08:54 20.08.2026
11 Гост
08:54 20.08.2026
12 Хм.....
До коментар #4 от "аааа":Като повдигаш въпроса, мислех да кажа "Орк", но я съжалих в последния момент!
08:54 20.08.2026
13 ДАРА ГИ ЗАКОВА
08:56 20.08.2026
14 ВЕСЕЛЯК
Бангаранга форевър, разбираш ли!
Бангаранга бацета! Нема де да ходите! Бангаранга и нема отърване, разбийшли!
Щом я слушат в Белгия, значи и ние трябва да я слушаме! Отивам да си купя уолкмен и ще си запиша цела касетка с бангаранга, разбийшли....
Коментиран от #19
08:57 20.08.2026
15 ......-
Само дявол/ски рога и реп.т-или по татусите.
Отврат.
Печатарите ликуват,стадото се кланя на техният бог !!!
08:57 20.08.2026
16 Механик
До коментар #6 от "Последния Софиянец":БлуСката е от тему. Струва 2 евро, ама плащаш 5.60 (+3.60) щото трябва да налеем пари на Зеленски.
09:00 20.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ДАРА ГИ ЗАКОВА
09:03 20.08.2026
19 Депресиран
До коментар #14 от "ВЕСЕЛЯК":Не разбирам
и
КАКВО ме интересува Какво правиш и Какво ще правиш точно ти ?!
09:03 20.08.2026
20 Тик-Ток
09:04 20.08.2026
21 НАСКО
Коментиран от #22
09:06 20.08.2026
22 просто е
До коментар #21 от "НАСКО":Защото е от махалата...
09:14 20.08.2026