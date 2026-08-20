Отрязали Лиса Кудроу за ролята на Рейчъл в "Приятели" заради любовната история

Американската актриса Лиса Кудроу разкри любопитен детайл от кастинга на „Приятели“: преди да се превърне в незабравимата Фийби Бюфе, тя е искала да изиграе Рейчъл Грийн, ролята, която в крайна сметка превръща Дженифър Анистън в световна звезда.

63-годишната Лиса Кудроу разказа пред The Hollywood Reporter, че е виждала комедиен потенциал в образа на Рейчъл и е смятала, че може да го изгради като типичната разглезена „еврейско-американска принцеса“. Едва по-късно осъзнала, че героинята е замислена и като евентуалната романтична половинка на Рос Гелър, изигран от Дейвид Шуимър.

Когато актрисата споделила желанието си със своите агенти, създателите на сериала дали ясно да се разбере, че не искат да променят вече направения избор.

„Казаха им: „Не, не. Толкова трудно намерихме Фийби, няма да пипаме това“, спомня си Кудроу. По нейна интерпретация това е бил дипломатичният начин да ѝ кажат, че не я виждат като романтичната героиня в центъра на историята.

Решението в крайна сметка се оказва определящо за сериала. Дженифър Анистън получава ролята на Рейчъл Грийн, а връзката ѝ с Рос се превръща в една от основните сюжетни линии през десетте сезона. Лиса Кудроу от своя страна създава един от най-разпознаваемите комедийни образи на 90-те с ексцентричната музикантка Фийби Бюфе.

Именно тази роля носи на Кудроу награда „Еми“ през 1998 г. за поддържаща актриса в комедиен сериал. Въпреки успеха тя признава, че в началото не се е вписвала в тогавашните представи на Холивуд за типична главна женска звезда и че някои хора в индустрията не са имали особено високи очаквания за кариерата ѝ.

По-рано през 2026 г. актрисата разкри и че части от собствената ѝ агенция я наричали „шестият приятел“, въпреки огромния успех на сериала.

„Никой не се интересуваше от мен“, каза тогава Лиса Кудроу. По думите ѝ за разлика от някои от колегите ѝ не е имало ясна стратегия как успехът на „Приятели“ да бъде превърнат в големи филмови роли.

След края на сериала обаче актрисата изгражда собствена успешна кариера. Тя е създател, сценарист и изпълнител на главната роля в сатиричната комедия „The Comeback“, чийто трети сезон излезе през 2026 г. и ѝ донесе нова номинация за „Еми“ за най-добра актриса в комедиен сериал.

„Приятели“ се излъчва между 1994 и 2004 г. и остава един от най-успешните ситкоми в телевизионната история. Шестимата главни актьори, Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Лебланк, Дейвид Шуимър и покойният Матю Пери, в последните сезони достигат възнаграждение от 1 млн. долара на епизод след общи преговори.

Лиса Кудроу признава, че след смъртта на Матю Пери през 2023 г. отново е започнала да гледа „Приятели“. Този път, вместо да се концентрира върху собственото си изпълнение и грешките, тя успяла да оцени мащаба и качеството на сериала по начин, който не е могла по време на снимките.