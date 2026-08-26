Кайли Дженър разкри бъдещите си планове за деца от Тимъти Шаламе

Кайли Дженър заяви, че към момента не планира да разширява семейството си, въпреки че по-рано тази година призна, че в бъдеще би искала още деца. 29-годишната предприемачка и риалити звезда говори за темата в новото Hulu предаване на сестра си Клои Кардашиян „The Girls“.

Кайли Дженър, която има две деца от рапъра Травис Скот, 8-годишната Сторми и 4-годишния Еър, се включва във видеоразговор с приятелката на семейството Ирис Палмър. След като Палмър споделя, че обмисля още едно дете чрез сурогатна майка, основателката на Kylie Cosmetics признава, че самата мисъл отново да бъде бременна в момента ѝ се струва прекалено натоварваща.

Попитана дали би използвала сурогатна майка, Кайли Дженър отговаря, че почти сигурно не би избрала този вариант. По думите ѝ тя няма медицинска причина да го прави и досега е раждала здрави деца. Кайли все пак оставя минимална възможност позицията ѝ някога да се промени, като казва, че е „99,9% сигурна“.

Риалити звездата става майка за първи път през 2018 г., когато на 20 години ражда Сторми. Четири години по-късно се ражда синът ѝ Еър. Връзката ѝ с Травис Скот приключва окончателно през 2023 г., а същата година Кайли Дженър започва отношения с актьора Тимъти Шаламе.

Настоящата ѝ позиция е по-предпазлива от тази, която изрази през март 2026 г. пред Vanity Fair. Тогава Дженър заяви, че иска още деца, но първо желае да се концентрира върху себе си, бизнеса си, работата и пътуванията със Сторми и Еър.

Темата за семейство се появи и в интервю на Тимъти Шаламе за Vogue в края на 2025 г. 30-годишният актьор, номиниран за „Оскар“, каза, че бащинството е нещо, което може да присъства в бъдещите му планове. Той разказа, че не споделя идеята, че животът без деца непременно трябва да бъде предпочитан заради повече лично време, макар да признава, че изборът и обстоятелствата са различни за всеки човек.

Въпреки че двамата пазят връзката си сравнително далеч от подробни публични коментари, през 2026 г. Тимъти Шаламе започна по-открито да говори за Кайли Дженър. На наградите Critics Choice актьорът я нарече своя „партньорка от три години“ и ѝ благодари за основата, която са изградили заедно.

Засега обаче Кайли Дженър ясно поставя приоритет върху двете си деца, кариерата и настоящия си живот. Желанието за по-голямо семейство остава възможност за бъдещето, но не и непосредствен план.