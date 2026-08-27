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Принц Хари, Меган и децата им пристигнаха във Великобритания с луксозен частен самолет (СНИМКА)

Принц Хари, Меган и децата им пристигнаха във Великобритания с луксозен частен самолет (СНИМКА)

27 Август, 2026 10:57 1 165 6

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  • бирмингам

Семейството пристигна в Бирмингам, за да се установи на Острова за неопределено време

Принц Хари, Меган и децата им пристигнаха във Великобритания с луксозен частен самолет (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари и Меган Маркъл се завърнаха във Великобритания заедно с децата си, принц Арчи и принцеса Лилибет, шест години след оттеглянето си от активните задължения към британското кралско семейство. Семейството пристигна с частен полет от Калифорния на летище Бирмингам на 26 август и започва планиран „продължителен престой“ в страната.

7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет вече са записани в британски училища и трябва да започнат занятия през септември. Къде точно ще учат децата не се съобщава от съображения за сигурност и лично пространство. Не е обявено и точното местоположение на дома, който семейство Съсекс ще използва във Великобритания.

Принц Хари и Меган Маркъл няма да се завръщат като работещи членове на кралското семейство и ще продължат собствените си бизнес и благотворителни проекти. Двамата запазват и дома си в Монтесито, Калифорния, така че настоящата промяна не се представя като окончателно напускане на САЩ.

Любопитен детайл е, че семейството е довело във Великобритания двете си кучета, лабрадора Пула и осиновеното гонче Миа. Кокошките, които Меган Маркъл отглежда в имението в Монтесито и които станаха известни още от интервюто на двойката с Опра Уинфри през 2021 г., остават в Калифорния.

Завръщането следва важна промяна в отношенията между семейство Съсекс и крал Чарлз III. През юли принц Хари, Меган Маркъл и децата им посетиха монарха в имението му Highgrove. Срещата беше първата възможност за Чарлз да види Арчи и Лилибет лично от четири години.

Според британски медии желанието децата да прекарват повече време с кралското семейство е сред факторите за по-дългия престой във Великобритания. Съобщава се и че херцогът и херцогинята на Съсекс са разглеждали имоти в Котсуолдс, район близо до Highgrove, но към момента няма официално потвърждение, че са закупили или наели дом там.

Отношенията между принц Хари и принц Уилям обаче остават напрегнати. Няма данни завръщането на семейство Съсекс да е довело до съществено сближаване между братята, а принц Хари и Меган Маркъл няма да живеят в официалните кралски резиденции, а в собствен дом.

Двамата напуснаха ролите си на старши членове на монархията през 2020 г. и се установиха в Калифорния, като впоследствие развиха независими медийни и бизнес проекти. Новият им престой във Великобритания бележи най-сериозното завръщане на цялото семейство в страната след т.нар. „Megxit“, но не означава възстановяване на официалните им кралски функции.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧУДЕСНО!!!

    5 2 Отговор
    ТАМ ИМ Е МЯСТОТО

    Коментиран от #3

    11:04 27.08.2026

  • 2 ?????

    14 0 Отговор
    Коя ли ще е следващата им дестинация?
    В Канада не ги изтърпяха, в Щатите също.
    Персоналът им се уволнява след като поработи няколко месеца.
    Явно не са цвете за мирисане.

    11:06 27.08.2026

  • 3 гърлгърл

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЧУДЕСНО!!!":

    Абе, аз викам, към Африка.

    11:06 27.08.2026

  • 4 6135

    4 0 Отговор
    Луксозен частен самолет кацнал в ... Бирмингам.
    Че той по-добре да беше кацнал в Каснаково.

    11:10 27.08.2026

  • 5 Без име

    3 0 Отговор
    ХаритУ е копие на баща си и е лабилно като майка си.

    11:46 27.08.2026

  • 6 за харито не, но

    2 0 Отговор
    за херцогинята на съсСекс веднага почвaм да меcтя

    12:23 27.08.2026