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Доли Партън ще бъде погребана единствено от семейството си

Доли Партън ще бъде погребана единствено от семейството си

27 Август, 2026 16:59 821 7

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  • семейство

Това е било желанието на кънтри звездата

Доли Партън ще бъде погребана единствено от семейството си - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Доли Партън ще бъде изпратена с малка частна церемония в тесен семеен кръг, каквото е било личното желание на кънтри легендата. Представители на певицата потвърдиха, че погребението ще бъде предназначено само за най-близките ѝ роднини и приятели.

Според TMZ церемонията се подготвя в Нешвил, Тенеси, и трябва да се състои в следващите дни. Очаква се Доли Партън да бъде положена до покойния си съпруг Карл Дийн в Woodlawn Memorial Park and Mausoleum.

По информация на изданието певицата ще бъде погребана с характерните си високи токчета, част от сценичния ѝ образ през десетилетията. Племенникът ѝ и дългогодишен ръководител на охраната Брайън Сийвър разкри и друго нейно последно желание: да бъде положена върху „красиво легло от мек памук“. По думите му след цял живот в тежки сценични костюми и кристали тя заслужавала „да ѝ бъде удобно и да си почине“.

Вместо цветя семейството на Доли Партън призовава почитателите да правят дарения за Dolly Parton’s Imagination Library, благотворителната програма за безплатни детски книги, която певицата основава през 1995 г. Феновете по света са насърчени и да оставят свои послания в социалните мрежи и официалните ѝ онлайн канали.

Доли Партън почина на 80-годишна възраст, пет дни след като според американски медии е била приета в болница в Нешвил заради бъбречни и автоимунни проблеми. Представители на звездата по-късно съобщиха, че тя е водила кратка битка с онкологично заболяване, без да уточняват неговия вид.

Само дни преди смъртта си Доли Партън призна, че дълго е пренебрегвала собствените си здравословни проблеми, докато се е грижила за съпруга си Карл Дийн, който почина през март 2025 г. на 82 години след продължително заболяване. Двамата бяха женени близо 59 години. След смъртта му певицата открито говореше за трудността да свикне с живота без човека, с когото е прекарала почти целия си зрял живот.

През последната година Доли Партън беше принудена да отмени или пропусне няколко публични изяви заради здравословни проблеми, включително ангажименти в Dollywood. Въпреки това тя продължаваше да работи по музикални и благотворителни проекти почти до самия край.


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  • 1 Механик

    10 9 Отговор
    Поклон Доли! Поклон, американско момиче!
    Благодаря ти за страхотните песни!

    17:35 27.08.2026

  • 2 Бабушкерляка опънал бръчките и

    11 9 Отговор
    надул за последно балоните. Ако го заровят до кръста и му ударят две ръце блажна боя, ще спестят от паметник.

    17:40 27.08.2026

  • 3 Селянина с нонстопа на кирков

    9 0 Отговор
    Ще налапам на владртеля с левчето чипонката 🤣

    17:46 27.08.2026

  • 4 Кабала

    11 0 Отговор
    Видите ли българка с татус с арабски букви бегайте далече от нея много вероятно да има над 10 вида венерически болести 🤣🤣🤣🤣🤣

    17:49 27.08.2026

  • 5 Сър Пичук

    2 8 Отговор
    Лека и пръст на Доли! Американците си я харесваха и слушаха песните и. Дано родата не се скарат за наследството и, че по официални данни надвишава 450 000 000 долара.

    18:16 27.08.2026

  • 6 Милионер

    9 0 Отговор
    За нищо на света не бих издържал българка и никога няма да и дам нещо от душа 🤣🤭 последвайте примера ми!

    18:26 27.08.2026

  • 7 Елизабет Цветанова грозофила

    1 0 Отговор
    Търся негри и турци по черноморието 🤣🤣🤣

    18:45 27.08.2026