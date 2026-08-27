Доли Партън ще бъде погребана единствено от семейството си

Доли Партън ще бъде изпратена с малка частна церемония в тесен семеен кръг, каквото е било личното желание на кънтри легендата. Представители на певицата потвърдиха, че погребението ще бъде предназначено само за най-близките ѝ роднини и приятели.

Според TMZ церемонията се подготвя в Нешвил, Тенеси, и трябва да се състои в следващите дни. Очаква се Доли Партън да бъде положена до покойния си съпруг Карл Дийн в Woodlawn Memorial Park and Mausoleum.

По информация на изданието певицата ще бъде погребана с характерните си високи токчета, част от сценичния ѝ образ през десетилетията. Племенникът ѝ и дългогодишен ръководител на охраната Брайън Сийвър разкри и друго нейно последно желание: да бъде положена върху „красиво легло от мек памук“. По думите му след цял живот в тежки сценични костюми и кристали тя заслужавала „да ѝ бъде удобно и да си почине“.

Вместо цветя семейството на Доли Партън призовава почитателите да правят дарения за Dolly Parton’s Imagination Library, благотворителната програма за безплатни детски книги, която певицата основава през 1995 г. Феновете по света са насърчени и да оставят свои послания в социалните мрежи и официалните ѝ онлайн канали.

Доли Партън почина на 80-годишна възраст, пет дни след като според американски медии е била приета в болница в Нешвил заради бъбречни и автоимунни проблеми. Представители на звездата по-късно съобщиха, че тя е водила кратка битка с онкологично заболяване, без да уточняват неговия вид.

Само дни преди смъртта си Доли Партън призна, че дълго е пренебрегвала собствените си здравословни проблеми, докато се е грижила за съпруга си Карл Дийн, който почина през март 2025 г. на 82 години след продължително заболяване. Двамата бяха женени близо 59 години. След смъртта му певицата открито говореше за трудността да свикне с живота без човека, с когото е прекарала почти целия си зрял живот.

През последната година Доли Партън беше принудена да отмени или пропусне няколко публични изяви заради здравословни проблеми, включително ангажименти в Dollywood. Въпреки това тя продължаваше да работи по музикални и благотворителни проекти почти до самия край.