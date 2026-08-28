Прокълнати ли са актьорите от "Сам вкъщи 2"? Трета звезда от филма умира тази година

Смъртта на британския актьор Тим Къри на 80-годишна възраст предизвика вълна от реакции сред почитателите на „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“. Част от феновете обърнаха внимание на тъжно съвпадение: Къри е третият актьор от коледната класика, който почина през 2026 г., след Катрин О’Хара и Бренда Фрикър.

Тим Къри, познат и с емблематичните си роли в „The Rocky Horror Picture Show“, „Улика“ и „То“, изигра подозрителния портиер на хотел „Плаза“ г-н Хектор в хитовото продължение от 1992 г. Актьорът почина в дома си в Лос Анджелис. Причина за смъртта не беше обявена, но Къри живееше с тежките последствия от инсулт, получен през 2012 г.

През януари почина Катрин О’Хара, която играе майката на Кевин, Кейт Маккалистър, и в двата оригинални филма „Сам вкъщи“. Канадската актриса, известна още с „Шитс Крийк“ и „Бийтълджус“, беше на 71 години. По-късно беше съобщено, че непосредствената причина за смъртта ѝ е белодробна емболия, а като основно заболяване е посочен рак.

На 16 юли почина и ирландската актриса Бренда Фрикър, която се превърна в една от най-запомнящите се фигури в „Сам вкъщи 2“ с ролята на Жената с гълъбите в Сентръл парк. Носителката на „Оскар“ за „Моят ляв крак“ беше на 81 години и е починала в Дъблин след период на влошено здраве.

And Brenda Fricker pic.twitter.com/kGd3In27uq — J P Begley (@begley_p60167) August 26, 2026

Съвпадението бързо породи коментари в социалните мрежи, където някои потребители започнаха внимателно да говорят за „проклятието на „Сам вкъщи 2“. Други отбелязаха, че традиционното гледане на филма по Коледа тази година вероятно ще носи по-силно чувство на носталгия. Подобни твърдения, разбира се, нямат фактическа основа и са единствено реакция на феновете към загубата на трима обичани актьори в рамките на една година.

„Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“ излиза през 1992 г. и отново поставя Маколи Кълкин в ролята на Кевин Маккалистър. Този път детето по погрешка се озовава само в Ню Йорк, отсяда в хотел „Плаза“ и отново се изправя срещу престъпниците Хари и Марв, изиграни от Джо Пеши и Даниел Стърн.

Сред актьорите от поредицата, които починаха през предишни години, е и Джон Хърд, изиграл бащата на Кевин, Питър Маккалистър. Американският актьор почина през 2017 г. на 71-годишна възраст.

След смъртта на Тим Къри редица негови колеги отдадоха почит на актьора. Карол Бърнет, която работи с него в мюзикъла „Ани“, го определи като скъп приятел и актьор с изключителен талант да превръща злодеите в запомнящи се и харизматични персонажи. Сред останалите звезди, които се сбогуваха с него, бяха Роузи О’Донъл, Сюзън Сарандън и Люк Евънс.

Трите загуби придават нов емоционален пласт на „Сам вкъщи 2“, който повече от три десетилетия остава неизменна част от празничния телевизионен сезон и един от най-разпознаваемите семейни филми на 90-те години.