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Прокълнати ли са актьорите от "Сам вкъщи 2"? Трета звезда от филма умира тази година

Прокълнати ли са актьорите от "Сам вкъщи 2"? Трета звезда от филма умира тази година

28 Август, 2026 16:31 621 9

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  • поличба

Британската кино звезда Тим Къри почина на 80 години преди ден

Прокълнати ли са актьорите от "Сам вкъщи 2"? Трета звезда от филма умира тази година - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Смъртта на британския актьор Тим Къри на 80-годишна възраст предизвика вълна от реакции сред почитателите на „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“. Част от феновете обърнаха внимание на тъжно съвпадение: Къри е третият актьор от коледната класика, който почина през 2026 г., след Катрин О’Хара и Бренда Фрикър.

Тим Къри, познат и с емблематичните си роли в „The Rocky Horror Picture Show“, „Улика“ и „То“, изигра подозрителния портиер на хотел „Плаза“ г-н Хектор в хитовото продължение от 1992 г. Актьорът почина в дома си в Лос Анджелис. Причина за смъртта не беше обявена, но Къри живееше с тежките последствия от инсулт, получен през 2012 г.

Прокълнати ли са актьорите от "Сам вкъщи 2"? Трета звезда от филма умира тази година

През януари почина Катрин О’Хара, която играе майката на Кевин, Кейт Маккалистър, и в двата оригинални филма „Сам вкъщи“. Канадската актриса, известна още с „Шитс Крийк“ и „Бийтълджус“, беше на 71 години. По-късно беше съобщено, че непосредствената причина за смъртта ѝ е белодробна емболия, а като основно заболяване е посочен рак.

Прокълнати ли са актьорите от "Сам вкъщи 2"? Трета звезда от филма умира тази година

На 16 юли почина и ирландската актриса Бренда Фрикър, която се превърна в една от най-запомнящите се фигури в „Сам вкъщи 2“ с ролята на Жената с гълъбите в Сентръл парк. Носителката на „Оскар“ за „Моят ляв крак“ беше на 81 години и е починала в Дъблин след период на влошено здраве.

Съвпадението бързо породи коментари в социалните мрежи, където някои потребители започнаха внимателно да говорят за „проклятието на „Сам вкъщи 2“. Други отбелязаха, че традиционното гледане на филма по Коледа тази година вероятно ще носи по-силно чувство на носталгия. Подобни твърдения, разбира се, нямат фактическа основа и са единствено реакция на феновете към загубата на трима обичани актьори в рамките на една година.

„Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“ излиза през 1992 г. и отново поставя Маколи Кълкин в ролята на Кевин Маккалистър. Този път детето по погрешка се озовава само в Ню Йорк, отсяда в хотел „Плаза“ и отново се изправя срещу престъпниците Хари и Марв, изиграни от Джо Пеши и Даниел Стърн.

Сред актьорите от поредицата, които починаха през предишни години, е и Джон Хърд, изиграл бащата на Кевин, Питър Маккалистър. Американският актьор почина през 2017 г. на 71-годишна възраст.

След смъртта на Тим Къри редица негови колеги отдадоха почит на актьора. Карол Бърнет, която работи с него в мюзикъла „Ани“, го определи като скъп приятел и актьор с изключителен талант да превръща злодеите в запомнящи се и харизматични персонажи. Сред останалите звезди, които се сбогуваха с него, бяха Роузи О’Донъл, Сюзън Сарандън и Люк Евънс.

Трите загуби придават нов емоционален пласт на „Сам вкъщи 2“, който повече от три десетилетия остава неизменна част от празничния телевизионен сезон и един от най-разпознаваемите семейни филми на 90-те години.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    6 1 Отговор
    тука,с нашето " здравеопазване" , далече преди 80 си отиваме ...

    16:38 28.08.2026

  • 2 Просто

    9 0 Отговор
    Годините си минават и остаряват. Холивуд не прави по-добри филми като старите комедии, уестърни и екшъни и за това ги помним. Сега джендърски филми и бяха модерни за супергерой по едно време, но и тях ги спряха.

    16:39 28.08.2026

  • 3 Проклятие, едва ли..

    9 0 Отговор
    По скоро филма, както и актьорите в него малко поудъртяха:)

    16:40 28.08.2026

  • 4 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Да доживееш до 80 не е проклятие а благословия.
    Този филм ще се гледа от всички независимо коя е годината.Коледа винаги идва за всеки .

    16:49 28.08.2026

  • 5 Забравих

    0 0 Отговор
    В коя серия участва Чичо Дончо?

    Коментиран от #8

    16:51 28.08.2026

  • 6 Aлфа Вълкът

    4 0 Отговор
    Проклятието на старостта. Никой не се е отървал жив от живота още.

    16:54 28.08.2026

  • 7 Георги

    3 0 Отговор
    не а прокълнати, а дърти!

    16:55 28.08.2026

  • 8 Aлфа Вълкът

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Забравих":

    Проклятието на старостта. Никой не се е отървал жив от живота още.
    В същата в която и Тим Къри, ама те го бяха изрязали, после го върнаха май...

    16:55 28.08.2026

  • 9 На 80 години? Ами случва се.

    1 0 Отговор
    Не е на 18. Лека му пръст.

    17:07 28.08.2026