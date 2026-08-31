Дара преодоля предизвикателството: Известният диджей Jax Jones пусна официален ремикс на Bangaranga (ВИДЕО)

Месеци след като покори сцената на „Евровизия“ Дара сбъдна още една своя голяма мечта. Фурорът започва с неочаквано предизвикателство в социалните мрежи. От другата страна стои световноизвестният британски диджей Jax Jones, чието истинско име е Тимучин Лам.

Диджеят отправя любопитна задача към българската певица – да изпее победната песен на "Евровизия", докато тича с пулс от 120 удара в минута, и да заснеме изпълнението. Дара приема предизвикателството и снима видеото по улиците на шведската столица Стокхолм.

След като изпълнява задачата, певицата решава да върне жеста и отправя собствено предизвикателство към Jax Jones. Тя го кара да покаже дали може да прави клякания, докато едновременно миксира нейното парче. Британецът приема и публикува видео зад пулта, за да работи по очаквания ремикс.

И така се ражда официален ремикс на „Bangaranga“ и първата голяма колаборация на певицата.

След новината певицата отправи емоционално послание към своите последователи, като подчерта ролята на подкрепата им за успеха на песента. "Всеки коментар, всеки репост, всяка ваша проява на любов към песента има огромно значение“, написа Дара.

Тя благодари на хората, които я подкрепят от самото начало, и призна, че именно те ѝ помагат да превръща мечтите си в реалност.

Jax Jones е сред разпознаваемите имена на британската електронна сцена и стои зад международни хитове като „I Got U“ и „You Don't Know Me“. Той си е партнирал със звезди от ранга на Деми Ловато, Рей и много други, с които създава хитове, покорили класациите. Сега сред големите имена се нарежда и Дара.