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Дара преодоля предизвикателството: Известният диджей Jax Jones пусна официален ремикс на Bangaranga (ВИДЕО)

Дара преодоля предизвикателството: Известният диджей Jax Jones пусна официален ремикс на Bangaranga (ВИДЕО)

31 Август, 2026 13:31 852 10

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  • ремикс-
  • jax jones-
  • bangaranga-
  • колаборация

Парчето вече се радва на голям интерес в мрежата

Дара преодоля предизвикателството: Известният диджей Jax Jones пусна официален ремикс на Bangaranga (ВИДЕО) - 1
Кадър: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Месеци след като покори сцената на „Евровизия“ Дара сбъдна още една своя голяма мечта. Фурорът започва с неочаквано предизвикателство в социалните мрежи. От другата страна стои световноизвестният британски диджей Jax Jones, чието истинско име е Тимучин Лам.

Диджеят отправя любопитна задача към българската певица – да изпее победната песен на "Евровизия", докато тича с пулс от 120 удара в минута, и да заснеме изпълнението. Дара приема предизвикателството и снима видеото по улиците на шведската столица Стокхолм.

След като изпълнява задачата, певицата решава да върне жеста и отправя собствено предизвикателство към Jax Jones. Тя го кара да покаже дали може да прави клякания, докато едновременно миксира нейното парче. Британецът приема и публикува видео зад пулта, за да работи по очаквания ремикс.

И така се ражда официален ремикс на „Bangaranga“ и първата голяма колаборация на певицата.

След новината певицата отправи емоционално послание към своите последователи, като подчерта ролята на подкрепата им за успеха на песента. "Всеки коментар, всеки репост, всяка ваша проява на любов към песента има огромно значение“, написа Дара.

Тя благодари на хората, които я подкрепят от самото начало, и призна, че именно те ѝ помагат да превръща мечтите си в реалност.

Jax Jones е сред разпознаваемите имена на британската електронна сцена и стои зад международни хитове като „I Got U“ и „You Don't Know Me“. Той си е партнирал със звезди от ранга на Деми Ловато, Рей и много други, с които създава хитове, покорили класациите. Сега сред големите имена се нарежда и Дара.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Съвременик

    6 2 Отговор
    Пошлостта и простотията победиха културата на българина завещана от предците ни!
    ПропаГандира се ХАОС И БЕЗРЕДИЕ!

    13:41 31.08.2026

  • 3 Едмон Дантес

    9 3 Отговор
    Абе хора - какъв талант има тая горе на фотографията, че за толкова кратко време да пробие в музикалната индустрия?Толкова ли е добра? И как е успяла да достигне толкова далече?Или просто песните,вече не са толкова качествени..
    Вероятно някъде там съществуват и в пъти по-чаровни и способни актриси,певици или дори нормални момичета, които за разлика от тази Бездара, всеки ден се борят с живота, но никой не знае за тях просто защото не са известни/нямат късмет да бъдат забелязани от машината на корпоративния капитализъм или не са богати. Но кой е казал, че животът е честен..

    Коментиран от #7

    13:42 31.08.2026

  • 4 Факт

    3 0 Отговор
    Няма нужда

    13:48 31.08.2026

  • 5 Тази

    5 0 Отговор
    Горката стана продукт на всички. Включително и на този ппомак мъжа и, който е безработен. Вече продуцент

    13:52 31.08.2026

  • 6 Да кажа

    3 1 Отговор
    "Прозореца на Овертон"- Нещо,което преди години е било немислимо-- В случая такова безсмислено грачене да бъде поставено на чело в Европейската музикална класация преди 15-20 години беше немислимо,сега е нормално! "Изпиляването " на мозъците на родените след 2000- ната година намира отражение в това безумие Банга-майка му! А тая грачеща до припадък Дара е проводник за поредното затъпяване на поколението на България наред със скапаното образование! В крайна сметка родителите са тези,които биха помогнали да спре това опростачване стига да имат сили и желание!Но когато медии и преса прекарват тая пошлост през "Прозореца на Овертон" ,задачата става много,много трудна!

    Коментиран от #8, #10

    14:00 31.08.2026

  • 7 Пабло Коелю

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Едмон Дантес":

    Има огромни сиси

    14:00 31.08.2026

  • 8 Възраждане

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да кажа":

    Правиш много смислени и задълбочени коментари, обаче матряла те смята за побъркан лузър. 70% от българите ги пиши бегали щом гласуват за поредния месия Радев

    14:02 31.08.2026

  • 9 Пазара

    1 0 Отговор
    Не пишете, колко пари са му дали.

    14:13 31.08.2026

  • 10 Съвременик

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да кажа":

    Точен коментар!
    Но НПОтата в България плащат безумни средства за погубване на моралните ценности на българина като с простащината "бангранга".
    А девойчето Дара оставям без коментар.

    14:18 31.08.2026