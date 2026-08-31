Дара преодоля предизвикателството: Известният диджей Jax Jones пусна официален ремикс на Bangaranga (ВИДЕО)

Месеци след като покори сцената на „Евровизия“ Дара сбъдна още една своя голяма мечта. Фурорът започва с неочаквано предизвикателство в социалните мрежи. От другата страна стои световноизвестният британски диджей Jax Jones, чието истинско име е Тимучин Лам.
Диджеят отправя любопитна задача към българската певица – да изпее победната песен на "Евровизия", докато тича с пулс от 120 удара в минута, и да заснеме изпълнението. Дара приема предизвикателството и снима видеото по улиците на шведската столица Стокхолм.
След като изпълнява задачата, певицата решава да върне жеста и отправя собствено предизвикателство към Jax Jones. Тя го кара да покаже дали може да прави клякания, докато едновременно миксира нейното парче. Британецът приема и публикува видео зад пулта, за да работи по очаквания ремикс.
И така се ражда официален ремикс на „Bangaranga“ и първата голяма колаборация на певицата.
След новината певицата отправи емоционално послание към своите последователи, като подчерта ролята на подкрепата им за успеха на песента. "Всеки коментар, всеки репост, всяка ваша проява на любов към песента има огромно значение“, написа Дара.
Тя благодари на хората, които я подкрепят от самото начало, и призна, че именно те ѝ помагат да превръща мечтите си в реалност.
Jax Jones е сред разпознаваемите имена на британската електронна сцена и стои зад международни хитове като „I Got U“ и „You Don't Know Me“. Той си е партнирал със звезди от ранга на Деми Ловато, Рей и много други, с които създава хитове, покорили класациите. Сега сред големите имена се нарежда и Дара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Съвременик
ПропаГандира се ХАОС И БЕЗРЕДИЕ!
13:41 31.08.2026
3 Едмон Дантес
Вероятно някъде там съществуват и в пъти по-чаровни и способни актриси,певици или дори нормални момичета, които за разлика от тази Бездара, всеки ден се борят с живота, но никой не знае за тях просто защото не са известни/нямат късмет да бъдат забелязани от машината на корпоративния капитализъм или не са богати. Но кой е казал, че животът е честен..
Коментиран от #7
13:42 31.08.2026
4 Факт
13:48 31.08.2026
5 Тази
13:52 31.08.2026
6 Да кажа
Коментиран от #8, #10
14:00 31.08.2026
7 Пабло Коелю
До коментар #3 от "Едмон Дантес":Има огромни сиси
14:00 31.08.2026
8 Възраждане
До коментар #6 от "Да кажа":Правиш много смислени и задълбочени коментари, обаче матряла те смята за побъркан лузър. 70% от българите ги пиши бегали щом гласуват за поредния месия Радев
14:02 31.08.2026
9 Пазара
14:13 31.08.2026
10 Съвременик
До коментар #6 от "Да кажа":Точен коментар!
Но НПОтата в България плащат безумни средства за погубване на моралните ценности на българина като с простащината "бангранга".
А девойчето Дара оставям без коментар.
14:18 31.08.2026