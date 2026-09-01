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Любимата закуска на принцеса Даяна, която е хапвала всеки ден

Любимата закуска на принцеса Даяна, която е хапвала всеки ден

1 Септември, 2026 08:15 1 004 8

  • принцеса даяна-
  • любима закуска-
  • овесени ядки

Става въпрос за овесени ядки, накиснати от предната вечер

Любимата закуска на принцеса Даяна, която е хапвала всеки ден - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принцеса Даяна е известна не само със своя стил, но и с предпочитанията си към семпла и непретенциозна храна. Според бившия ѝ готвач Дарън Макгрейди тя много харесвала една конкретна закуска и настоявала за приготвянето ѝ всеки ден. Става въпрос за овесени ядки, накиснати от предната вечер (overnight oats), пише All Recipes, цитиран от marica.bg.

Даяна се запознала с рецептата по време на престоя си в швейцарска здравна клиника, след което помолила Макгрейди да я приготвя редовно. За разлика от съвременните варианти, при които овесът обикновено се накисва в мляко, в рецептата на принцесата се използвал портокалов сок.

Овесените ядки се оставяли да престоят в сока през нощта, а на следващата сутрин към тях се добавяли кисело мляко, мед, лимонов сок, настъргана ябълка и боровинки. Готовата смес се сервирала и с препечени орехи.

Любимата закуска на принцеса Даяна, която е хапвала всеки ден
Снимкa: Shutterstock

Този начин на приготвяне има и практично предимство – плодовете и ядките се добавят непосредствено преди сервиране, така че да запазват текстурата си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    9 2 Отговор
    Не е много вярно! Любимата й закуска е била на Доди протеините...

    Коментиран от #6

    08:20 01.09.2026

  • 2 Дааааа

    7 2 Отговор
    Обичала е нещо египетско:
    Доди Ал Файет.

    08:23 01.09.2026

  • 3 препис

    3 2 Отговор
    Да си спомним живота на принцесата на народа-Даяна ,принцесата на Уелс/1961-ва -1997-ма година/.

    08:24 01.09.2026

  • 4 Камила под камила

    7 3 Отговор
    А на кралицата консорт, накисната от предната вечер слама.

    08:25 01.09.2026

  • 5 Ами не навърши

    5 1 Отговор
    Кой знае какви години с тая закуска...

    08:32 01.09.2026

  • 6 Една

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Ако някоя Ви апострофира, значи послъгва. Това е най добрата закуска още преди кафето.

    08:34 01.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да, чудесно че ни я припомняте

    1 0 Отговор
    Швейцарска клиника
    Така правят които са имали възможност
    Известно е че тя е страдала от хранително разстройство
    Нали така е при ". Хубав " живот...

    08:52 01.09.2026