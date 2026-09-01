Любимата закуска на принцеса Даяна, която е хапвала всеки ден

Принцеса Даяна е известна не само със своя стил, но и с предпочитанията си към семпла и непретенциозна храна. Според бившия ѝ готвач Дарън Макгрейди тя много харесвала една конкретна закуска и настоявала за приготвянето ѝ всеки ден. Става въпрос за овесени ядки, накиснати от предната вечер (overnight oats), пише All Recipes, цитиран от marica.bg.
Даяна се запознала с рецептата по време на престоя си в швейцарска здравна клиника, след което помолила Макгрейди да я приготвя редовно. За разлика от съвременните варианти, при които овесът обикновено се накисва в мляко, в рецептата на принцесата се използвал портокалов сок.
Овесените ядки се оставяли да престоят в сока през нощта, а на следващата сутрин към тях се добавяли кисело мляко, мед, лимонов сок, настъргана ябълка и боровинки. Готовата смес се сервирала и с препечени орехи.
Този начин на приготвяне има и практично предимство – плодовете и ядките се добавят непосредствено преди сервиране, така че да запазват текстурата си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
Коментиран от #6
08:20 01.09.2026
2 Дааааа
Доди Ал Файет.
08:23 01.09.2026
3 препис
08:24 01.09.2026
4 Камила под камила
08:25 01.09.2026
5 Ами не навърши
08:32 01.09.2026
6 Една
До коментар #1 от "Това":Ако някоя Ви апострофира, значи послъгва. Това е най добрата закуска още преди кафето.
08:34 01.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да, чудесно че ни я припомняте
Така правят които са имали възможност
Известно е че тя е страдала от хранително разстройство
Нали така е при ". Хубав " живот...
08:52 01.09.2026