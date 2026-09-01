Любимата закуска на принцеса Даяна, която е хапвала всеки ден

Принцеса Даяна е известна не само със своя стил, но и с предпочитанията си към семпла и непретенциозна храна. Според бившия ѝ готвач Дарън Макгрейди тя много харесвала една конкретна закуска и настоявала за приготвянето ѝ всеки ден. Става въпрос за овесени ядки, накиснати от предната вечер (overnight oats), пише All Recipes, цитиран от marica.bg.

Даяна се запознала с рецептата по време на престоя си в швейцарска здравна клиника, след което помолила Макгрейди да я приготвя редовно. За разлика от съвременните варианти, при които овесът обикновено се накисва в мляко, в рецептата на принцесата се използвал портокалов сок.

Овесените ядки се оставяли да престоят в сока през нощта, а на следващата сутрин към тях се добавяли кисело мляко, мед, лимонов сок, настъргана ябълка и боровинки. Готовата смес се сервирала и с препечени орехи.

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Този начин на приготвяне има и практично предимство – плодовете и ядките се добавят непосредствено преди сервиране, така че да запазват текстурата си.