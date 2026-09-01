„Спайдър-Мен: Нов ден“ измести „Титаник“ и вече е четвъртият най-касов филм в историята

„Спайдър-Мен: Нов ден“ продължава рекордното си представяне в световните киносалони. Само месец след премиерата си супергеройският филм с британския актьор Том Холанд вече има приблизително 2,33 млрд. долара приходи и се изкачи до четвъртото място сред най-касовите продукции в историята.

Новият филм за Питър Паркър вече е пред „Титаник“ на режисьора Джеймс Камерън, чиито натрупани приходи от оригиналното разпространение и последващите повторни премиери са около 2,265 млрд. долара. „Спайдър-Мен: Нов ден“ изпревари и китайската анимация „Ne Zha 2“, която завърши с приблизително 2,27 млрд. долара.

Следващата граница е изключително близо. „Аватар: Природата на водата“ заема третата позиция с 2,334 млрд. долара, което оставя новия „Спайдър-Мен“ само на около 1,7 млн. долара от филма на Джеймс Камерън. При продължаващото разпространение преминаването на третото място изглежда напълно възможно.

Ако това се случи, пред „Спайдър-Мен: Нов ден“ ще останат само „Отмъстителите: Краят“ с близо 2,8 млрд. долара и „Аватар“, който продължава да оглавява историческата класация с около 2,924 млрд. долара. Разликата до тези два филма остава значителна.

Постижението е още по-впечатляващо заради скоростта, с която филмът натрупа приходите си. „Спайдър-Мен: Нов ден“ премина границата от 2 млрд. долара само 17 дни след премиерата и стана вторият най-бърз филм в историята, достигнал подобен резултат. Единствено „Отмъстителите: Краят“ е бил по-бърз, като през 2019 г. събра 2 млрд. долара за 11 дни.

Продукцията е едва осмият филм, преминал 2 млрд. долара приходи в световния боксофис. Освен това вече е най-успешният филм за Спайдър-Мен, след като остави далеч зад себе си „Спайдър-Мен: Няма път към дома“, който завърши разпространението си с около 1,92 млрд. долара.

Успехът е исторически и на северноамериканския пазар. Филмът вече е натрупал около 892 млн. долара в САЩ и Канада и заема второто място в местната класация, след като изпревари „Отмъстителите: Краят“. Пред него остава само „Междузвездни войни: Силата се пробужда“ с 936,6 млн. долара.

„Спайдър-Мен: Нов ден“ започна рекордно още през първия си уикенд. По данни на Sony Pictures филмът събра около 932 млн. долара глобално при старта си, включително 360 млн. долара в Северна Америка, което му донесе рекорд за най-голям дебют на местния пазар.

Режисьор на продукцията е Дестин Даниъл Кретън, а сценарият е на Крис Маккена и Ерик Сомърс. Том Холанд отново играе Питър Паркър, а в актьорския състав участват още Зендая, Сейди Синк, Джейкъб Баталон, Джон Бърнтал, Трамел Тилман, Майкъл Мандо и Марк Ръфало. Продуценти са Кевин Файги и Ейми Паскал.

Историята продължава след последствията от „Спайдър-Мен: Няма път към дома“. Питър Паркър живее в свят, в който никой не помни истинската му самоличност, и се посвещава изцяло на ролята си на Спайдър-Мен, докато нова заплаха поставя на изпитание способността му да защити хората, които все още обича.

Филмът продължи да бъде номер едно в Северна Америка и през петия си уикенд, когато добави още 22,2 млн. долара. Това задържане в боксофиса е ключово за шансовете му да премине „Аватар: Природата на водата“ и да влезе в историческия топ 3.

Разместване във върха може да има и по-късно през септември. На 25 септември Marvel връща „Отмъстителите: Краят“ в кината със специалното издание „Avengers: Endgame Encore“, което включва допълнителни материали, свързващи филма с предстоящия „Отмъстителите: Страшният съд“. Новото разпространение ще увеличи общите приходи на „Краят“ и може допълнително да промени дистанцията между най-касовите филми в историята.