Салма Хайек на 60 г. - жената, която искаше мъж, който има по-големи топки от нея

Днешният ни рожденик е една невероятна жена, толкова обаятелна и сексапилна, че оставаш завинаги запленен от нея, веднъж видял я на екрана. За годините си изглежда повече от феноменално. Тя е талантлива, страстна, предизвикателна, тя е Салма Хайек - мексиканска кино, театрална и телевизионна актриса. Родена е на 2 септември 1966 г. в семейството на оперна певица и бизнесмен - Диана Хименес Медина и Сами Хайек Домингес. Салма не крие, че майка и баща ѝ много глезели нея и брат ѝ Сами, пише woman.bg.

Мексиканката още на 12 г. показва бурен нрав. Тогава тя е записана в известно девическо училище в Ню Орлиънс, но е изключена от там заради пакостливото си поведение - връщала часовниците на монахините 3 часа назад. Малко след това решава, че ще бъде актриса. През 1989 г. късметът ѝ се усмихва - стартира шеметната си кариера с роля в сапунената опера "Тереза" - голям хит в Мексико. През 1991 г. обаче напуска и филма, и Мексико. Запътва се естествено към меката на киното - Холивуд.

Салма бързо става популярна и няма как да е иначе, като се имат предвид филмите, в които участва през 90-те години - незабравимия "Десперадо" (1995), "Догма" (1999) и "Този див, див Запад" (1999).

Ролята ѝ в "От здрач до зори" (1996) е малка, но завинаги остава в историята на киното заради феноменалния ѝ танц.

Салма Хайек е жена, в чиято кожа оживяват не само сексапилни прелъстителки, но и персонажи като Фрида Кало.

Една от най-големите роли в кариерата ѝ е именно тази във "Фрида" (2002). Тя не играе, тя Е Фрида Кало - легендарната мексиканска художничка. Заради брилянтното си превъплъщение в този сложен образ тя е номинирана за "Оскар" и става втората латиноамериканска актриса след Фернанда Монтенегро, номинирана за престижната награда в категорията "най-добра актриса".

Красотата и сексапилът на Салма са получили не едно признание. Актрисата многократно влиза в класации на престижни мъжки издания на най-сексапилните жени в света. Към днешна дата Хайек е щастливо омъжена за милиардера Франсоа-Анри Пино. Тя ражда дъщеря си от него Валентина на 41 години.

Снимка: БГНЕС

Ето и няколко нейни цитата:

"Толкова е скучно до края на дните си да играеш секси красавица - мисля, че бих се гръмнала", каза наскоро Салма, която вече очаква по-сериозни роли... например на баба.



"Не вярвам в ботокса."



"Аз не съм кльощава. Имам си своите извивки и не съм щастлива с тях през цялото време. Като повечето жени и аз си имам своите слабости и по отношение на някои храни. Обичам храната във Франция, обичам червеното вино и това е проблем за поддържането на моята форма."



"Чакам да срещна мъж, който има по-големи топки от мен."