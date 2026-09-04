Филмът “Made in EU” на Стефан Командарев влиза в каталогa на HBO Max

В началото на пандемията шивачката Ива работи във фабрика за облекла в малък български град. Когато се оказва първият официално регистриран случай на COVID-19 в града, тя бързо се превръща в изкупителна жертва, преследвана от системата, която от години трупа печалби от нейния труд. Колеги, съседи и дори най-близките ѝ хора започват да я обвиняват за разпространението на заразата, а животът ѝ се превръща в болезнена борба срещу страха, предразсъдъците и социалното отхвърляне, пише press-bulgaria.wbd.eu.

Във филма участват актьорите Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Иван Бърнев, Ованес Торосян, Мартина Пенева и др.

Освен в България „Made in EU“ ще е наличен за гледане в платформата в Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Румъния, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Северна Македония, Босна и Херцеговина и Словения.

Световната премиера на “Made in EU” беше на Международния филмов фестивал във Венеция. След това лентата на Стефан Командарев спечели голямата награда за най-добър пълнометражен филм, наградата за най-добра женска роля за актрисата Гергана Плетньова и наградата на младежкото жури на 43-тия национален фестивал „Златна роза“ във Варна. Последваха премиери на Film Fest Hamburg (Германия), CinEast Festival (Люксембург) и МФФ Солун (Гърция), а през 2025-a филмът откри Киномания пред препълнената зала 1 на НДК.

„Изключително съм щастлив, че след разпространение по кината в много европейски държави и след 21 награди от кинофестивали в цял свят, нашият филм „Made in EU“ ще има своята световна премиера и на малкия екран. И то не къде да е, а в стрийминг платформата HBO Max! Приятно и вълнуващо гледане на всички зрители!“ – споделя режисьорът Стефан Командарев.

Стефан Командарев е сред най-разпознаваемите съвременни български режисьори, а филмите му често се отличават с чувствителния си поглед към болезнените теми на съвременното общество и историите на хората, останали в периферията. Филмът му „Посоки“ е представен на фестивала в Кан през 2017 г., а „Уроците на Блага“ печели „Кристален глобус“ за най-добър филм на фестивала в Карлови Вари през 2023 г. и е българското предложение за „Оскар” за 2023 година. С „Made in EU“ Командарев продължава своята последователна работа в киното, насочено към социалната действителност, като този път поставя под прожекторите условията на труд, икономическата несигурност и цената, която обикновеният човек плаща в една безпощадна система.

Режисьор на „Made in EU“ е Стефан Командарев. Сценаристи са Стефан Командарев и Симеон Венциславов, а оператор е Веселин Христов. Филмът е копродукция между България (Стефан Командарев, Катя Тричкова – Арго Филм), Германия (42film) и Чехия (Negativ).

Стрийминг премиерата на “Made in EU” в HBO Max е на 5 септември. Филмът ще се излъчи и по Cinemax 2 в същия ден от 21:30 ч. Лентата става част от специалната селекция „Български продукции“ в платформата, включваща съвременно родно кино. Сред последно добавените български филми са „Гунди – Легенда за любовта“, „Воевода“, „Майка“, „Безветрие“ „Уроци по немски“, „Триумф“, „Без крила“, „Уроците на Блага“, „Добрият шофьор“, „Смирен“, „Анна“, „Януари“ и други.