Бившият на Никол Кидман се разплака на концерт, пеейки за любимата си, която си е намерила "някой друг"

Кийт Ърбан изпълнил балада за бившата си партньорка, която "продължава напред", само минути преди да се разчуства пред тълпа от фенове на концерта си в Атлантик Сити, пише dir.bg.

58-годишният певец, чийто развод с Никол Кидман беше финализиран през януари, представил новото си парче We Go Back в Hard Rock Hotel & Casino в ексклузивни кадри, получени от Daily Mail. Баладата за разбито сърце е включена в последния албум на Ърбан Flow State, който беше издаден пет месеца след като той и Кидман финализираха развода си.

Изпълнението на Ърбан идва малко след като Кидман беше свързвана с бизнесмена Майкъл Райнщайн миналия месец, с който беше заснета по време на почивка в Италия.

Тази песен е за момче и момиче, които израстват в малък град", започва Ърбан на концерта, докато публиката го аплодира, и добавя, че са "израснали" заедно. "Те бяха първите от приятелите си, които се влюбиха. Всичко вървеше добре, докато друг мъж не обърква нещата. Ще го направя."

Музикалният изпълнител прави кратка пауза, преди да продължи, че "години и години минават", когато най-накрая пътищата им отново се пресичат. "Този ​​човек не може да повярва. Вижда момичето, тя изглежда абсолютно същата. Започват да говорят, разбират се чудесно. Тя му казва, че си има някой друг."

Ърбан обясни, че "припевът на песента казва: "Знам, че никога не е трябвало да те пускам. Бях млад и глупав и обърках всичко лошо. Казваш ми, че вече е твърде късно, защото има някой нов наоколо. Но това, което ние имаме, е единственото нещо, което никога няма да имаш. Връщаме се."

Ърбан изпълнява още няколко песни след We Go Back, преди видимо да се развълнува, докато гледа към публиката си. В един момент звездата кляка на сцената и сякаш избърсва сълза. Публиката аплодира и ръкопляска, докато той гледа надолу с лека усмивка и клати глава.

Последният концерт на Ърбан идва малко след като бившата му съпруга Кидман беше заснета да се прегръща с бизнесмена Майкъл Райнщайн миналия месец. Холивудската актриса е видяна да отпива от Aperol Spritz, докато седи край басейна с вероятно новия си партньор на Италианската Ривиера.

Източник, близък до Кидман, каза пред Daily Mail: "След всичко, през което премина с Кийт, тя заслужава да намери щастие. Тя никога не е мислила, че бракът ѝ няма да се получи и се е опитвала с всички сили да запази семейството си непокътнато. Дъщерите ѝ са най-добрите ѝ приятелки и тя изглежда наистина доволна от живота си. Тя е толкова лесна за разбиране и е мила и пази личния си живот изключително личен."