Новини
Любопитно »
Бившият на Никол Кидман се разплака на концерт, пеейки за любимата си, която си е намерила "някой друг"

Бившият на Никол Кидман се разплака на концерт, пеейки за любимата си, която си е намерила "някой друг"

5 Септември, 2026 07:55 1 570 13

  • никол кидман-
  • кийт ърбан-
  • разплака-
  • концерт-
  • бивш

Изпълнението на Кийт Ърбан идва малко след като Кидман беше свързвана с бизнесмена Майкъл Райнщайн миналия месец

Бившият на Никол Кидман се разплака на концерт, пеейки за любимата си, която си е намерила "някой друг" - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кийт Ърбан изпълнил балада за бившата си партньорка, която "продължава напред", само минути преди да се разчуства пред тълпа от фенове на концерта си в Атлантик Сити, пише dir.bg.

58-годишният певец, чийто развод с Никол Кидман беше финализиран през януари, представил новото си парче We Go Back в Hard Rock Hotel & Casino в ексклузивни кадри, получени от Daily Mail. Баладата за разбито сърце е включена в последния албум на Ърбан Flow State, който беше издаден пет месеца след като той и Кидман финализираха развода си.

Изпълнението на Ърбан идва малко след като Кидман беше свързвана с бизнесмена Майкъл Райнщайн миналия месец, с който беше заснета по време на почивка в Италия.

Тази песен е за момче и момиче, които израстват в малък град", започва Ърбан на концерта, докато публиката го аплодира, и добавя, че са "израснали" заедно. "Те бяха първите от приятелите си, които се влюбиха. Всичко вървеше добре, докато друг мъж не обърква нещата. Ще го направя."

Музикалният изпълнител прави кратка пауза, преди да продължи, че "години и години минават", когато най-накрая пътищата им отново се пресичат. "Този ​​човек не може да повярва. Вижда момичето, тя изглежда абсолютно същата. Започват да говорят, разбират се чудесно. Тя му казва, че си има някой друг."

Ърбан обясни, че "припевът на песента казва: "Знам, че никога не е трябвало да те пускам. Бях млад и глупав и обърках всичко лошо. Казваш ми, че вече е твърде късно, защото има някой нов наоколо. Но това, което ние имаме, е единственото нещо, което никога няма да имаш. Връщаме се."

Ърбан изпълнява още няколко песни след We Go Back, преди видимо да се развълнува, докато гледа към публиката си. В един момент звездата кляка на сцената и сякаш избърсва сълза. Публиката аплодира и ръкопляска, докато той гледа надолу с лека усмивка и клати глава.


Последният концерт на Ърбан идва малко след като бившата му съпруга Кидман беше заснета да се прегръща с бизнесмена Майкъл Райнщайн миналия месец. Холивудската актриса е видяна да отпива от Aperol Spritz, докато седи край басейна с вероятно новия си партньор на Италианската Ривиера.

Източник, близък до Кидман, каза пред Daily Mail: "След всичко, през което премина с Кийт, тя заслужава да намери щастие. Тя никога не е мислила, че бракът ѝ няма да се получи и се е опитвала с всички сили да запази семейството си непокътнато. Дъщерите ѝ са най-добрите ѝ приятелки и тя изглежда наистина доволна от живота си. Тя е толкова лесна за разбиране и е мила и пази личния си живот изключително личен."


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Венелина пресъхналия кладенец

    4 0 Отговор
    Само негри ми пишат българите ме подминават 🍾🍾🍾🍾🤣

    08:00 05.09.2026

  • 4 Тик-Ток

    3 0 Отговор
    П€дерунгел

    08:02 05.09.2026

  • 5 Елизабет Цветанова

    0 0 Отговор
    Само слаби и грозни мъже се интересуват от мен силните и богати мъже ме плюят и обиждат 🍾🍾🍾🍾🍾😇🤭

    08:13 05.09.2026

  • 6 Град Козлодуй

    3 3 Отговор
    ПИЧКАКАТО ЛЮБЕНИЧКА! ИМА ЗА КАКВО ДА ПЛАЧЕ!

    08:16 05.09.2026

  • 7 Запознат

    2 1 Отговор
    Качеатвените бългсри отдавна спряхме да гледаме долнопробни бългаарки даже ги гоним от нас. На запад и в азия има много по хубави жени , българките да забравят че са последна инстанция , неудачнички номер едно ! 🍾🍾🍾🍾😇🤭

    08:21 05.09.2026

  • 8 БеГемот

    4 0 Отговор
    Певачка ....на Том Круз не му трепна мисията даже
    ....

    08:26 05.09.2026

  • 9 Елизабет Цветанова Кахъра

    0 1 Отговор
    Българите не ме искат само някакви от кения се навъртят около мен искат да ме мандръсат 🍾🍾🍾🍾🍾🍾😇😇😇🤣🤭

    08:27 05.09.2026

  • 10 Коста

    4 0 Отговор
    цък цък... Едно време казваха: Музикант къща не храни, ходи с гащи съдрани.... Че тъй, друго си е бизнисмен. Наритала го е щот ни е Мильонер!

    08:36 05.09.2026

  • 11 как не разбрахте

    3 2 Отговор
    От радост е плакал, бе хора. Тая Кидман е такава мумия...

    08:44 05.09.2026

  • 12 Пич

    6 0 Отговор
    Започвам да ги разбирам жените, когато се възмущават от съвременните мъже! Разни ревльовци мъже ли са?! Това е ненормална работа, мъжете да са по женствени от жените!!!

    08:46 05.09.2026

  • 13 Анонимен

    3 0 Отговор
    Е кой го накара да подписва развод, щом я обича толкова?

    09:27 05.09.2026