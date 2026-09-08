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Гари Олдман разкри: Избраха новия Джеймс Бонд!

Гари Олдман разкри: Избраха новия Джеймс Бонд!

8 Септември, 2026 07:28 1 011 3

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  • джак лоудън

Актьорът загатна, че продуцентите вече имат нов 007, но го пазят в тайна

Гари Олдман разкри: Избраха новия Джеймс Бонд! - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Носителят на „Оскар“ Гари Олдман взриви филмовата индустрия с разкритието, че следващият актьор за ролята на Джеймс Бонд вече е официално избран, съобщава сп. Variety.

В интервю за канадското предаване „The Morning Show“, Олдман сподели, че продуцентите са взели своето решение, но все още изчакват с официалното обявяване. Самият той се надява ролята да отиде при неговия колега от сериала „Бавни коне“ (Slow Horses) – Джак Лоудън.

Проектът за Бонд 26 ще бъде режисиран от Дени Вилньов, а сценарият е дело на Стивън Найт. Сред спряганите финалисти за емблематичния смокинг са още актьори като Джейкъб Елорди, Калъм Търнър и Харис Дикинсън.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рижа ЛИСИЦА

    4 0 Отговор
    Дано не са избрали за ролята Бойко Борисов ! Че ще трябва да отслабва , за да може костюма да му стои добре , а и много да подобри английския си и то доста над това пусто КОНГРАЧУЛЕЙШЪНС !
    Поне ще има много поводи за сеир и смях с него !

    Коментиран от #2

    07:52 08.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 реване

    2 0 Отговор
    Новият Джамес Бондт ша е дъртю брадат и очилат. Няма да вижда где му е пищофа.

    08:29 08.09.2026