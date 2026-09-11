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Кейт и Лила Мос сложиха короните и превзеха модния трон (СНИМКА)

Кейт и Лила Мос сложиха короните и превзеха модния трон (СНИМКА)

11 Септември, 2026 11:46 565 62

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  • фотосесия

Майка и дъщеря застанаха заедно пред обектива за ефектна фотосесия

Кейт и Лила Мос сложиха короните и превзеха модния трон (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Супермоделът Кейт Мос и 23-годишната ѝ дъщеря Лила Мос отново демонстрираха силното си присъствие в света на висшата мода. Майка и дъщеря застанаха заедно пред обектива за ефектна фотосесия, в която се появяват с корони и тиари, комбинирани с дръзки дизайнерски тоалети, пише dailymail.co.uk.

Концепцията на снимките съчетава винтидж естетика със съвременна висша мода. Във визиите са включени модели на Prada и Dior, като Кейт Мос залага на характерното си бунтарско излъчване, а Лила експериментира с прозрачни материи, тюл и театрални аксесоари.



Лила Мос все по-уверено изгражда собствено име в модната индустрия, макар неизбежно да бъде сравнявана с прочутата си майка. Младият модел неведнъж е разказвала и за живота си с диабет тип 1, като се появява на модния подиум с видима инсулинова помпа.

Любовта към модата свързва двете и извън професионалните им ангажименти. Лила признава, че обича да посяга към архивния гардероб на Кейт Мос и особено към дрехи от емблематичния ѝ период през 90-те години.

С общите си модни появи Кейт и Лила Мос продължават да утвърждават образа си на една от най-разпознаваемите майка-дъщеря двойки в съвременната модна индустрия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кой

    1 0 Отговор
    Каквото ще да говори, но аз бих правил мръсотии и извращения с майката!

    11:51 11.09.2026

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