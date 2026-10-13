Тейлър Суифт постави исторически рекорд в Billboard

Тейлър Суифт достигна общо 100 седмици на първо място в Billboard 200. Постижението беше оформено, след като албумът The Life of a Showgirl остана начело за 14-а непоследователна седмица в класацията с дата 17 октомври 2026 г.
Албумът е реализирал 93 000 еквивалентни албумни единици в САЩ през проследяваната седмица до 8 октомври, сочат данните на Luminate. Така Суифт събра трите цифри в общия си актив на върха на Billboard 200 с 15 различни албума.
Само The Beatles са преди нея
Суифт е едва вторият изпълнител, достигнал поне 100 седмици на първа позиция, откакто Billboard 200 започва да се публикува регулярно всяка седмица през март 1956 г. Пред нея остават The Beatles със 132 седмици начело.
Сред соловите изпълнители Суифт вече има значителна преднина пред досегашния втори резултат. Елвис Пресли е прекарал 67 седмици на върха на класацията.
Новото издание върна албума на върха
The Life of a Showgirl се върна на първата позиция след излизането на разширено издание на 25 септември. То добави четири неиздавани досега песни и даде нов тласък на албума в продажбите и стрийминга.
С 15 албума №1 Суифт е изравнена с Дрейк по този показател сред соловите изпълнители. Единствено The Beatles имат повече албуми, оглавявали Billboard 200 – общо 19, както и по-дълъг общ престой на първо място.
Новият резултат затвърждава водещото място на Суифт сред соловите изпълнители в историята на Billboard 200. Следващата граница за певицата е рекордът на The Beatles, който остава на 32 седмици разстояние.
Източник: billboard.com.br
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