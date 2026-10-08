Дъщерята на Хали Бери се застъпи за майка си и отрече тя да е насилвала брат ѝ

18-годишната Нахла Обри защити майка си Хали Бери в декларация, внесена във Висшия съд на Лос Анджелис. Повод са обвиненията на Оливие Мартинес, че актрисата е упражнила физическо насилие над 13-годишния им син Масио.

„Никога не съм виждала майка ми да удря, шамаросва, души, хваща или по какъвто и да е начин физически да наранява Масио“, заявява Нахла в документа, с който разполага Page Six.

Нахла, която Бери има от бившия си партньор Габриел Обри, посочва, че е живяла с полубрат си Масио през по-голямата част от живота му. Преди да се премести от Калифорния в Масачузетс заради обучението си в колеж, тя е разделяла времето си между дома на майка си и този на баща си.

Тя описва Хали Бери като „любящ и отдаден родител“, който може да бъде строг, когато е необходимо, но същевременно е топъл, подкрепящ и активно ангажиран с живота на децата си. „Тя посещаваше мачовете му, водеше го на тренировки и турнири и защитаваше интересите му в образованието“, пише Нахла.

По думите ѝ майка ѝ винаги е намирала време за децата си, подкрепяла ги е в трудни моменти и е настоявала те да спазват правилата и да се отнасят с уважение към другите.

Нахла отрича и твърдението, че Хали Бери е отправяла расово натоварени коментари към сина си. Тя посочва, че и трите деца са от смесен произход и че майка им ги е учила да приемат идентичността си, да ценят различията и да уважават хората от всички среди.

Хали Бери отрича обвиненията на Оливие Мартинес

Оливие Мартинес твърди, че на 26 септември между бившата му съпруга и Масио е възникнал конфликт, започнал, докато момчето играело на виртуална реалност. Според обвинението актрисата е хванала сина си за врата и го е душила.

Бившият съпруг на Хали Бери твърди още, че е имало и предишни случаи, при които тя е упражнявала физическа сила спрямо детето, както и че е отправяла расово натоварени забележки. Той поиска еднолично попечителство над Масио.

Съдия временно предостави основното попечителство на Мартинес и ограничи срещите на звездата със сина ѝ до два дни през седмицата и през уикенда. Следващото съдебно заседание е насрочено за 16 октомври.

Адвокатът на актрисата Марина Бек отхвърли обвиненията. „Има множество доказателства, включително редица съдебни решения, че Оливие Мартинес многократно е нарушавал съдебни разпореждания и се е намесвал в необходимите терапевтични и образователни интервенции за техния непълнолетен син“, заяви Бек пред Page Six.

Хали Бери поиска съдът да възстанови споразумението за равнопоставено попечителство. Тя твърди, че опитите на Мартинес да настрои Масио срещу нея са повлияли на отношенията им.

Нахла заявява, че последно е разговаряла с брат си на 29 септември, когато актрисата го е карала към училище. По думите ѝ тогава той звучал щастлив и не изглеждал разстроен. Тя допълва, че иска да се свърже с него, но не е сигурна какво ѝ е позволено според съдебните документи.