Брайън Кранстън скърби за екранния си син: Ще ми липсваш

Брайън Кранстън публикува емоционално послание след смъртта на Ар Джей Мити, който изигра екранния му син Уолтър „Флин“ Уайт-младши в сериала „В обувките на Сатаната“. Мити е починал на 34 години, а смъртта му е потвърдена от негов представител. Властите в Тексас са започнали разследване, като първоначално не е обявена официална причина за смъртта.

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„В дълбоко отчаяние съм“, написа Кранстън в публикация във Facebook. Той си спомни, че е срещнал Мити, когато бъдещият актьор е бил едва на 14 години и е бил избран за ролята на Уолтър-младши.

Кранстън разказа, че Мити е започнал снимките като неопитен тийнейджър, но постепенно е израснал в „наистина добър актьор“. По думите му младият артист е посрещал натоварения снимачен график с решителност, въпреки че е живял с церебрална парализа — състояние, което има и героят му в сериала.

Последните им съобщения

Актьорът разкри, че с Мити са си разменяли съобщения само няколко седмици преди смъртта му, докато са се опитвали да определят дата за общ обяд. „Не знам дали този обяд би променил бъдещето му“, написа Кранстън, като добави, че е обичал Мити и е ценял времето, прекарано с него по време на сериала и след края му. Посланието му завършва с думите: „Ще ми липсваш, синко“.

В същата публикация Кранстън посочва, че Мити е превърнал популярността си в платформа за защита на актьорите с увреждания. Актьорът е бил посланик на организации, работещи в тази сфера, и е ръководил благотворителна фондация.

Колегите му също го почетоха

Арън Пол, който изигра Джеси Пинкман, заяви, че е „с разбито сърце“ и че Мити ще му липсва. Дийн Норис, познат като Ханк Шрейдър от сериала, написа, че винаги се е грижил за Мити като за млад колега на снимачната площадка и го определи като „прекрасен млад човек“.

Ар Джей Мити участва във всичките пет сезона на „В обувките на Сатаната“, излъчвани между 2008 и 2013 г. Ролята на Уолтър-младши го направи разпознаваем и привлече внимание към представянето на хората с увреждания на екрана. След края на сериала той продължи да работи като актьор и да говори публично за необходимостта от по-голямо представителство в развлекателната индустрия.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, au.variety.com