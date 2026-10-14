Джон Бойега разкри: тайно женен e от близо две години и очаква дете

Джон Бойега изненада почитателите си с признанието, че е женен от близо две години и очаква момче. Актьорът от поредицата „Междузвездни войни“ разкри новината в интервю за „Гардиън“, дадено покрай документалния филм „Дамилола: Неразказаната история“.

„Бебето ни е на път. Очакваме момче“, каза Бойега. Той добави, че вече има и малък доведен син, а семейният му живот го кара да се чувства напълно удовлетворен.

„Искам да се уверя, че съм присъстващ, постоянен и изпълнен с любов“, заяви Джон Бойега.

Малка церемония и две сватбени халки

Актьорът не разкри името на съпругата си. По думите му двамата са имали малка церемония, без традиционно нигерийско сватбено тържество. Бойега обаче каза, че в бъдеще би искал да организират подобно празненство.

„И двамата харесваме идеята да отпразнуваме нещо вече установено, а не самото начало“, обясни той. С чувство за хумор актьорът допълни, че тогава „ще трябва да затворят Нигерия“.

Бойега разказа и за брачните си халки. Той разполага с два комплекта, като единият има сантиментална стойност, а другият е купен спонтанно, защото искал да носи пръстен на ръката си. Покупката била направена в магазин на „Уолмарт“ в Канога Парк.

Личната новина дойде покрай документален филм

Разговорът с „Гардиън“ беше посветен основно на Дамилола Тейлър, детски приятел на Бойега, който е убит в Лондон през 2000 г. Актьорът участва в документалния филм „Дамилола: Неразказаната история“, посветен на случая и на последиците от него.

Бойега сподели, че би показал филма на сина си, когато детето порасне, за да познава историята и средата, от която произлиза баща му. Документалната продукция беше излъчена по Би Би Си 2 и платформата iPlayer от 5 октомври 2026 г.

В публикацията на People се посочва, че през последните месеци Бойега и Лашонтей Хекард са породили спекулации за връзката си. Актьорът обаче не е потвърдил, че именно тя е неговата съпруга.

Източници: people.com, theguardian.com