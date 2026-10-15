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Кичка Бодурова и „Ритон“ се помириха след 11-годишна вражда
  Тема: Известни личности

Кичка Бодурова и „Ритон“ се помириха след 11-годишна вражда

15 Октомври, 2026 07:22 464 4

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Двамата изпълнители се прегърнаха на концерта за 80-годишнината на Мишо Белчев в НДК

Кичка Бодурова и „Ритон“ се помириха след 11-годишна вражда - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кичка Бодурова и дует „Ритон“ се помириха публично на концерта в НДК, посветен на 80-годишнината на Мишо Белчев. Здравко от дуета прегърна певицата пред публиката – 11 години след конфликта им във „ВИП Брадър“.

Скандалът между изпълнителите избухна в риалити формата, след като Катя и Здравко поставиха под съмнение твърдението, че Кичка Бодурова е имала концерт в „Сизър Палас“ в Лас Вегас през 90-те години.

„На този концерт с Катя и Здравко успяхме да покажем, че светът е по-красив, когато пазим само хубавите спомени. Животът е прекрасен, погледнат с усмивка“, е казала Кичка Бодурова след срещата.

Друго очаквано помирение не се състоя

Очакваното събиране на сцената между Васил Найденов, Богдана Карадочева и Стефан Димитров не се е случило. Тримата са били настанени в гримьорни от двете страни на сцената, за да не се засичат.

Изненада за публиката е било появяването на Милица Божинова и Асен Масларски. Двамата, които са прекратили дуетните си изяви след раздялата си в живота, са изпълнили песента „Защо не сме си казали всичко“.

Песента е написана от Мишо Белчев за Кристина и Михаил Белчеви, но двамата не са успели да я запишат.

Концертът събра поколения от фамилията Белчеви

Шоуто е било открито от Константин Белчев с песента „На баща ми“. В същия ден той е отбелязал своя 30-годишен юбилей. След изпълнението е бил показан клип към баладата „Белчевият род го има“, дала заглавието на концерта и представила семейни кадри през годините.

Константин Белчев и съпругата му са извели на сцената сина си Михаил Белчев-младши. Появата на детето с бебешка количка е била посрещната с аплодисменти. През цялото време на сцената е останал празен бял стол, предназначен за Мишо Белчев, който е починал през пролетта.

Софи Маринова е изпълнила „Скитница“ и „Дали за теб съм пак онази същата“ по стихове на Белчев, познати от репертоара на Лили Иванова.

„Тя е изключително дисциплинирана. Дойде в 13 ч. за репетиции, при положение че сме се разбрали за 14:30 ч. Иначе всичко, което си бях намислил като идеи за концерта, успя да се реализира“, е казал режисьорът Ники Априлов.

В концерта са участвали още Мая Нешкова, Веселин Маринов, Орлин Горанов, братя Аргирови, Джина Иванова и Илия Ангелов. Те са изпълнили песни по стихове на Мишо Белчев.

Източник: marica.bg


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тик-Ток

    4 0 Отговор
    Концерт на мумий,още е рано за Хелоуин

    07:27 15.10.2026

  • 3 в кратце

    2 0 Отговор
    Кичка Бодурова и „Ритон“ бяхапичкабодурова и ритнигоон.

    07:29 15.10.2026

  • 4 Това се очакваще

    1 0 Отговор
    Че кой пък може чак да "уважи" това семейство толкова прозрачно
    Всичко се знае
    Всичко се помни

    07:34 15.10.2026