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Полицията в Кьолн конфискува робот след сигнал за сексуален тормоз (ВИДЕО)

Полицията в Кьолн конфискува робот след сигнал за сексуален тормоз (ВИДЕО)

15 Октомври, 2026 08:34 807 10

  • робот-
  • кьолн-
  • германска полиция-
  • сексуален тормоз

Машината е открита в багажника на автомобил, а двама млади мъже са заподозрени, че са я управлявали и са излъчвали случилото се онлайн

Полицията в Кьолн конфискува робот след сигнал за сексуален тормоз (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Германската полиция разследва предполагаем сексуален тормоз в Кьолн, при който робот е докоснал 16-годишно момиче и е извършвал движения с неприличен характер. Машината е била открита в багажника на автомобил и е конфискувана като доказателство.

Инцидентът е станал през нощта срещу 11 октомври в района на оживена улица в Кьолн, близо до заведение за бързо хранене. Според полицията роботът е бил управляван или наблюдаван от двама млади мъже. Единият е 16-годишният му собственик, а другият е 19-годишен негов придружител.

Полицията съобщава, че машината е докоснала момичето по седалището и е извършила повтарящи се движения с неприличен характер. Двамата мъже са заподозрени, че са заснели случилото се, излъчвали са го в социалните мрежи и са го коментирали в реално време.

След подадения сигнал служители на реда открили заподозрените в района. Роботът вече бил прибран в багажника на автомобил Volkswagen. Освен машината били иззети и два мобилни телефона, за които се предполага, че могат да съдържат записи от инцидента.

Проверяват как е бил управляван роботът

Разследването трябва да установи дали движенията са били предварително програмирани или са извършвани чрез дистанционно управление. Полицията проверява и ролята на двамата мъже при заснемането и излъчването на случилото се.

„Досега не сме се сблъсквали с подобно явление“, заявява пред Асошиейтед прес говорителят на полицията в Кьолн Кристоф Бермер, определяйки случая като нова територия за органите на реда.

Роботът е висок около 120 сантиметра и е червено-златист. Към момента двамата млади мъже не са обвинени, но са разглеждани като заподозрени в разследването за възможен сексуален тормоз. Германската полиция не е съобщила за повдигнати обвинения или за окончателни заключения по случая.

Източници: apnews.com, vesti.bg, cbsnews.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпросче

    3 1 Отговор
    Дупето вече седалище ли се нарича?

    08:36 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Новичок

    5 1 Отговор
    Сега да го пратят да копае, докато изтощи батерията.Пфу...

    08:38 15.10.2026

  • 4 Лего

    4 1 Отговор
    А може ли човек да прави секшуъл тормозинг на роботка?

    Коментиран от #6

    08:39 15.10.2026

  • 5 щурецъ

    2 0 Отговор
    Полицията в Кьолн е конфискувала робота,а в България полисмените щяха да си го върнат на собственника и щяха да отпрашат на някъде. По-надалече.Мъ-хъ!!!

    08:44 15.10.2026

  • 6 Че как?

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Лего":

    Така ги бича че веднъж на една и излетяха краката на тавана!

    Коментиран от #8

    08:45 15.10.2026

  • 7 кастроли

    3 0 Отговор
    А жена може ли да прави секси тормозинг на някой робът? А?

    Коментиран от #10

    08:50 15.10.2026

  • 8 Само

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Че как?":

    Така колега. Важното е Плитка да не литне!

    08:52 15.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "кастроли":

    " Робот тича по улицата, а след него тича жена и крещи:
    - Да бягаш имаш батерии, а да чукчукчукаш нямаш а❗"

    09:13 15.10.2026