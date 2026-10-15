Полицията в Кьолн конфискува робот след сигнал за сексуален тормоз (ВИДЕО)

Германската полиция разследва предполагаем сексуален тормоз в Кьолн, при който робот е докоснал 16-годишно момиче и е извършвал движения с неприличен характер. Машината е била открита в багажника на автомобил и е конфискувана като доказателство.
Инцидентът е станал през нощта срещу 11 октомври в района на оживена улица в Кьолн, близо до заведение за бързо хранене. Според полицията роботът е бил управляван или наблюдаван от двама млади мъже. Единият е 16-годишният му собственик, а другият е 19-годишен негов придружител.
Полицията съобщава, че машината е докоснала момичето по седалището и е извършила повтарящи се движения с неприличен характер. Двамата мъже са заподозрени, че са заснели случилото се, излъчвали са го в социалните мрежи и са го коментирали в реално време.
След подадения сигнал служители на реда открили заподозрените в района. Роботът вече бил прибран в багажника на автомобил Volkswagen. Освен машината били иззети и два мобилни телефона, за които се предполага, че могат да съдържат записи от инцидента.
Проверяват как е бил управляван роботът
Разследването трябва да установи дали движенията са били предварително програмирани или са извършвани чрез дистанционно управление. Полицията проверява и ролята на двамата мъже при заснемането и излъчването на случилото се.
„Досега не сме се сблъсквали с подобно явление“, заявява пред Асошиейтед прес говорителят на полицията в Кьолн Кристоф Бермер, определяйки случая като нова територия за органите на реда.
Роботът е висок около 120 сантиметра и е червено-златист. Към момента двамата млади мъже не са обвинени, но са разглеждани като заподозрени в разследването за възможен сексуален тормоз. Германската полиция не е съобщила за повдигнати обвинения или за окончателни заключения по случая.
Източници: apnews.com, vesti.bg, cbsnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 въпросче
08:36 15.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Новичок
08:38 15.10.2026
4 Лего
Коментиран от #6
08:39 15.10.2026
5 щурецъ
08:44 15.10.2026
6 Че как?
До коментар #4 от "Лего":Така ги бича че веднъж на една и излетяха краката на тавана!
Коментиран от #8
08:45 15.10.2026
7 кастроли
Коментиран от #10
08:50 15.10.2026
8 Само
До коментар #6 от "Че как?":Така колега. Важното е Плитка да не литне!
08:52 15.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🦉🦉🦉🦉
До коментар #7 от "кастроли":" Робот тича по улицата, а след него тича жена и крещи:
- Да бягаш имаш батерии, а да чукчукчукаш нямаш а❗"
09:13 15.10.2026