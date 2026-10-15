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Габриела целуна и Педро в „Ергенът: Любов в рая“
  Тема: Известни личности

Габриела целуна и Педро в „Ергенът: Любов в рая“

15 Октомври, 2026 13:42 722 21

  • ергенът любов в рая-
  • габи-
  • педро-
  • ралица-
  • риалити предаване

След Цецо Габи излезе на среща и с Педро, а двамата си размениха многократни целувки

Габриела целуна и Педро в „Ергенът: Любов в рая“ - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ново романтично развитие имаше в епизода на „Ергенът: Любов в рая“ от 14 октомври. След като по-рано се целуна с Цецо, Габи излезе на среща и с Педро.


Двамата вечеряха заедно, размениха си комплименти и не скриха взаимното си привличане. Педро заяви, че се чувства като желан мъж, а Габи сподели: „Чувствам се като принцеса.“ Той ѝ направи комплименти за външността, а срещата завърши с първа целувка.


След нея Габи и Педро се целунаха многократно. Ралица, която също проявяваше интерес към Педро, коментира критично поведението им и определи отношението им като леко.

Развитието беше отразено и от „България Днес“, след като сцените бяха излъчени в предаването. Епизодът потвърди близостта между Габи и Педро, но целувките сами по себе си не означават, че двамата са официална двойка.

Източник: bgdnes.bg btv.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой си

    7 0 Отговор
    Педро?!
    Буахахааааа

    13:45 15.10.2026

  • 6 сто на час

    5 0 Отговор
    Лигава Лавра 😂🤣

    13:45 15.10.2026

  • 7 Мононатриев глутамат

    7 0 Отговор
    Това е коментара ми за това предаване- заместител на истински емоции .

    Коментиран от #9

    13:46 15.10.2026

  • 8 Трол

    4 0 Отговор
    Габи ще целуне всички.

    Коментиран от #12, #15, #19

    13:49 15.10.2026

  • 9 Мононатриевият глутамат

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мононатриев глутамат":

    гърми мозъка но пък за сметка на това гали небцето и вкуса.

    13:49 15.10.2026

  • 10 Гост

    7 0 Отговор
    Моля,.задължително като Цецо и Педро се целунат да пишете! Моля!!!

    13:52 15.10.2026

  • 11 езоп

    3 0 Отговор
    Габи....Педро...да очакваме и появата на малкия Санчес след време

    13:52 15.10.2026

  • 12 езоп

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    и навсякъде.Знам го от опит

    13:53 15.10.2026

  • 13 СЪДНИК

    1 0 Отговор
    АМАН ОТ К............

    13:55 15.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Адоре Мио

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    Добре че има камери иначе шнорхелира :)

    13:59 15.10.2026

  • 16 Боци

    3 0 Отговор
    Габито не е гнуслива.

    14:01 15.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Габи

    2 0 Отговор
    Има Гъби. Малки сладки гъбки.Гъбички.

    14:26 15.10.2026