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Обявиха още петима нови участници, които влизат в „Traitors“ от 6 ноември (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Обявиха още петима нови участници, които влизат в „Traitors“ от 6 ноември (СНИМКА)

15 Октомври, 2026 16:15 511 4

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  • нови участници

Нанси Карабойчева, Мария Чакърдъкова, Неделчо Богданов, Олга Модева и Даниел Върбанов ще се присъединят към играта в „Евксиноград“

Обявиха още петима нови участници, които влизат в „Traitors“ от 6 ноември (СНИМКА) - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Петима нови участници ще прекрачат прага на двореца „Евксиноград“ във втория сезон на „Traitors: Игра на предатели“. Нанси Карабойчева, Мария Чакърдъкова, Неделчо Богданов, Олга Модева и Даниел Върбанов се присъединяват към вече обявения състав на риалити формата.

Обявиха още петима нови участници, които влизат в „Traitors“ от 6 ноември (СНИМКА)

Новият сезон започва на 6 ноември от 20:00 часа по bTV. В играта участниците ще трябва да разпознават съюзниците си, да прикриват собствените си намерения и да определят на кого могат да се доверят.

„Защото тук добрите намерения не винаги са такива, каквито изглеждат“, посочват от bTV в представянето на втория сезон.

Кои са новите играчи

Нанси Карабойчева влиза във формата като носителка на титлата „Мис България 2013“ и телевизионна водеща. Тя има опит като волейболистка и вече е участвала в риалити предаването „Фермата“ 9. В „Traitors“ спортната ѝ дисциплина и телевизионният опит ще бъдат поставени в среда, в която външният образ може да прикрива истинските намерения.

Мария Чакърдъкова е народна певица и танцьорка, дъщеря на Николина Чакърдъкова. Тя е израснала в среда, свързана с фолклорната музика, а паралелно с професионалната си кариера е завършила предприемачество в УНСС и филмова и телевизионна режисура в Нов български университет.

Неделчо Богданов е аниматор, подкастър и режисьор, познат като създател на сериала „Българ“. През 2014 г. той ръководи екипа зад „Българ: Филмът“ – първия български пълнометражен триизмерен анимационен филм.

Олга Модева е топмодел и водеща, добила популярност след участието си в конкурса „Мис България 2011“. Даниел Върбанов е актьор, познат на зрителите с ролята на княз Баян в историческия сериал „Войната на буквите“ и с участието си във „Вяра, надежда, любов“.

Към вече обявените участници

Петорката ще се присъедини към Ваня Щерева, Мила Михова, Емил Конрад, Йордан Крачунов, Александра Жекова, Теа и Наум Шопов, братя Братоеви и Стоян Дойчев.

Всички те ще бъдат разпределени между ролите на Праведни и Предатели. Кои участници ще получат най-опасната роля в играта, ще стане ясно с началото на сезона на 6 ноември.

Източници: btv.bg, plovdiv24.bg


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Запознат

    0 0 Отговор
    Венелина живее в друг свят 🚩🤭

    16:19 15.10.2026

  • 3 кой

    0 0 Отговор
    гледа тези помии?

    16:25 15.10.2026

  • 4 Яяяяяя

    0 0 Отговор
    Какво е това животно Traitors?

    16:45 15.10.2026