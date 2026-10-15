Обявиха още петима нови участници, които влизат в „Traitors“ от 6 ноември (СНИМКА)

Петима нови участници ще прекрачат прага на двореца „Евксиноград“ във втория сезон на „Traitors: Игра на предатели“. Нанси Карабойчева, Мария Чакърдъкова, Неделчо Богданов, Олга Модева и Даниел Върбанов се присъединяват към вече обявения състав на риалити формата.

Новият сезон започва на 6 ноември от 20:00 часа по bTV. В играта участниците ще трябва да разпознават съюзниците си, да прикриват собствените си намерения и да определят на кого могат да се доверят.

Кои са новите играчи

„Защото тук добрите намерения не винаги са такива, каквито изглеждат“, посочват от bTV в представянето на втория сезон.

Нанси Карабойчева влиза във формата като носителка на титлата „Мис България 2013“ и телевизионна водеща. Тя има опит като волейболистка и вече е участвала в риалити предаването „Фермата“ 9. В „Traitors“ спортната ѝ дисциплина и телевизионният опит ще бъдат поставени в среда, в която външният образ може да прикрива истинските намерения.

Мария Чакърдъкова е народна певица и танцьорка, дъщеря на Николина Чакърдъкова. Тя е израснала в среда, свързана с фолклорната музика, а паралелно с професионалната си кариера е завършила предприемачество в УНСС и филмова и телевизионна режисура в Нов български университет.

Неделчо Богданов е аниматор, подкастър и режисьор, познат като създател на сериала „Българ“. През 2014 г. той ръководи екипа зад „Българ: Филмът“ – първия български пълнометражен триизмерен анимационен филм.

Олга Модева е топмодел и водеща, добила популярност след участието си в конкурса „Мис България 2011“. Даниел Върбанов е актьор, познат на зрителите с ролята на княз Баян в историческия сериал „Войната на буквите“ и с участието си във „Вяра, надежда, любов“.

Към вече обявените участници

Петорката ще се присъедини към Ваня Щерева, Мила Михова, Емил Конрад, Йордан Крачунов, Александра Жекова, Теа и Наум Шопов, братя Братоеви и Стоян Дойчев.

Всички те ще бъдат разпределени между ролите на Праведни и Предатели. Кои участници ще получат най-опасната роля в играта, ще стане ясно с началото на сезона на 6 ноември.

Източници: btv.bg, plovdiv24.bg