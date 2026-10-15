Яна Титова разкри, че живее с две автоимунни заболявания. Актрисата и режисьор направи личното признание в предаването „Преди обед“ по bTV, като уточни, че няма да назовава конкретните диагнози.

По думите ѝ здравословните проблеми са ограничавали физическата ѝ активност. Само преди пет месеца Титова почти не се е движела, а впоследствие е започнала да бяга.

Тя е успяла да финишира на 10-километровата дистанция на Софийския маратон. Предизвикателството доскоро ѝ е изглеждало непостижимо. В bTV промяната е описана като резултат от „неочакван импулс“.

Титова не посочи какви са двете ѝ заболявания, затова не могат да се правят предположения за конкретни диагнози или за връзката им със спортното ѝ постижение.

След участието си в Софийския маратон актрисата планира да се включи и в маратон в Рим. Паралелно с това тя продължава работата си като режисьор и подготвя проект, свързан с Лили Иванова.

Титова се завърна и на театралната сцена след 10-годишна пауза. Новото ѝ признание поставя акцент върху личния ѝ път от сериозно ограничена физическа активност до завършването на 10 километра, без да разкрива медицински подробности за състоянието си.

Източник: btv.bg