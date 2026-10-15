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Яна Титова разкри, че живее с две автоимунни заболявания
  Тема: Известни личности

Яна Титова разкри, че живее с две автоимунни заболявания

15 Октомври, 2026 17:18 801 9

  • яна титова-
  • автоимунни заболявания-
  • софийски маратон-
  • преди обед-
  • btv

Актрисата е пробягала 10 километра на Софийския маратон, въпреки че преди пет месеца почти не се е движела

Яна Титова разкри, че живее с две автоимунни заболявания - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Яна Титова разкри, че живее с две автоимунни заболявания. Актрисата и режисьор направи личното признание в предаването „Преди обед“ по bTV, като уточни, че няма да назовава конкретните диагнози.

По думите ѝ здравословните проблеми са ограничавали физическата ѝ активност. Само преди пет месеца Титова почти не се е движела, а впоследствие е започнала да бяга.

Тя е успяла да финишира на 10-километровата дистанция на Софийския маратон. Предизвикателството доскоро ѝ е изглеждало непостижимо. В bTV промяната е описана като резултат от „неочакван импулс“.

Титова не посочи какви са двете ѝ заболявания, затова не могат да се правят предположения за конкретни диагнози или за връзката им със спортното ѝ постижение.

След участието си в Софийския маратон актрисата планира да се включи и в маратон в Рим. Паралелно с това тя продължава работата си като режисьор и подготвя проект, свързан с Лили Иванова.

Титова се завърна и на театралната сцена след 10-годишна пауза. Новото ѝ признание поставя акцент върху личния ѝ път от сериозно ограничена физическа активност до завършването на 10 километра, без да разкрива медицински подробности за състоянието си.

Източник: btv.bg


България
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  • 1 бай Данью

    2 3 Отговор
    БРАВО.... ПОБЕДА НА ВОЛЯТА И ДУХА

    17:21 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Инструктор

    3 1 Отговор
    Грешни тренировки! Вместо да търчи трябва да спортува сексинг, и бързо ще се възстанови!

    17:31 15.10.2026

  • 5 отец Чапаев и Петка

    1 1 Отговор
    Господ здраве да и дава.....

    17:32 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дзак

    1 0 Отговор
    Значи е в доста добра форма!

    17:41 15.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.