Джонатан Рой ще пее в „Гласът на България“

Канадският певец Джонатан Рой ще излезе на сцената на „Гласът на България“ в следващия епизод от кастингите на тъмно. Участието му е било пазено в тайна, но публикации в социалните мрежи и кадри от предаването вече разкриха самоличността му. bTV потвърди, че той ще изненада треньорите в неделния епизод от 20:00 часа.

Песните на Джонатан Рой са натрупали над 450 милиона стрийминга, а най-популярният му хит Keeping Me Alive вече има повече от 100 милиона гледания в YouTube. Изпълнителят е познат и на българската публика, след като е изнесъл концерти у нас през 2023 и 2026 г. Според bTV билетите за участията му са били разпродадени за рекордно кратки срокове.

От сцената към шкембе чорбата

Рой не крие симпатиите си към България, българската публика и природата на страната. При посещенията си у нас той е открил и няколко местни вкуса. Любимото му ястие е шкембе чорбата, а преди появата си в „Гласът на България“ се опитва да си поръча и шот айрян.

Предстои зрителите да видят и ритуалите, които певецът спазва преди срещата с публиката. Той вече е разказвал, че опитът му като професионален хокеист му помага да преодолява сценичната треска. Рой е играл пред трибуни с около 15 хиляди души, преди да избере музиката.

Изборът, който променя посоката му

Джонатан Рой е роден през 1989 г. в Квебек и първоначално тръгва по стъпките на баща си Патрик Рой, познат като хокейна легенда. По-късно се отказва от професионалния спорт, за да се посвети на музиката.

Решението му не е прието лесно в семейството. Реакцията към избора му е:

„Ти луд ли си?“

Рой обаче продължава по избрания път, а музиката му достига до международна публика. Появата му в „Гласът на България“ поставя същия избор в центъра на историята му - да следваш това, което обичаш, дори когато решението ти изглежда необичайно за околните.

Източници: dir.bg, btv.bg