Ивка Бейбе навърши 27 с мини торта и без Владислав: „Всичко, което искам, е тук." (СНИМКИ)

Ивка Бейбе навърши 27 години и отбеляза рождения си ден с миниатюрна торта, украсена с малини и свещички. Инфлуенсърката сподели кадри от личния си празник, на които позира усмихната с десерта в ръце.
За специалния ден Ивка е избрала тоалет в тъмни цветове. Сред публикуваните снимки обаче не се появява Владислав, с когото тя демонстрираше силно привличане и романтични чувства в риалити предаването „Ергенът: Любов в рая“.
Загадъчно послание за бъдещето
„Всичко, което искам, е тук. А всичко, което трябва да е – ще дойде“, написа рожденичката в социалните мрежи.
Посланието оставя място за различни тълкувания, но не дава ясен отговор дали отношенията между Ивка Бейбе и Владислав са продължили след края на предаването. Отсъствието му от кадрите също не е доказателство за раздяла.
Двамата привлякоха вниманието с близостта си в „Ергенът: Любов в рая“, но засега няма потвърдена информация за настоящия им статут. Така рожденият ден на Ивка Бейбе мина под знака на личния празник, малката торта и едно послание, което остави въпросите без окончателен отговор.
Източник: bgdnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еволюция
15:46 19.10.2026
2 Онли инФенс
15:46 19.10.2026
3 Айдее...
15:54 19.10.2026
4 На челните места сме
Коментиран от #7
15:55 19.10.2026
5 Факт
15:57 19.10.2026
6 Мъж
16:00 19.10.2026
7 Аре
До коментар #4 от "На челните места сме":Да не се подценяваме вечно!
На първо място сме!
16:00 19.10.2026