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Ивка Бейбе навърши 27 с мини торта и без Владислав: „Всичко, което искам, е тук." (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Ивка Бейбе навърши 27 с мини торта и без Владислав: „Всичко, което искам, е тук." (СНИМКИ)

19 Октомври, 2026 15:42 566 7

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  • рожденият ден-
  • инфлуенсъри

Инфлуенсърката сподели снимки от празника и остави загадъчно послание за това, което предстои

Ивка Бейбе навърши 27 с мини торта и без Владислав: „Всичко, което искам, е тук." (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ивка Бейбе навърши 27 години и отбеляза рождения си ден с миниатюрна торта, украсена с малини и свещички. Инфлуенсърката сподели кадри от личния си празник, на които позира усмихната с десерта в ръце.

За специалния ден Ивка е избрала тоалет в тъмни цветове. Сред публикуваните снимки обаче не се появява Владислав, с когото тя демонстрираше силно привличане и романтични чувства в риалити предаването „Ергенът: Любов в рая“.

Загадъчно послание за бъдещето

„Всичко, което искам, е тук. А всичко, което трябва да е – ще дойде“, написа рожденичката в социалните мрежи.

Посланието оставя място за различни тълкувания, но не дава ясен отговор дали отношенията между Ивка Бейбе и Владислав са продължили след края на предаването. Отсъствието му от кадрите също не е доказателство за раздяла.

Двамата привлякоха вниманието с близостта си в „Ергенът: Любов в рая“, но засега няма потвърдена информация за настоящия им статут. Така рожденият ден на Ивка Бейбе мина под знака на личния празник, малката торта и едно послание, което остави въпросите без окончателен отговор.

Източник: bgdnes.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    15:57 19.10.2026

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    0 0 Отговор
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  • 7 Аре

    0 0 Отговор

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    Да не се подценяваме вечно!
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