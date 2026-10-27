Новини
Любопитно »
На 27 октомври 1806 г. Наполеон влиза в Берлин
  Тема: Известни личности

На 27 октомври 1806 г. Наполеон влиза в Берлин

27 Октомври, 2026 12:50 649 4

  • наполеон бонапарт-
  • берлин-
  • прусия-
  • йена и ауерщет-
  • бранденбургската врата

След победите при Йена и Ауерщет френският император превръща превземането на пруската столица в демонстрация на сила

На 27 октомври 1806 г. Наполеон влиза в Берлин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 27 октомври 1806 г. Наполеон Бонапарт влиза тържествено в Берлин, след като френската армия разбива пруските сили в двойната битка при Йена и Ауерщет. Поражението на 14 октомври оставя Прусия без ефективна защита на столицата и превръща похода към Берлин в един от най-видимите успехи на Наполеоновата империя.

Френски части вече са достигнали града, когато императорът пристига лично. Около 15:00 часа той преминава през Бранденбургската врата, придружаван от пехотната гвардия, кавалерийски части и маршалите Луи-Никола Даву и Пиер Ожеро. Градските власти, представени от военния губернатор генерал Анри-Франсоа Булен, му предават ключовете на Берлин.

Победителят влиза в столицата

В 21-вия бюлетин на Великата армия сцената е описана като тържествено влизане. „Вчера, 27-и, императорът извърши тържествено влизане в Берлин“, гласи съобщението, което допълва, че по улиците имало множество жители, а вечерта градът бил осветен.

Картината на празнично посрещане обаче не изчерпва действителната обстановка. Пруският двор вече е напуснал града. Крал Фридрих Вилхелм III и кралица Луиза се оттеглят на изток, докато армията се разпада на отделни групи и се насочва към крепости и съюзнически територии.

Историческите свидетелства за първите дни на окупацията показват и друга страна на събитието. Част от берлинските жители остават по домовете си, а много магазини са затворени. Тържественият вход на Наполеон е политически спектакъл, който трябва да покаже, че Прусия е победена и че френската армия контролира нейния център.

Квадригата като военна плячка

Най-запомнящият се символ на победата е Бранденбургската врата. По заповед на Наполеон квадригата – колесницата с богинята на победата Виктория – е свалена, разглобена и изпратена в Париж. Статуята е представена като трофей от разгрома на Прусия и остава във Франция до 1814 г., когато е върната в Берлин след поражението на Наполеон.

Падането на Берлин не слага незабавен край на войната. На 28 октомври пруският генерал Фридрих фон Хоенлое капитулира при Пренцлау, а в началото на ноември френските войски продължават преследването на отстъпващите пруски части. Силите на Гебхард Леберехт фон Блюхер са разбити при Любек на 7 ноември.

От Берлин Наполеон предприема и следващата си голяма политическа стъпка. На 21 ноември 1806 г. той издава декрета за Континенталната блокада, с който забранява търговията между контролираните от Франция държави и Великобритания. Така влизането в пруската столица се превръща не само във военен триумф, но и в отправна точка за нов етап от борбата му срещу британското влияние в Европа.

Източници: napoleon.org, history.com


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 историк

    5 1 Отговор
    Сега Франция и Германия са пред фалит , а от това спечели само зеленски !!

    13:06 27.10.2026

  • 2 историк

    0 0 Отговор
    Пък ние сме били още от чуждо владичество...

    13:51 27.10.2026

  • 3 31 МАРТ 1814 РУСКАТА АРМИЯ ВЛИЗА В ПАРИЖ

    0 0 Отговор
    МАЙ 1945 Съветската армия влиза в Берлин

    13:51 27.10.2026

  • 4 НА 16.4.1945 ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ

    1 0 Отговор
    Влиза в Берлин колкото е и да е мъчно на розовите

    13:51 27.10.2026