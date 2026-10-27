На 27 октомври 1806 г. Наполеон влиза в Берлин

На 27 октомври 1806 г. Наполеон Бонапарт влиза тържествено в Берлин, след като френската армия разбива пруските сили в двойната битка при Йена и Ауерщет. Поражението на 14 октомври оставя Прусия без ефективна защита на столицата и превръща похода към Берлин в един от най-видимите успехи на Наполеоновата империя.

Френски части вече са достигнали града, когато императорът пристига лично. Около 15:00 часа той преминава през Бранденбургската врата, придружаван от пехотната гвардия, кавалерийски части и маршалите Луи-Никола Даву и Пиер Ожеро. Градските власти, представени от военния губернатор генерал Анри-Франсоа Булен, му предават ключовете на Берлин.

Победителят влиза в столицата

В 21-вия бюлетин на Великата армия сцената е описана като тържествено влизане. „Вчера, 27-и, императорът извърши тържествено влизане в Берлин“, гласи съобщението, което допълва, че по улиците имало множество жители, а вечерта градът бил осветен.

Картината на празнично посрещане обаче не изчерпва действителната обстановка. Пруският двор вече е напуснал града. Крал Фридрих Вилхелм III и кралица Луиза се оттеглят на изток, докато армията се разпада на отделни групи и се насочва към крепости и съюзнически територии.

Историческите свидетелства за първите дни на окупацията показват и друга страна на събитието. Част от берлинските жители остават по домовете си, а много магазини са затворени. Тържественият вход на Наполеон е политически спектакъл, който трябва да покаже, че Прусия е победена и че френската армия контролира нейния център.

Квадригата като военна плячка

Най-запомнящият се символ на победата е Бранденбургската врата. По заповед на Наполеон квадригата – колесницата с богинята на победата Виктория – е свалена, разглобена и изпратена в Париж. Статуята е представена като трофей от разгрома на Прусия и остава във Франция до 1814 г., когато е върната в Берлин след поражението на Наполеон.

Падането на Берлин не слага незабавен край на войната. На 28 октомври пруският генерал Фридрих фон Хоенлое капитулира при Пренцлау, а в началото на ноември френските войски продължават преследването на отстъпващите пруски части. Силите на Гебхард Леберехт фон Блюхер са разбити при Любек на 7 ноември.

От Берлин Наполеон предприема и следващата си голяма политическа стъпка. На 21 ноември 1806 г. той издава декрета за Континенталната блокада, с който забранява търговията между контролираните от Франция държави и Великобритания. Така влизането в пруската столица се превръща не само във военен триумф, но и в отправна точка за нов етап от борбата му срещу британското влияние в Европа.

Източници: napoleon.org, history.com