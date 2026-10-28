Джулия Робъртс на 59: От „Хубава жена“ до „След лова“

Има роли, които остават свързани с едно лице дори десетилетия след премиерата си. За Джулия Робъртс това е Вивиан Уорд от „Хубава жена“ – героинята, която през 1990 г. я превърна в международна звезда. Днес актрисата навършва 59 години, а кариерата ѝ продължава да се движи между романтичната комедия, драмата и телевизионните продукции.

Робъртс е родена на 28 октомври 1967 г. в Смирна, Джорджия. Тя е най-малкото дете в семейството и има по-големи брат и сестра – актьора Ерик Робъртс и Лиза Робъртс Гилън. Първият ѝ сериозен пробив идва с „Мистик Пица“ през 1988 г., а година по-късно ролята ѝ в „Стоманени магнолии“ носи първата ѝ номинация за „Оскар“.

Ролята, която променя кариерата ѝ

„Хубава жена“ събира Робъртс с Ричард Гиър и се превръща в един от най-разпознаваемите филми на 90-те години. След него тя избира както романтични истории, така и по-сериозни драматични роли. Сред запомнящите се заглавия от този период са „Сватбата на най-добрия ми приятел“, „Нотинг Хил“, „Булката беглец“, „Делото „Пеликан“ и „Бандата на Оушън“.

Най-голямото професионално признание идва с „Ерин Брокович“ от 2000 г. В биографичната драма на Стивън Содърбърг Робъртс играе реалната американска правна помощничка, която участва в дело срещу енергийна компания за замърсяване на подпочвени води. Изпълнението ѝ носи „Оскар“ за най-добра актриса, както и „Златен глобус“, БАФТА и награда на Гилдията на филмовите актьори.

Робъртс има общо четири номинации за „Оскар“. Тя получава признание и за ролята си в „Стоманени магнолии“, „Близост“ и „Август: Осейдж Каунти“. Появява се още в „Яж, моли се и обичай“, „Чудо“ и „Бен се завърна“, а през 2006 г. прави дебюта си на Бродуей в пиесата „Три дни дъжд“.

Нова роля и ново признание

В последните години актрисата разшири присъствието си и на телевизионния екран. Тя участва в „Завръщане у дома“, „Нормалното сърце“ и минисериала „Газлит“, в който изигра Марта Мичъл.

През 2025 г. Робъртс се появи във филма „След лова“ на Лука Гуаданино. В психологическата драма тя играе Алма – преподавателка в Йейл, която се оказва въвлечена в конфликт между нейна студентка и близък колега. „Има толкова много пластове на мистерията“, каза Робъртс в интервю за „Гуд Морнинг Америка“, говорейки за историята и въпросите около истината и лоялността.

Изпълнението ѝ донесе номинация за „Златен глобус“ в категорията за най-добра актриса в драматичен филм за сезон 2025–2026, съобщи „Асошиейтед прес“. Така, повече от три десетилетия след „Хубава жена“, името на Джулия Робъртс отново е сред обсъжданите в сезона на големите филмови награди.

Източници: biography.com, goodmorningamerica.com, apnews.com