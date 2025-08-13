Шайло Джоли-Пит изненада феновете с дръзка промяна във външния си вид (СНИМКА)

Новината за смелата трансформация на Шайло Джоли-Пит, дъщерята на холивудските звезди Анджелина Джоли и Брад Пит, предизвика истински фурор в социалните мрежи и медийното пространство. Папарашки снимки, разпространени през последните дни, разкриват 19-годишната наследничка с напълно различна визия – къса, момчешка прическа, боядисана в ярък розов нюанс, пише jenata.blitz.bg.
Тази промяна не е първата за Шайло, която от години демонстрира афинитет към експериментите със стила си. Новата ѝ прическа напомня на емблематичните визии на родителите ѝ от миналото, но носи и собствен почерк на индивидуалност и бунтарски дух. Младата дама неведнъж е показвала, че не се страхува да изразява себе си чрез външния си вид, а този път изборът ѝ определено не остана незабелязан.
@whoopsee.it Com’è che si dice di solito? Tale madre/padre, tale figlia? Beh, a guardare Shiloh Jolie-Pitt possiamo dire che è davvero così. La figlia della ex coppia d’oro di Hollywood è stata immortalata a Los Angeles, mentre sfoggiava il suo ormai consueto taglio di capelli, ma con una piccola differenza rispetto al solito: il colore. Shiloh ha infatti optato per un bel rosa, mentre era a pranzo in buona compagnia. Ma guardatela bene. Lo sguardo, gli occhi, i lineamenti, e, ovviamente, anche i capelli. La somiglianza con i genitori è incredibile, specie riguardando le foto di Brad Pitt ai tempi di “Ocean's Twelve” e di Angelina Jolie a fine anni ‘90, quando stava girando il film “Gia”. Ci viene da dire solo una cosa: buon sangue non mente! ********* Like mother/father, like daughter. Well, looking at Shiloh Jolie-Pitt we can say that it really is like this. The daughter of the former Hollywood golden couple was spotted in Los Angeles, while sporting her now usual haircut, but with a small difference from the usual: the color. Shiloh has opted for a beautiful pink, while she was meeting a friend for lunch. But look at it. Her eyes, face features, and, of course, hair. The similarity with her parents is incredible, especially looking at the photos of Brad Pitt at the time of “Ocean’s Twelve” and Angelina Jolie in the late '90s, when she was shooting the movie “Gia”. There is only one thing to say: good blood does not lie! #whoopsee #shilohjoliepitt #angelinajolie #bradpitt ♬ originalljud - Ghost Official
Освен с външния си вид, Шайло привлича внимание и с личния си живот. Миналата година, по случай навършването на пълнолетие, тя подаде официална молба за премахване на фамилията на баща си от документите си – решение, което според близки до семейството е разстроило Брад Пит. Въпреки това, актьорът не крие желанието си да възстанови топлите отношения с дъщеря си.
В момента Шайло е много по-близка до майка си Анджелина Джоли и често може да бъде забелязана в компанията ѝ. Стилът ѝ е небрежен, свободолюбив и подчертава независимия ѝ характер. Без съмнение, всяка нейна поява се превръща в събитие, а новата ѝ визия е поредното доказателство, че Шайло не се страхува да бъде различна и да следва собствения си път.
