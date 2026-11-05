Мелани Лински разкри хонорара си в „Двама мъже и половина“ - преследвала Чарли за смешни пари

Роуз от „Двама мъже и половина“ преследваше Чарли Харпър с упоритостта на човек, който никога не приема „не“ за отговор. В реалния живот обаче актрисата Мелани Лински се оказа принудена да преследва истината за собствения си хонорар, след като в интернет се появиха твърдения, че е печелила между 200 000 и 300 000 долара на епизод.

Лински отхвърли тези суми в коментар в Instagram под публикация, свързана с нейна колежка от сериала, Холанд Тейлър. „Тези безумни цифри обикалят интернет пространството и се чувствам длъжна да обясня колко далеч са от истината“, написа актрисата.

От 20 000 до около 43 000 долара на епизод

Лински уточни, че е участвала в 63 от общо 262 епизода на ситкома. По думите ѝ е започнала с хонорар от 20 000 долара на епизод, който се е увеличавал с около 5% на сезон. Повече от половината ѝ участия са били в първите два сезона, когато възнаграждението ѝ е било по-ниско.

Най-голямата сума, която актрисата си спомня да е получила за един епизод, е около 43 000 долара в последния сезон. Тя подчерта, че това е брутното възнаграждение, преди отчисленията за агенти, мениджъри и данъци. След тях, по нейните думи, са ѝ оставали приблизително половината от парите.

„Представата, че съм натрупала милиони, е напълно нелепа“, заяви Лински, като добави, че не отрича значението на получените средства. Те ѝ помогнали да плаща малката си ипотека и текущите сметки, както и да се снима в независими филми, докато изгражда кариерата си.

Разговорът започна с признание на Холанд Тейлър

Повод за дискусията стана изказване на Холанд Тейлър в подкаста „Alchemy with Anthony Mason“. Актрисата, позната като Евелин Харпър, каза, че въпреки четирите си номинации за награда „Еми“ не е получила увеличение на заплатата си в сериала.

След думите на Лински потребителят, публикувал предположението за нейния хонорар, се извини. В последвалия разговор актрисата заяви, че е била на 25 години, когато е получила ролята, и няколко години по-късно е успяла да внесе първоначална вноска за жилище.

Лински подчерта, че е била благодарна за работата и не е смятала, че сериалът ѝ принадлежи. „Просто се дразня, когато фактите се изопачават“, написа тя. Ролята на Роуз остава сред най-разпознаваемите ѝ телевизионни образи в „Двама мъже и половина“, излъчван в 12 сезона между 2003 и 2015 г.

Източници: marica.bg, au.variety.com, tvinsider.com