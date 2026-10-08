Мъж получи смъртна присъда за коментар във Facebook

24-годишният работник мигрант от Шри Ланка Аноджан Сивараса е получил смъртна присъда в Саудитска Арабия заради коментар във Facebook, възприет като обида към пророка Мохамед. Той е бил арестуван през юли след разгорещен спор в социалната мрежа.
Първоначално съдът „Ал-Ахса“ го е осъдил на пет години затвор и глоба от 3 милиона саудитски риала. След обжалване от страна на прокуратурата делото е било прехвърлено за разглеждане по шариатското право, а на 17 септември апелативен съд е заменил наказанието със смъртна присъда.
Присъдата е увеличена след обжалване
Според Би Би Си Сивараса е написал коментара по време на онлайн спор. Той е изтрил публикацията и е публикувал видео с извинение, но това не е спряло съдебното производство.
Външният министър на Шри Ланка Виджита Херат е заявил, че подаденото от името на Сивараса обжалване за намаляване на наказанието е било отхвърлено. В същото време Министерството на външните работи на страната предприема дипломатически и правни действия по случая.
Четиричленен юридически екип от Шри Ланка подготвя обжалване пред Върховния съд на Саудитска Арабия. Представители на екипа трябва да работят с местни адвокати и да търсят възможности за отмяна или смекчаване на присъдата.
Майката поиска милост
Семейството на мъжа не е получавало новини за него след 28 септември. Майка му Расаманикам Йогалакшми отправи публичен призив към саудитските власти:„Моля за милост за грешките, които синът ми е извършил. Моля, простете му и го оставете да се върне у дома.“
Случаят предизвика силен отзвук в Шри Ланка, където стотици хиляди граждани живеят и работят в Саудитска Арабия. До момента няма публично обявена дата за изпълнение на смъртната присъда. Следващата възможност за защита на Сивараса е обжалването пред Върховния съд и дипломатическите усилия за помилването му.
Източници: btvnovinite.bg, bbc.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:21 08.10.2026
2 бушприт
Коментиран от #5
09:22 08.10.2026
3 А в ЕС и €-то
09:30 08.10.2026
4 Браво Мирчев
09:48 08.10.2026
5 немам думи
До коментар #2 от "бушприт":Венеринка, сър!
09:51 08.10.2026
6 Редактиец от Булхаристан
09:52 08.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
10:18 08.10.2026