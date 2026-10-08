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Мъж получи смъртна присъда за коментар във Facebook

Мъж получи смъртна присъда за коментар във Facebook

8 Октомври, 2026 09:17 1 232 8

  • саудитска арабия-
  • шри ланка-
  • смъртна присъда-
  • фейсбук-
  • богохулство

24-годишният Аноджан Сивараса първоначално е бил осъден на пет години затвор и глоба от 3 милиона риала

Мъж получи смъртна присъда за коментар във Facebook - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

24-годишният работник мигрант от Шри Ланка Аноджан Сивараса е получил смъртна присъда в Саудитска Арабия заради коментар във Facebook, възприет като обида към пророка Мохамед. Той е бил арестуван през юли след разгорещен спор в социалната мрежа.

Първоначално съдът „Ал-Ахса“ го е осъдил на пет години затвор и глоба от 3 милиона саудитски риала. След обжалване от страна на прокуратурата делото е било прехвърлено за разглеждане по шариатското право, а на 17 септември апелативен съд е заменил наказанието със смъртна присъда.

Присъдата е увеличена след обжалване

Според Би Би Си Сивараса е написал коментара по време на онлайн спор. Той е изтрил публикацията и е публикувал видео с извинение, но това не е спряло съдебното производство.

Външният министър на Шри Ланка Виджита Херат е заявил, че подаденото от името на Сивараса обжалване за намаляване на наказанието е било отхвърлено. В същото време Министерството на външните работи на страната предприема дипломатически и правни действия по случая.

Четиричленен юридически екип от Шри Ланка подготвя обжалване пред Върховния съд на Саудитска Арабия. Представители на екипа трябва да работят с местни адвокати и да търсят възможности за отмяна или смекчаване на присъдата.

Майката поиска милост

Семейството на мъжа не е получавало новини за него след 28 септември. Майка му Расаманикам Йогалакшми отправи публичен призив към саудитските власти:

„Моля за милост за грешките, които синът ми е извършил. Моля, простете му и го оставете да се върне у дома.“

Случаят предизвика силен отзвук в Шри Ланка, където стотици хиляди граждани живеят и работят в Саудитска Арабия. До момента няма публично обявена дата за изпълнение на смъртната присъда. Следващата възможност за защита на Сивараса е обжалването пред Върховния съд и дипломатическите усилия за помилването му.

Източници: btvnovinite.bg, bbc.com


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Ето затова подкрепям Хусите.

    09:21 08.10.2026

  • 2 бушприт

    4 2 Отговор
    24-годишният работник- мигрант от Шри Ланка- Аноджан Сивараса е получил смъртна присъда в Саудитска Арабия, заради коментара си във "Facebook",

    Коментиран от #5

    09:22 08.10.2026

  • 3 А в ЕС и €-то

    14 0 Отговор
    За точене на здравната каса поличаваш круиз 5 звезден до остров Пунта Кана в Доменикана!

    09:30 08.10.2026

  • 4 Браво Мирчев

    6 1 Отговор
    Браво Мирчев. Гениален си. В 3 сутринта в тъмното свидетел видял дрон и веднага е познал чий е.

    09:48 08.10.2026

  • 5 немам думи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "бушприт":

    Венеринка, сър!

    09:51 08.10.2026

  • 6 Редактиец от Булхаристан

    4 1 Отговор
    Пуснете шриланкиеца!

    09:52 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    5 0 Отговор
    Ето ей тези варвари убийци са защитавани от Израел сащ Йотова ПП-ДП Гюров итн

    10:18 08.10.2026