Мъж получи смъртна присъда за коментар във Facebook

24-годишният работник мигрант от Шри Ланка Аноджан Сивараса е получил смъртна присъда в Саудитска Арабия заради коментар във Facebook, възприет като обида към пророка Мохамед. Той е бил арестуван през юли след разгорещен спор в социалната мрежа.

Първоначално съдът „Ал-Ахса“ го е осъдил на пет години затвор и глоба от 3 милиона саудитски риала. След обжалване от страна на прокуратурата делото е било прехвърлено за разглеждане по шариатското право, а на 17 септември апелативен съд е заменил наказанието със смъртна присъда.

Присъдата е увеличена след обжалване

Според Би Би Си Сивараса е написал коментара по време на онлайн спор. Той е изтрил публикацията и е публикувал видео с извинение, но това не е спряло съдебното производство.

Външният министър на Шри Ланка Виджита Херат е заявил, че подаденото от името на Сивараса обжалване за намаляване на наказанието е било отхвърлено. В същото време Министерството на външните работи на страната предприема дипломатически и правни действия по случая.

Четиричленен юридически екип от Шри Ланка подготвя обжалване пред Върховния съд на Саудитска Арабия. Представители на екипа трябва да работят с местни адвокати и да търсят възможности за отмяна или смекчаване на присъдата.

Майката поиска милост

Семейството на мъжа не е получавало новини за него след 28 септември. Майка му Расаманикам Йогалакшми отправи публичен призив към саудитските власти:

„Моля за милост за грешките, които синът ми е извършил. Моля, простете му и го оставете да се върне у дома.“

Случаят предизвика силен отзвук в Шри Ланка, където стотици хиляди граждани живеят и работят в Саудитска Арабия. До момента няма публично обявена дата за изпълнение на смъртната присъда. Следващата възможност за защита на Сивараса е обжалването пред Върховния съд и дипломатическите усилия за помилването му.

Източници: btvnovinite.bg, bbc.com